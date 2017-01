La Roma questa settimana °2

La Roma questa settimana kommer att handla om allt möjligt som berör världens vackraste fotbollsklubb och vad som hänt under veckan. Först ut, bland annat Tottis legendariska selfie..

placerar sig på andraplats i Result Sports rapport där de har kollat på de 25 mest följda klubbarna på Facebook. Undersökningen gäller den procentuella ökningen av följare för dessa klubbar. Romas följe har ökat med 33,6 %. Endast de engelska mästarna Leicester City hamnar före de gulröda, med hela 483,5 % (!). Mohamed Salah är som vi alla vet iväg i Gabon för att representera Egypten isom pågår mellan 14 januari och 5 februari. Coach Hector Cuper menar på att Salah har sett väldigt bra ut inför turneringen och ifall han fortsätter på den inslagna vägen så har han möjlighet att bli en av världens främsta spelare. Cupers mannar siktar högt i turneringen, där Salah kommer att spela en stor roll för sitt hemland. I samma grupp som Egypten finner vi även Mali, Ghana och Uganda. Egypten möter Mali i den första matchen som spelas den 17 januari.Romas forne mittfältskreatörhar i veckan varit på besök på Trigoria för att hälsa på sina gamla lagkamrater. Det blev bland annat ett kärt återseende med coach Spalletti samt De Rossi och Totti. Även Dzeko, som spelade tillsammans med Pizarro en kort period i Manchester City, såg ut att trivas i den skottfintsälskande chilenarens sällskap.Florenzis rehab går framåt och under tisdagen så började romaren träna med boll för första gången sedan skadan.kommer att fortsätta med sitt personliga träningsprogram och sedan träna med Alberto De Rossis primaveragrabbar innan han är redo för en comeback med de stora lirarna. Ale twittrade om sin comeback på planen med en bild på sina skor och texten ”Quanto mi siete mancate!” (Er har jag saknat!).Romas polske målvakt nummer 2,, höll nollan för åttonde gången denna säsong när Empoli besegrade Palermo med 1-0 i lördags. I och med den nollan är Skorupski ensam i topp på listan över flest hållna nollor denna säsong. 17 matcher från start har det blivit för Lukasz. Kollegan i Roma,, har sju hållna nollor på sina 19 starter. Nästbäst tillsammans med Milan s supertalang Donnarumma.Romas forne tränare,, har prisats som världens bästa tränare 2016. Det var på FIFA-galan i Zurich som ”Tinkerman” mottog priset. Givetvis är det Leicesters bragdsäsong som är grunden till den fina utnämningen. En fantastisk prestation av Ranieri och co.Roma har förlängt kontraktet med sin talangfulle ytterback. Den unge kroaten huserar för tillfället i Primavera-laget i väntan på att få ta klivet upp till seniorerna. Kontraktet innebär att den lovande 19-åringen stannar i huvudstaden till 2020.Sist men definitivt inte minst. I onsdags var det på dagen två år sedanstänkte dit en doppietta mot lillebror Lazio och firade med vad som skulle komma att bli en världskänd selfie. Roma hade under den första halvleken hamnat i ett 2-0-underläge och läget såg mörkt ut. Ett byte i paus, där krigaren Strootman klev in på Olimpico, samt en magnifik Totti bidrog dock starkt till att Roma både reducerade och kvitterade. Firandet av legenden är legendariskt.En imitation av fantastiskefår avsluta första veckans Udinese – Roma, Stadio Friuli (Dacia Arena), 15.00 söndag 15 januariForza Roma!