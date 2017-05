Milan - Roma 1-4: Klasskillnad på San Siro

I och med Napolis trepoängare mot Cagliari under lördagskvällen var Roma pressade att slå ett formsvagt Milan för att behålla greppet om direktplatsen till nästa års Champions League. De gulröda satte högsta fart från första minut och trots en onödig Milan-reducering så vann Roma till slut klart och ligger fortsatt en poäng före Sarris gäng.

För första gången sedan säsongen 1954-55 vinner Roma samtliga möten med Milano-klubbarna, det vill säga hemma och borta mot både Inter och Milan.

Dzeko toppar nu skytteligan i ensam majestät med 27 fullträffar. Vem trodde det efter fjolåret?

Edin slog även sitt personliga rekord över flest mål under en säsong. 2008-09 stod bosniern för 26 mål i Wolfsburg, då laget vann Bundesliga.

Gamla Roma -hjälten Vincenzoformerade sina trupper på följande vis, 4-3-3: Donnarumma; De Sciglio, Zapata, Paletta, Vangioni; Pasalic, Sosa, Fernandez; Suso, Lapadula, DeulofeuByten Milan:46´ Bertolacci --> Fernandez69´ Ocampos --> Vangioni88´ Gomez --> SosaSpalletti skickade ut följande elva på San Siro. 4-2-3-1: Szczesny; Emerson, Manolas, Fazio, Jesus; De Rossi, Paredes; Salah, Nainggolan, Perotti; DzekoByten Roma:60´ El Shaarawy --> Perotti72´ Grenier --> Nainggolan84´ Dzeko --> PeresRoma satte högsta fart från start och skapade mängder med lägen i första halvlek. Redan i den åttonde minuten fick hemmalagets, utan tvekan främste spelare, Donnarumma vittja sitt nät. Dzeko står för ett klassavslut efter att Salah vunnit boll och väggat sig fram med den bosniske målkungen. Smack upp i Donnarummas vänstra kryss, otagbart och 0-1 på San Siro. Roma fortsätter att ösa på och skapar flera fina chanser att utöka ledningen, med Perottis fint curlade långskott som främsta läge. Donnarumma står dock för en kalasräddning när han sträcker ut och tippar bollen i stolpen. Tvåan skulle dock komma när Dzeko möter Paredes fint slagna hörna perfekt med pannan och skallar in 0-2. Även Nainggolan hittar stolpen innan första 45 är över och hade det inte varit för just stolpen och en storspelande Donnarumma hade den här matchen varit över redan i första halvlek. Så stor är klasskillnaden och första halvleken är mycket väl genomförd av Roma, det enda man kan klaga på är effektiviteten.I den andra halvleken går tempot ner rejält efter att första 45 varit full fart. Ganska förståeligt då tempot i första halvlek var rasande och Roma rann igenom gång på gång. Att leda med ”endast” 2-0 är dock aldrig säkert och när Milan reducerar genom Pasalic med dryga kvarten kvar av matchen exploderar hela San Siro och känslan var att en rödsvart anstormning väntade. Inbytte El Shaarawy satte dock stopp för det när han bara två minuter efter reduceringen mycket vackert prickskjuter in 1-3 i Donnarummas vänstra kryss efter att Dzeko visat sin styrka i luften. Det lilla hopp som tändes för hemmalaget släcktes omgående. I matchens slutskede rinner Salah igenom och den medelmåttige Paletta river ner egyptiern i fritt läge framför Donnarumma. Rött kort på Paletta och straff för Roma.kliver fram och får se bollen gå i nät efter att Donnarumma varit på bollen. 1-4 och fortsatt en poäng före Napoli i toppstriden.Denna match är inte helt olik senaste bortamatchen mot Pescara, där siffrorna även då skrevs till 1-4. Roma hade definitivt chanser att göra betydligt fler mål, framförallt i första halvlek, mot ett mediokert hemmalag. Starkt av Roma att studsa tillbaka direkt efter den tunga derbyförlusten men samtidigt är det sorgligt att se Milan med de spelare som huserar i klubben för tillfället. Pasalic, Paletta, Vangioni, Lapadula är definitivt namn som inte har i rossonero att göra och jag lider med klubbens fans. Jämför det med fornstora dagar då spelare som Maldini, Pirlo, Kaka, Thiago Silva, Gattuso lirade i laget..Roma tar ledningen efter ett klassmål av Dzeko. Salah vinner bollen på Milans planhalva och väggar sig fram med Dzeko. Bosnierns avslut håller högsta klass och sitter i Donnarummas vänstra kryss. 0-1.17´ Perotti avancerar in i banan och hittar en yta centralt i banan, skottet är mästerligt curlat och enbart en suverän räddning från Donnarumma gör att det fortfarande står 0-1. Fina prestationer från båda spelarna.22´ Dzeko framme igen men denna gång avfyrar han kanonen en bra bit över från nära håll.Dzekos andra mål för dagen kommer efter en fin hörna från Paredes, Dzeko är stark i luften och skallar in 0-2.37´ Romas andra skott i virket. Denna gång är det Nainggolan som håller sig framme och avslutar i stolpen. På returen lyfter Salah bollen över mål.66´ Emerson tar sig fram på högerkanten och kommer till ett lågt avslut. Donnarumma är med på noterna.74´ Ytterligare en fin räddning från hemmakeepern när El Shaarawy avslutar lågt.Milan reducerar efter en hörna. Pasalic dyker upp på bortre stolpen och rakar in 1-2.Nyss inbytte El Shaarawy visar att släkten är värst. Dzeko står för en stark prestation när han vinner bollen till El Shaarawy som tar några steg in i banan och placerar in 1-3-målet på ett mycket vackert sätt. 1-3.Salah rinner igenom och i fritt läge framför Donnarumma rivs han ner av Paletta. Rött kort på mittbacken och straff för Roma. De Rossi sätter bollen i nät bakom Donnarumma som dock är nära på att nypa den. 1-4.Intressant fakta– Fortsätter att ösa in mål och med två fina mål, en stark assist så är det bosniern som banar väg för denna viktiga trepoängare. Dags att sänka Juventus på söndag?8´ 0-1 Dzeko28´ 0-2 Dzeko76´ 1-2 Pasalic78´ 1-3 El Shaarawy87´ 1-4 De Rossi (straff)Bollinehav: 47 % - 53 %Skott: 7 - 19Skott på mål: 3 - 8Hörnor: 9 – 6Offsides: 1 – 1Gula kort: 4 - 1