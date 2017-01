La Roma questa settimana °3

La Roma questa settimana handlar om allt möjligt som berör världens vackraste fotbollsklubb och vad som hänt under veckan. Denna veckan, bland annat ett nytt spännande samarbete..

Linkem SpA. Linkem SpA tillhandahåller trådlöst bredband till såväl privatkunder som företagskunder. Projektet som man har dragit igång tillsammans med Roma heter ”Partner of the Future” och kontraktet är skrivet fram till 2019. Ledorden för samarbetet är; kontakt, passion och framtid. Namnet Linkem härstammar från ”link”, tanken är helt enkelt att föra samman människor. Linkem satsar verkligen på framtiden och medelåldern hos företaget är 30 år och under 2016 hade man 200 nyanställningar.



Hur ska då samarbetet vara fördelaktigt för Roma samt Linkem? Klubben kommer att, med hjälp av fyra spelare från a-laget, bli reklamambassadörer för Linkem.

Linkems logga kommer att synas på samtliga ungdomslags tröjor, från Primaveran till de yngsta lagen.

kommer att synas på samtliga ungdomslags tröjor, från Primaveran till de yngsta lagen. Partnerskapet kommer att exponeras maximalt på Stadio Olimpico, Tre Fontane, Romas sociala plattformar samt AS Roma store.

Linkem blir teknisk leverantör av högpresterande anslutningstjänster för Roma.

Romas Umberto Gandini anser att detta samarbete är av stor strategisk betydelse för att stödja tillväxten av klubben, både på en nationell samt på internationell nivå.



Romalegenden Paulo Roberto Falcao, som spelade i klubben mellan 1980-1985, blev i tisdags invald i ”Italian football Hall of Fame” på en gala i Florens. Falcao är redan medlem i Romas Hall of Fame och han blev nu den andre brassen att väljas in i ”Italian football Hall of Fame” för sina prestationer med Roma under 80-talet, bland annat var han en mycket omtyckt spelare i det Roma som vann Lo Scudetto 1983. Falcao passade på att hylla Nils Liedholm som den viktigaste personen han träffade under sin karriär.



70 minuters spel blev det för Mohamed Salah när Egypten klev mållösa av planen i premiärmatchen i Afrikanska Mästerskapen mot Mali, 0-0. En misstajmad tackling strax innan han blev utbytt ledde till ett gult kort. Idag (lördag) får han dock chans till revansch då Egypten ställs mot Uganda i andra matchen.



Totti gjorde sin första hemmamatch för Roma mot 25e spelår i den gulröda tröjan.



Gamle Romabekantingen Artur Moraes, som kom till Roma 2008 som vice-Doni, har skrivit på ett kontrakt med Chapecoense. Chapecoense råkade ut för den tragiska flygolyckan i Colombia i november förra året där majoriteten av spelarna miste livet. Artur vaktade målet 12 gånger under sin tvååriga sejour i Roma.



Primaveran besegrade Entella borta med 3-2 under fredagskvällen. De gulröda målen gjordes av Tumminello, Anocic och Soleri. Detta var första matchen som spelades med nya sponsorn Linkem på tröjorna.



Imorgon (söndag) fyller superjapanen Hidetoshi Nakata 40 år. Nakata värvades av Roma från Perugia 2000 och var med och vann Scudetton innan han lämnade för Parma efter endast en säsong. I Parma blev han världens sjätte bäst betalde spelare 2002. Nakata var extremt populär i hemlandet, så populär att japanska resebolag anordnade ”Nakata tours” till Italien. Han fick dessutom en glass (!) uppkallad efter sig i Japan. Nakata driver idag en restaurang i Hong Kong och är även involverad inom modebranschen. Auguri Hidetoshi!



Lånekoll:





Ezequiel Ponce hade ingen rolig söndag med sitt Granada. Inbytt i den 65e minuten, 25 minuter senare hade han dragit på sig två gula och missar därmed nästa match (mot Espanyol).



Fransmannen William Vainqueur spelade samtliga 90 minuter när Marseille blev överkörda av AS Monaco (1-4).

Ervin Zukanovic spelade 78 minuter när Atalanta föll mot

Mittfältaren Jose Machin har kallats tillbaka från utlåningen till Serie B-klubben



Nainggolans volleymål (och Tottis firande) från i torsdags är värt att ses om och om igen…

https://www.youtube.com/watch?v=ZZ3SHbiBgHQ





Nästa match: Roma – Cagliari, Stadio Olimpico, 20.45 söndag 22 januari



2017-01-21 09:41:00

