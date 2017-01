La Roma questa settimana °4

La Roma questa settimana handlar om allt möjligt som berör världens vackraste fotbollsklubb och vad som hänt under veckan. Tumminello fortsätter leverera och Roma briljerar på Olimpico..

Primavera-grabbar fortsätter att imponera. I onsdags blev laget klart föri Coppa Italia efter att ha besegrat Inter borta med 2-1 (totalt 3-1). Bland annat med "Numero uno" Luca ”Gulliver” Toni på läktarplats. Tumminello och Soleri fortsätter att leverera mål och stod för varsitt denna gång. Visst vore det intressant att se dessa talanger få chansen med de stora grabbarna? För övrigt harhittat nätet 16 gånger på 13 matcher än så länge denna säsong. Ett imponerande facit för den 18-årige italienaren.Detta var fjärde matchen i rad som Roma besegrade de blåsvarta.Finalmotståndaren Virtus Entella slog ut Fiorentina efter 6-5 sammanlagt. Portugisen Mota Carvalho slog till med ett hattrick i det avgörande mötet. Virtus Entella kommer ifrån Chiavari i Ligurien, cirka en timmas bilfärd söder om Genua. Klubben huserar för tillfället i Serie B och grundades år 1914.Coach De Rossi varnar för Virtus Entella som ”är ett mycket starkt lag och det kommer garanterat att bli tuffa och sevärda matcher”. Han var även nöjd med det som presterades mot Inter och var imponerade över lagets insats.Roma går nu in i en tuff period med. Vid avancemang i Coppa Italia kan det bli så mycket som 11 matcher. Bland annat möter man Fiorentina, Villarreal x2, Torino, Inter och Napoli under denna period. Ett tufft test för truppen och det är nu allt ställs på sin spets. Klarar Spallettis mannar att fightas på tre fronter ( Serie A , Coppa Italia och Europa League )?vill ha in en ytter till i och med Salahs frånvaro och att Iturbe har lämnat för Torino. Att det inte har hänt något än på den fronten känns väldigt märkligt. Dåligt med vettiga alternativ är troligen det rätta svaret. Luciano nämnde under veckan i en intervju med laroma24 att han vill ha en spelare som kan Serie A och som kan gå in direkt och leverera. Någon tid för inskolning finns inte i detta skede av säsongen med förhoppningar om avancemang i cuperna samt toppstrid i Serie A. Att, som det ryktas, offra guldkorn som Tumminello och Pellegrini för att få in Defrel känns dock inte som rätt väg att gå. Förhoppningsvis är detta endast just rykten.Med tre veckor kvar tills Europa League kickar igång igen medär det läge att börja snegla mot den spanska kuststaden Villarreal. Spanjorerna har haft en tuff start på 2017 med tre kryss och två förluster. Detta har inneburit uttåg ur Copa del Rey samt att man halkat ner till en sjätteplats i La Liga när halva serien är spelad. Senaste matchen förlorade man hemma på Madrigal mot krisstämplade Valencia med 0-2. Knappast den start på året som fansen hade hoppats på. Gamle Serie A-bekantingen Alexandre ”ankan” Pato ryktas dessutom vara nästa spelare att förstärka den kinesiska ligan, återstår att se ifall brassen är kvar när Roma kommer på besök. Nästa match för den gula ubåten spelas idag lagom till lunch när Granada gästar, avspark 13.00.Förra helgen tangerade Roma rekordet påvinster på hemmaplan. (Vissa påstår dock att rekordet redan är slaget då man tog seger nummer 14 ”hemma” påi bortaderbyt). Senast det hände var 87 år sedan, under säsongerna 1929/30 och 1930/31. Då var det engelsmannen Herbert Burgess som coachade laget under en framgångsrik period. Kapten för laget var Attilio Ferraris IV och storheter som Guido Masetti, Rodolfo Volk, Cesare Augusto Fasanelli och Renato Bondini som lirade skjortan av sina motståndare.vann exempelvis skytteligan under säsongen, då han tryckte in så många som 30 baljor. Lagen som besegrades under den sviten var Triestina, Milan , Pro Vercelli, Lazio , Livorno, Modena, Pro Patria x2, Torino, Padova, Alessandria, Napoli och Casale.Denna säsong är det Torino, Napoli, Chievo x2, Udinese Sampdoria , Crotone, Inter, Palermo Bologna , Pescara, Milan och Cagliari som har åkt tomhänta hem från den eviga staden.Noterbart att denna rekordsvit inleddes mot Torino den 20 april 2016 när, som klev in fyra minuter från slutet, stod för enpå två minuter och frälste hemmapubliken. 1-2 blev 3-2 under slutminuterna.En alltid lika känslosamfå avsluta denna veckas..Forza Roma!