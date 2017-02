La Roma questa settimana °6

La Roma questa settimana handlar om allt möjligt som berör världens vackraste fotbollsklubb och vad som hänt under veckan. "Odio la Juve", Grenier debuterar och lånekoll..

Primavera



Pappa De Rossi coachade Primaveran till en förkrossande 8-1-seger mot Pisa i lördags. I matchen fick vi se nyförvärvet Clement Grenier för första gången i en Tre Fontane i Rom.



I onsdags var det dags igen för ungdomarna när man ställdes mot AS Monaco i UEFA Youth League. Trots att man tog ledningen med 1-0 i den första halvleken lyckades monegaskerna vända till seger med 2-1. Romas mål stod Lorenzo Grossi för. Noterbart att tre röda kort delades ut i matchen, två till Roma och ett till Monaco. Roma är därmed utslaget ur årets UEFA Youth League.



Salah AFCON Team of the tournament







Famo sto Stadio



Spalletti skapade något av en mediastorm i måndags när han helt sonika tog micken från Sky Sports Italias utsände liverapportör från Trigoria och gjorde sin åsikt i arenabygget klar. Mister upprepade gång på gång orden ”Famo sto stadio” (Låt oss bygga arenan), det tog inte många timmar innan #famostostadio dök upp världen över för att påpeka vikten av byggandet av Stadio della Roma.

Även Totti var snabbt ute i sociala medier efter Spallettis kupp. ”Vi behöver vår moderna Colosseum för våra supportrar och alla som älskar sporten”.



Lånekoll Ervin Zukanovic blev inbytt för Atalanta i den 62a minuten när man hemmabesegrade Cagliari med 2-0 på söndagen.

blev inbytt för Atalanta i den 62a minuten när man hemmabesegrade Cagliari med 2-0 på söndagen. Seck gjorde debut för Carpi när han blev inbytt i den 46e minuten mot Cesena. Dessvärre blev det förlust med 2-1 mot laget som gav Roma en tuff match i Coppa Italia.

gjorde debut för Carpi när han blev inbytt i den 46e minuten mot Cesena. Dessvärre blev det förlust med 2-1 mot laget som gav Roma en tuff match i Coppa Italia. Juan Manuel Iturbe blev inbytt efter 74 minuter när Torino "bara" fick 1-1 hemma mot Skorupskis Empoli på söndagen. Lukasz Skorupski spelade 90 minuter.

blev inbytt efter 74 minuter när Torino "bara" fick 1-1 hemma mot Skorupskis Empoli på söndagen. Lukasz Skorupski spelade 90 minuter. Yttern Federico Ricci blev inbytt i 80e minuten när Sassuolo lyckades besegra Genoa med 1-0.

blev inbytt i 80e minuten när Sassuolo lyckades besegra Genoa med 1-0. En annan ytter, Daniele Verde , spelade avslutande halvtimmen när Avellions spelade 0-0 mot Trapani i måndags.

, spelade avslutande halvtimmen när Avellions spelade 0-0 mot Trapani i måndags. Norbert Gyomber var inblandad i ett riktigt målkalas när Lazio besökte Stadio Adriatico under söndagen. Lazio segrade med tennissiffrorna 6-2 och Gyomber spelade 90 minuter.

var inblandad i ett riktigt målkalas när Lazio besökte Stadio Adriatico under söndagen. Lazio segrade med tennissiffrorna 6-2 och Gyomber spelade 90 minuter. Matteo Ricci spelade matchens första 74 minuter innan han blev utbytt när Perugia besegrade Brescia med 3-2. Arturo Calabresi spelade hela matchen för Brescia.

spelade matchens första 74 minuter innan han blev utbytt när Perugia besegrade Brescia med 3-2. Arturo Calabresi spelade hela matchen för Brescia. Mittbacken Elio Capradossi spelade hela matchen när Bari slog Vicenza med 2-1.

spelade hela matchen när Bari slog Vicenza med 2-1. Petar Golubovic fick 90 minuter när Pisa och Virtus Entella delade på poängen, 1-1.

fick 90 minuter när Pisa och Virtus Entella delade på poängen, 1-1. Yttern Marco Frediani spelade hela matchen när Ancona föll mot Venezia med 2-1 .

spelade hela matchen när Ancona föll mot Venezia med 2-1 . Målvakten Ionut Pop stod hela matchen när Fidelis Andria lyckades besegra Taranto med 2-1.

stod hela matchen när Fidelis Andria lyckades besegra Taranto med 2-1. Massimo Sammartino spelade 90 minuter när Pistoese förr mot Giana Erminio med 2-0 under söndagen.

spelade 90 minuter när Pistoese förr mot Giana Erminio med 2-0 under söndagen. Giammario Piscitella spelade matchens första 65 minuter innan han blev utbytt när Prato besegrade Viterbese med 2-0.



Roma vs Viola



I tisdags besegrade Roma



Via le barriere



I tisdags hölls ett möte med bland andra sportminister Luca Lotti, Lazios president Claudio Lotito och Romas Umberto Gandini samt Mauro Baldissoni i Palazzo del Viminale i Rom. I fokus på mötet var att hitta en lösning angående de barriärer som delar sektionerna i Curva Sud och Curva Nord.



Ur ett rent säkerhetsperspektiv så har barriärerna, som sattes upp i juni 2015, visat sig vara positivt. Både Romas och Lazios supportrar har dock riktat ett enormt missnöje mot barriärerna som förstör atmosfären på arenan och sammanhållningen i de båda lagens supportergrupper.



Mötet ledde inte till några större åtaganden men bara det att frågan tas upp är ett steg i rätt riktning. För tillfället jobbar man med att hitta en alternativ lösning till barriärerna inom en rimlig framtid, en lösning som både ska locka supportrarna tillbaka till Olimpico samtidigt som säkerheten ska vara på topp.



Case Nainggolan



”Odio la Juve”. Nainggolan fortsätter att riva upp känslor. Efter träning i torsdags samtalade Radja med två tifosi utanför Trigoria. Samtalet filmades och har efter det fått stort utrymme i media. Nainggolan säger bland annat: ”Jag är anti-

Att Juventus får tveksamma och många gånger direkt felaktiga domslut med sig när deras position som ligaetta är i fara är inget nytt och något som har pågått under lång tid.

Att det är just Nainggolan som säger detta är inte förvånande och hans hjärta för Roma och sporten är beundransvärt. Grande Radja - uno di noi!



Trevlig helg!



https://www.youtube.com/watch?v=KCdT2SfLl7U



Nästa match: Crotone – Roma Stadio Ezio Scida, 12.30 söndag 12 februari



2017-02-11 09:18:52

La Roma questa settimana handlar om allt möjligt som berör världens vackraste fotbollsklubb och vad som hänt under veckan. "Odio la Juve", Grenier debuterar och lånekoll..