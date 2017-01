Notizie Roma - Hur gick det för Romas utlånade spelare i helgen?

Här på Notizie Roma kommer det uppdateras med mindre nyheter angående klubben. Uppdateringen kommer ske kontinuerligt och självklart med pushar.

höll nollan för åttonde gången denna säsong när Empoli besegrade Palermo med 1-0. Ingen annan målvakt i Serie A har hållit nollan fler gånger än polacken denna säsong. Skorpuski snittar fyra räddningar per match och har startat 17 matcher denna säsong.fick göra ett inhopp i den 68e minuten när Torino selade 0-0 borta mot Sassuolo i söndags. Detta var Iturbes första framträdande för Torino. I samma match startadeför Sassuolo, italienaren blev utbytt i den 78e minuten.blev inbytt i den 78e minuten när Granada blev krossade av Real Madrid, 5-0 till marängerna.spelade hela matchen när succélaget Atalanta spelade ut Chievo på Bentegodi och man vann till slut med 4-1.

13/12

Roma Primavera kommer ställas mot AS Monaco den 8 februari. Matchen kommer spelas på Stadio Tre Fontane.

12/12

Roma kommer att möta Villarreal i 16-delsfinalen i Europa League. Första matchen spelas på bortaplan den 16e februari. Returen på Olimpico spelas den 23e februari.

10/04



Daniele De Rossi samt Alessandro Florenzi är båda uttagna i det Italienska landslaget.



Dzeko kommer möta Belgien och därefter Cypern. Nainggolan ochh Vermaelen är inte med i Belgiens trupp pga skador.



Manolas är uttagen i Greklands trupp där Cypern samt Estland står för motståndet.



Både målvakterna ( Alisson och Szczesny) är uttagna i respektive landslag.



Kevin Strootman kommer få möta Vitryssland och Frankrike.



Slutligen så kommer Salah med sitt Egyptien möta Congo en 9 Oktober.





09/09 Umberto Gandini klar för Roma

Från och med den 12 september så kommer Umbert Gandini ansluta klubbens ledning. Han har 23 år erfarenhet som chef för Sports Orginsation.



31/8 Romas motståndare i UEFA Youth League

Romas Primavera lag lottades och ska möta Cyperns APOEL. Vinnaren i dubbelmötet kommer antagligen få möta HJK Helsinki eller Cork City.

Tretton spelare från Roma har blivit utagna i landslaget nu under uppehållet:

Italien

Daniele De Rossi

Alessandro Florenzi



Grekland

Kostas Manolas

Vasilis Torosidis



Belgien

Radja Nainggolan

Thomas Vermaelen



Polen

Wojciech Szczesny



Bosnien

Dzeko

Brasilien

Alisson



Holland

Kevin Strootman



Egyptien

Mohamed Salah



Italien U-21

Federico Ricci



Brasiliens U-21

Gerson



27/8 Romas EL grupp lottad

Under fredagen så lottades Europa League grupperna. Roma hamnade i grupp E.

Mer om det kan ni läsa här:



All inkomst från träningsmatchen mot San Lorenzo kommer skänkas till de drabbade i jordbävningen. Football Cares kommer också ha en online budgivning, där har de uppmanat klubbar och spelare runt om i världen att donera saker till budgivningen som kommer gå till de drabbade.



Paolo Silvio Mazzoleni är namnet på domaren som kommer döma matchen mot Cagliari.



Våran gamla tränare Luigi Delneri tycker att vi har truppen för att vinna Europa League, och att vi bör gå in i turneringen för att vinna allt. Han tyckte också att resultatet på Olimpico var förvånande och att de tre röda korten vi fick var orsaken till att det gick som det gick.







21/8 - Roma möter San Lorenzo i en träningsmatch 3/9

Roma ska möta det argentinska laget San Lorenzo i en träningsmatch som spelas på Stadio Olimpico. Matchen kommer vara en del av ´Festa della Famiglia´. Roma kommer ha en speciell logga på sina matchtröjor. Matchen spelas 18:00 den 3:e september och det kommer anordnas massor av aktiviteter för föräldrarna och självklart barnen.



Inför nästa Champions League drabbning mot Porto så vann det portugisiska laget med 1-0 mot Estoril. Målet gjordes av Andre Silva i den 84:e matchminuten. Den mexikanska yttermittfältaren Corona sa efter matchen att vinsten mot Estoril sporrar dom till nästa kommande match mot Roma.



Den polska domaren Szymon Marciniak kommer döma returen mellan Roma - Porto.



Sadiq stod för två mål när hans Nigeria vann OS bronsmedaljen. De vann med 3-2 över Honduras.