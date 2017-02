La Roma questa settimana °7

La Roma questa settimana handlar om allt möjligt som berör världens vackraste fotbollsklubb och vad som hänt under veckan. Denna vecka, Roma e-Sport, Florenzis skadehelvete, Zeman och den bosniske målsprutan..

Ungdomslagen



Fyra av Primaveran (U19) efter att ha fått se sig besegrade av Inter med 2-1. U19 ligger kvar på andraplats efter just Inter och lyckas man hålla den positionen så är man klara för play-off. Fyra poäng skiljer upp till serieledarna.



U17 besegrade



Både U16 och U15 begav sig till Frosinone och båda lagen vände hem till huvudstaden med varsin trepoängare. De äldre vann med 5-2 efter mål av Simonetti x2, Cangiano, Bamba och Silipo.



U15s match slutade med seger 3-2. Astrolog, Zalewski och Tripi stod för målskyttet.



Roma e-Sports Team



Roma lanserade i helgen ett officiellt eSports-lag och de tre första spelarna har signats. Namnen på dessa lirare är Aman Seddiqi, Sam Carmody och Nicoló Mirra. Dessa spelare kommer att representera AS Roma eSports i officiella eSports-turneringar och event.



Aman är 22 år och kommer från Atlanta och ses som en av de främsta FIFA-spelarna i Nordamerika. 21-årige Nicoló Mirra har vunnit fler live-turneringar i Italien under de senaste tre åren än någon annan italiensk FIFA-spelare. Yngst i skaran är Sam Carmody, 17 år från Exeter i England. Carmody slutade topp 16 i FIFA 17 eSports World Convention. Coach för AS Roma eSports-lag är 22-årige amerikanen Colin Johnson.



För att verkligen kunna etablera sig inom eSport och ge spelarna bästa möjliga förutsättningar har man startat ett partnerskap med världens ledande eSports-organisation, Fnatic.



För att hitta kommande event och turneringar besök asroma.en/esports



Europa League



Roma tog i torsdags ett stort kliv mot åttondelsfinal i Europa League efter övertygande 4-0 borta mot Villarreal. Villarreal var det sjätte spanska laget som Roma stött på genom åren. Tidigare har man mött Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid, Real Zaragoza och Valencia.



I och med vinsten på El Madrigal går Roma upp på plats 37 på UEFAs ranking med 51 133 poäng. Ser man enbart på årets säsong så ligger laget på 23e plats.



Dzeko blev tack vare sina tre baljor uttagen i omgångens lag i Europa League. Tillsammans med



Bohemen tillbaka i Serie A



Pescara går oerhört tungt i årets Serie A och den enda trepoängaren man har lyckats bärga kom på grund av att Sassuolo använde sig av en oregistrerade spelare i lagens möte i höstas. Massimo Oddo fick därmed lämna klubben tidigare under veckan och under fredagen (17/2) presenterades forne Roma-coachen Zdenek Zeman som ny tränare. Zeman har tidigare tränat Pescara, under säsongen 2011-12. Trevligt med den profilstarke tjecken tillbaka i Italiens högstaliga.



Florenzi opererad på nytt



Florenzi opererades igår (17/2) mellan kl 13.00 och 14.30, operationen ska enligt rapporter ha gått bra. Roma rapporterar via sin officiella hemsida att Florenzi har genomgått en så kallad artroskopisk kirurgi (titthålsoperation) i vänster knä. Vad som nu väntar är att Ale hålls kvar på sjukhuset ett par dagar innan han påbörjar en, enligt de första rapporterna, fem månader lång rehabperiod.



Romas utlånade spelare Norbert Gyomber har inte gjort någon större succé i Pescara. Slovaken kommer därför att spendera resten av säsongen i Terek Grozny i ryska ligan.



Torna piu forte di prima campione!

https://www.youtube.com/watch?v=6zDqkq2Pcb8



Nästa match: Roma – Torino, Stadio Olimpico, 18.00 söndag 19 februari



2017-02-18

