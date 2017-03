Lyon - Roma 4-2: Svängdörrar på Stade de Lyon

Roma reste till Frankrike för att ta sig an Lyon. Efter en fin första halvlek och ledning med 2-1 rasade det fullständigt i den andra halvan. 4-2 till hemmalaget och nu krävs det en topprestation på Olimpico för avancemang.

(4-3-3) Tränare: Bruno GénèsioLopes; Rafael, Mammana, Diakhaby, Morel; Tolisso, Gonalons, Tousart; Ghezzal, Lacazette, ValbuenaByten: 56´ UT: Rafael IN: Jallet, 71´ UT: Mammana IN: Fekir, 76´ UT: Ghezzal IN: Cornet(3-4-2-1) Tränare: Luciano SpallettiAlisson; Manolas, Fazio, Jesus; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Nainggolan, Salah; DzekoByten: 82´ UT: De Rossi IN: Paredes, 85´ UT: Nainggolan IN: Perotti, 93´ UT: Dzeko IN: El Shaarawy2´Nainggolan söker Dzeko i djupet med en one touch-passning i djupet. Bosniern blir dock avblåst för hands(?).4´ Nainggolan testar ett rappt skott från straffområdeslinjen, Lopes räddar till fristående Roma-spelare som dock står offside.6´ Dzeko får bollen på vänsterkanten, tittar upp, hittar Salah som drar till på ett. Högt över.8´Fazio går upp onödigt i ryggen på Lacazette långt ute på vänsterkanten. Efterföljande frispark är bra slagen och skarvas vidare mot bortre stolpen där en omarkerade Diakhaby dyker upp och forcerar in 1-0 till hemmalaget. Tafatt försvarsspel.12´ Lyon spelar med ett kort fint passningsspel som leder fram till att Lacazette frispelar Tolisso, Tolissos avslut täcks dock av Jesus.16´ Peres hittar en fin boll i djupet på en aktiv Salah, egyptern söker anfallskollegan Dzeko med ett inlägg, bosnierns nick går dock över.18´En rensning från Romas backlinje leder fram till friläge för Salah. Unge Diakhaby tappar fotfästet och det blir fritt fram för Salah som uppfattar situationen snabbt. Full fart in i straffområdet och tunnel på Lopes, 1-1.25´ Strootman får syna matchens första gula kort när han fäller Ghezzal strax utanför straffområdet. Efterföljande frispark skjuts i muren.31´Salah rinner igenom Lyons backlinje igen och lyckas tunnla fram bollen till Strootman som testar avslut, Lopes räddar till hörna. De Rossi testar en passningsvariant till Nainggolan som testar avslut, skottet täcks till ny hörna. En hörna som nickas undan, Ninja vinner dock tillbaka bollen med en glidtacklingspassning ut till De Rossi som får chans till nytt inlägg. Denna gång blir det bättre och Fazio trycker in 1-2 med skallen. Roma har vänt matchen och fått in två viktiga bortamål.41´ Emerson drar på sig ett gult kort när han nonchalant försöker täcka ut bollen till inkast, landsmannen Rafael hinner dock först och Emerson kapar ytterbacken.44´ Jesus tacklar Lyon-spelare i farligt läge strax utanför straffområdet, Valbuena provar skott som räddas av Alisson utan problem.Första halvlek går helt klart i Romas favör, både mål- och spelmässigt. Lyon får in 1-0 på sitt första läge i matchen. Därefter trycker Roma på och får helt logiskt in 1-1 när Salah rinner igenom och placerar in kvitteringen. De vinröda fortsätter föra spelet mot ett svagt hemmalag som inte får något grepp om matchen. Fazio trycker in 1-2 efter dryga halvtimmen och Roma har två viktiga bortamål redan i första halvlek. De Rossi spelar mycket bra i första halvlek där han agerar sköld framför trebackslinjen och styr och ställer med ett fint och snabbt passningsspel. Roma går till halvtidsvila med en imponerande 2-1-ledning.47´Tre minuter in i andra halvlek rasslar det till bakom Alisson. Roma hänger inte med när Lyon skruvar upp tempot och efter några snabba passningar hittar bollen fram till Tolisso som stänker in kvitteringen via Alissons vantar. 2-2.49´ Roma ställer om med Ninja i spetsen. Belgaren spelar Salah som får bollen något bakom sig, egyptiern spelar till Strootman som testar avslut med högern, räddning av Lopes.53´ Gonalons med en idiotlyftning utanför eget straffområdet, Dzeko bryter och kommer till avslut, via Lyon-ben går bollen till hörna.62´ Roma är på väg igenom på en kontring när Tousar stoppar Salah med en tröjdragning. Gult kort.67´ Lyon ställer om och Manolas är sen in i en duell vid mittplan, gult kort till greken.69´ Matchens främste spelare Lacazette vänder om utanför straffområdet och drar iväg en kanon som Alisson räddar till hörna.70´ Valbuena hamnar i Henry-läge och försöker böja skottet mot Alissons långa hörn, brassen tippar till hörna.74´Nyss inbytte Fekir skojar bort ett passivt Roma-försvar och placerar in 3-2 till hemmalaget. Vackert mål.81´ Emerson flyter fram längs vänsterkanten, spelar snett bakåt till Strootman som lyfter den på ett till Dzeko. Bosniern får dock ingen fart på nicken och Lopes kan enkelt plocka ner bollen.86´ Manolas riskerar sitt andra gula kort i matchen när han kapar Lacazette utanför straffområdet, inget kort den här gången dock från Taylor.91´ Fekir visar än en gång prov på fin teknik när han vinklar sig förbi en trött Peres och avslutar bra, Alisson räddar.92´Lacazette kröner en mycket bra insats med ett klassmål. Fransmannen pangar in 4-2 med ett kanonskott i Alissons högra kryss.Ifall första halvlek var stabil och imponerande från gästernas sida så var den andra halvan rena motsatsen. Lyon kommer ut med energi mot ett Roma som ser bekväma ut. Efter ett tidigt kvitteringsmål från hemmalaget tar de över matchen helt mot ett Roma som har svårt att få fast bollen på offensiv planhalva. Romaspelarna ser slitna ut och att Spalletti inte gör något byte innan 82a minuten är mycket märkligt. Fekir vänder ut- och in på ett passivt Roma-försvar och trycker in 3-2. Ett 3-2-resultat hade mycket väl gått att vända på Olimpico. Lacazette ville dock annorlunda och bombade in 4-2 i 92a minuten, ett klart tuffare läge för romarna inför returen. Nu krävs istället en tvåmålsvinst för avancemang till kvartsfinal.Roma gör en bra första halvlek där man lyckas hota flera gånger i djupet, på främst en aktiv Salah, mot ett virrigt Lyon-försvar med Diakhaby i spetsen. Med en 2-1-ledning och ett Lyon som inte kommer upp i normal nivå kändes det tryggt att gå till halvtidsvila, kanske lite väl tryggt. För Roma vore inte Roma ifall man inte faller ihop fullständigt i andra halvlek. När andra halvlek startar kommer Lyon ut med ny energi och får precis det som de beöver, ett tidigt kvitteringsmål och ytterligare energi. Samtidigt som Lyon ser starka ut så faller Roma allt längre ner med laget och orken finns inte där. Det var bara en tidsfråga innan nästa mål skulle trilla in bakom Alisson. I och med Lacazettes häxpipa på tilläggstid ser det tufft ut inför returen. Men med två lag med svängdörrar i försvaret kan returen bjuda på vad som helst. Under säsongens viktigaste period har Roma hamnat i en rejäl formsvacka och det som för bara en och en halv vecka sedan såg väldigt lovande ut ser nu rejält tufft ut. Två tvåmålsunderlägen ska vändas för avancemang i cuperna och i ligan gäller det att börja rada upp trepoängare ifall inte Napoli ska gå förbi. Rotation, Spalletti, rotation..: Anthony Taylor: 8´ 1-0 Diakhaby, 20´ 1-1 Salah, 33´ 1-2 Fazio, 47´ 2-2 Tolisso, 75´ 3-2 Fekir, 92´ 4-2 LacazetteBollinehav: 53 % - 47 %Skott: 15 - 11Skott på mål: 12 - 8Hörnor: 8 - 4Frisparkar: 14 - 15Offside: 0 - 1Gula kort: 1 – 2Il Migliore:– Det är mycket tack vare De Rossi som Roma har bra kontroll på första halvlek. Styr matchen från sin position centralt på mitten och står för ett mycket fint passningsspel som bidrar till Romas kvicka anfallsspel.Forza Roma!