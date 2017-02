La Roma questa settimana °5

La Roma questa settimana handlar om allt möjligt som berör världens vackraste fotbollsklubb och vad som hänt under veckan. Denna vecka bland annat en fransk frisparksfot, Batigol, barriärer och nr 100 av Totti.

Totti är den spelare i som har gjort mål mot flest antal Serie A-klubbar, hela 38 olika klubbar. Denna ledning delar han tillsammans med Roberto Baggio och Alberto Gilardino.

baljor. Totti har nu gjort mål för Roma vid en ålder av 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 och 40 års ålder. Grande Capitano.

är Roma s senaste tillskott. Dealen med den 26-årige fransmannen gäller först och främst ett lån fram till 30 juni 2017, med option på att köpa loss spelaren. Granier är en offensivt lagd mittfältare med en mycket fin frisparksfot. Clement hade flertalet bud från klubbar runt om i Europa men fransmannens enda önskan var att gå till. Skador har förföljt fransmannen under sin karriär och värvningen får ses som en chansning men han säger själv i en intervju att han har varit skadefri de senaste 18 månaderna. Redan i somras började samtal föras mellan Lyon och Roma men av olika anledningar blev affären inte av då. 26-åringen är en mångsidig mittfältare som har spelat både som sittande mittfältare, som nummer 10 och på kanterna. Under sin professionella karriär har han gjort 18 mål varav sju av dem på frispark. Han säger att genom att ha spelat bredvid Juninho i Lyon så har han lärt sig mycket, framförallt vad gäller frisparksteknik. Grenier kommer att spela i tröja nr 7.Född: 7 januari 1991Födelsestad: Annonay, FrankrikeLängd: 186 cmPosition: Central mittfältareFot: HögerKlubb: Roma till 30.06.2017 (lån från Lyon, köp-option)Titlar: Mästare EM U19 (2010), Franska Cupen 2011/12Matcher Frankrike U16-U21: 48Matcher Frankrike: 5 (debut 05.06.2013)Matcher Lyon: 152Mål Lyon: 18Assist Lyon: 28skadade knäet illa den 26e oktober bort mot Sassuolo och tvingades till operation. Nu har romaren börjat träna igen. I tisdags gjorde han sin första träning sedan skadan när han tränade med Primaveralaget. När han börjar träna med a-laget igen är oklart. Han lär dock göra comeback med Primaveralaget först. Förhoppningen är att han ska vara med i truppen när a-laget sedan möter Crotone borta den 12 februari.I onsdags (1 februari) fyllde Romas Scudetto-vinnande bomber48 år. Batigol gjorde över 200 mål i Serie A och spelade för Roma mellan 2000 och 2003. Under Scudetto-säsongen hittade han nätet 20 gånger. Auguri Bati!Närstänkte dit straffen mot Cesena i Coppa Italias kvartsfinal var det mål nummerför Il Capitano under Spallettis ledning. När han efter matchen fick frågon om sin framtid svarade kaptenen att han först och främst ska njuta av de kommande månaderna och att siktet är inställt på final i Coppa Italia. Sitt första mål med den toskanske tränaren gjorde Totti i september 2005 mot Aris Thessaloniki när Roma segrade med 5-1 på Olimpico. Noterbart från den matchen även att gamle godestod för en doppietta (!). Nu, 99 mål senare, sköt er pupone alltså Roma till ett glödhett dubbelderby mot Lazio i Coppa Italia.Romas enda bidrag till AFCON,, var planens främste aktör när Egypten slog ut Burkina Faso i onsdagens semifinal i Afrikanska Mästerskapen. Förutom bra spel bjöd Salah på ett vackert mål och gav sitt Egypten ledningen med 1-0. Burkina Faso kvitterade dock och tog matchen till förlängning. Efter en mållös förlängning fick straffar avgöra, där Egypten drog det längsta strået. Salah satte sin straff. Nu väntar Kamerun i finalen som spelas imorgon, söndag 5 februari. Kamerun och Egypten har mötts två gånger tidigare i final i AFCON, 1986 och 2008, båda gångerna med Egypten som segrare. Fortsätter Salahs fina form så är det mycket möjligt att han blir avgörande och för sitt Egypten till en tredje finalvinst mot Kamerun.Frågan om barriärernas vara eller icke vara har kommit upp till ytan igen de senaste veckorna och en positiv lösning verkar ligga i görningen. Barriärerna i curvorna, som infördes av den dåvarande prefekten Gabrielli, finns fortfarande kvar och nuvarande sportministern Luca Lotti säger att barriärerna kommer att rivas under denna säsong. Förhoppningsvis och troligast redan i februari.kommer att ha en huvudroll när det gäller att få tillbaka i tifosi till. Ett krav från de styrande är givetvis att inga oroligheter får förekomma. Får vi tre glödheta derbyn med fulla curvor att se fram emot till våren? Enligt Luca Lotti är svaret ja.Roma fick under torsdagen ett tråkigt besked när det gäller planerna på. Regione Lazio, styrande organ i provinsen, lämnade ett ”nej” till planerna på nybygget. Några av anledningarna till det negativa beskedet sägs vara bland annat bristande säkerhet kring vägar, dåliga anknytningar till lokaltrafik och dåliga parkeringsmöjligheter. Denna arenahistoria lär dock rulla vidare och de amerikanska ägarna kommer inte ge sig så lätt."When Totti plays – but it's the same in training and even when he's playing with his boy – he's the Muhammad Ali of football, always looking to land that knockout blow: to swing the punch no one else can see," -Luciano Spallettivassa frisparksfot får avsluta La Roma questa settimana denna vecka.Forza Roma!