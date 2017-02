La Roma questa settimana °8

La Roma questa settimana handlar om allt möjligt som berör världens vackraste fotbollsklubb och vad som hänt under veckan. Denna vecka, Edin Dzeko i topp, brassar mot landslagsdebut och kommande Europa League-motståndare..

Edin Dzeko gör en fullkomligt briljant säsongen med Francesco Totti säsongen 2006-07.



Topp 10 i Serie A:s skytteliga

Edin Dzeko (Roma) 19 mål, 25 matcher Gonzalo Higuain (Juventus) 19 mål, 25 matcher Andrea Belotti (Torino) 17 mål, 22 matcher Dries Mertens (Napoli) 16 mål, 22 matcher Mauro Icardi (Inter) 15 mål, 23 matcher Ciro Immobile (Lazio) 13 mål, 24 matcher Nikola Kalinic (Fiorentina) 11 mål, 22 matcher Iago Falque (Torino) 10 mål, 22 matcher Federico Bernardeschi (Fiorentina) 10 mål, 23 matcher Giovanni Simeone (Genoa) 10 mål, 23 matcher

Tite på plats på Olimpico



Brasiliens förbundskapten Tite var på besök på Stadio Olimpico i söndags när Roma besegrade Torino med 4-1. Tite var i första hand i Rom för att kolla in Emerson och Bruno Peres men även Juan Jesus. Juan Jesus har tidigare blivit uppkallad till Selecao. För Emerson och Peres del är det dock först efter att ha börjat imponera i Roma som de båda kantlöparna blivit aktuella för landslagsspel.



I och med att de båda ytterbackarna lämnade Brasilien tidigt för spel i Europa så är de inte lika välkända för hemmapubliken som flera andra brasilianska stjärnor i de europeiska toppligorna. Coach Tite säger att "Vi utesluter ingen, gör man bra ifrån sig på toppnivå så är man ett alternativ. Alla fyra (Emerson, Peres, Jesus och Alisson) är aktuella”. Återstår att se när vi får se våra kvicka ytterbackar göra landslagsdebut.



Lyon nästa hinder på vägen mot Stockholm



Efter att Roma slagit ut Villarreal med 4-1 i sextondelsfinalen väntar nu nästa tuffa hinder på vägen mot Friends Arena, nämligen franska Lyon. Fransmännen fullkomligt körde över AZ Alkmaar i sin sextondelsfinal, 11-2 (!) efter två möten. Efter 4-1 i Holland var sextondelen så gott som avgjord, det hindrade dock inte Bruno Genesios mannar från att vinna med 7-1 hemma i Lyon i torsdags.



Preliminärt satta datum för dubbelmötet är 9 mars och 16 mars, båda matcherna kommer att ha avsparkstid 21.05. Första mötet kommer att spelas på Stade de Lyon och returen på Stadio Olimpico i Rom.



Lyon slutade på tredjeplats i



I



Dzeko vs Lacazette i årets Europa League (Notera att Lyon spelat CL tidigare och endast gjort två matcher i EL)



Spelade matcher: 6 - 2

Spelade minuter: 344 - 78

Mål: 8 - 2

Assist: 1 - 0

Målchanser: 24 - 2

Skott på mål: 13 – 2



Kampen mellan Alexandre ”Mr 100 %” Lacazette och Edin Dzeko blir oerhört intressant att följa under lagens 180 minuter mot varandra. I Champions League gjorde den 25-årige fransmannen 1 mål på fyra matcher. En annan målfarlig herre att hålla koll på är Nabil Fekir som bland annat stod för tre baljor i 7-1-krossen mot AZ Alkmaar. Två vassa offensiver ställs mot varandra i detta dubbelmöte och det lär säkerligen bli två sevärda drabbningar.



Senast Roma och Lyon stötte på varandra var i åttondelsfinalen i Champions League 2006/07. Mötet på Stadio Olimpico slutade 0-0 och i returen lyckades Roma vinna med 2-0 efter ett makalöst solomål av Amantino Mancini och ett nickmål av Il Capitano. Nu 10 år senare är det dags igen. Det vi vet är att vi inte kommer få se Mancinis fantastiska överstegare, däremot kan Totti mycket väl spela en avgörande roll ännu en gång.



Amantino Mancini bjuder på överstegsfintande i världsklass och skickar Anthony Réveillère till korvkön.



https://www.youtube.com/watch?v=kYnI9fj3_mc



Nästa match: Inter - Roma, Giuseppe Meazza, 20.45 söndag 26 februari



2017-02-25 08:00:00

