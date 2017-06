Mercato prioteringar

Målvaktspositionen är ännu väldigt oklar. Alisson som värvades in dyrt och är ett lovande namn för framtiden har endast spelat ett fåtal matcher. Sen har vi en Szczesny som talar väldig gott om en Arsenal comeback men har nästan startat alla av våra matcher av denna säsong. Vi har en spännande målvakt i Empoli - Lukasz Skorupski . Han har hunnit bli 26 år redan men var en av Empolis bästa spelare denna säsongen. Skulle han vilja vara andra målvakt eller vill lämna på permanent basis?Emerson gick sönder den sista matchen för säsongen. Det får oss sårbara på försvarssidan när redan Rom födde Florenzi är långtid skadad. En Bruno Peres som inte alls levererade och en Mario Rui som missade större delen av säsongen. Ytterbacks positionen känns som en position vi har koll på men på grund av flera skador måste agera.En anfallare bör plockas in enligt mig i och med att Totti slutat och vi i dagsläget endast har Dzeko. Gärna en med andra egenskaper än vad Dzeko har, en rörlig spelare. En som har ryktas till oss är ju danske Kapser Dolberg. Men isåfall som backup för våran skytteliga vinnare då jag inte ser att han kommer bli sämre under en sommar.Det allra viktigaste att behålla stommen. Vi skulle må bra av att skapa kontinuitet i laget och minska spelaromsättningen. Framförallt att behålla nyckelspelare. Det skulle även skicka positiva signaler till supportrar och andra lag.Att göra oss av med Juan Jesus och Vermaelen och hitta ersättare till dessa.Pratar vi rena positioner så skulle en central anfallare(back up till Edin Dzeko som har andra egenskaper), ersättare till Vermaelen och Juan Jesus som var underkända under den gångna säsongen, en spelfördelare, en högermittfältare(back up till Salah) samt en högerback(Bruno Peres, han har varit en besvikelse).Jag skulle nöja mig med två målvakter och för att kunna ge utrymme för tillexempel en till mittfältare. Tycker att tre registrerade målvakter är slöseri på registrerade spelare. Skulle det krisa totalt så får man väl plocka in en Primavera-målvakt, för denne behöver man inte registrera.Vad tror ni om kommande mercato? Kommentera gärna nedan eller en fortsatt diskussion i forumet.