Palermo - Roma 0-3: Tre poäng på Sicilien

Roma reste till Sicilien med tre poäng i sikte. För motståndet stod bottenlaget Palermo och Roma fick en relativt behaglig resa till de tre poängen.

Bollinnehav: 45 % - 55 %

Avslut: 9-15

Avslut på mål: 3-5

Hörnor: 5-4

Offside: 4-3

Gula kort: 2-3

Spalletti valde äntligen att rotera och i startelvan fanns spelare som inte fått speciellt mycket speltid den senaste tiden. Mario Rui tog hand om vänsterkanten, centralt fick vi se Paredes och Grenier och längst fram fick El Shaarawy chansen. På förhand var detta en match som Roma bara skulle vinna och efter en okej insats blev så även fallet. Efter mål av El Shaarawy, Dzeko och Peres kunde Roma ta första trepoängaren sedan 26e februari. Palermo skulle dock komma att chocka Roma i inledningen av matchen. Redan efter 5 minuter står vår polske burväktare för en rejäl tavla när han släpper Nestorovskis lösa skott från dålig vinkel mellan sig och stolpen. Assisterande domaren vinkar dock för offside och målet döms således bort.Efter detta vaknar Roma till liv och börjar kontrollera spelet. Grenier spelar sin första match från start och vill mycket, många försök till avgörande passningar. I 22a minuten ger det betalt när hans fina lyftning når fram till El Shaarawy som i fritt läge tunnlar Fulignati och ger de gulröda ledningen. Fin assist från fransmannen som överlag gör en bra match. I första halvlek är det främst El Sha, Grenier och Paredes som skapar lägen. El Shaarawy sprintar ifrån det rosa försvaret och testar avslut tätt utanför efter dryga halvtimmen. Med 5 minuter kvar av halvleken slår Paredes en fin frispark som hittar fram till Rudiger i fritt läge, tyskens yttersida går dock en bra bit över. Bara minuten senare är Paredes framme och testar avslut, ett hårt distinkt skott som smiter strax utanför Fulignatis högra stolpe. I halvlekens slutskede är Grenier nära att noteras för assist nummer 2 när han hittar fram till Radja som avslutar en bit utanför.Fem minuter in i andra halvan får vi nästan se en kopia på Romas ledningsmål. Än en gång hittar Grenier fram till El Shaarawy, denna gång avvärjer dock Fulignati. Strax efter får Palermos inbytte Diamanti ett fint skottläge och testar Szczesny som tvingas till en fin räddning. Romas svajiga försvarsspel gör sig påmint i andra halvlek då Palermo kommer fram i flera farliga framstötar. Dzeko byts in mot Grenier efter 65 minuter och får omgående ett fint läge i straffområdet efter inspel från Peres, bosnierns volley är dock närmare stjärnorna än 2-0 till Roma. Dzeko ska dock få göra sitt mål när han i den 75e minuten löper ifrån Palermo-försvaret och retsamt rullar in sitt 20e ligamål för säsongen. Nainggolan står för den fina framspelningen. Efter 2-0-målet känns det betydligt tryggare och Palermo ser ut som ett slaget lag. Peres sätter definitivt spiken i kistan i 91a minuten när han tunnlar Fulignati efter assist från inbytte Strootman.Roma gör det som krävs och slår bottenlaget Palermo med 3-0. Svårt att klaga när det görs tre mål framåt och nollan är intakt bakåt. Fram för allt i andra halvlek kändes försvarsspelet dock virrigt och det var mer Palermos oförmåga att göra mål än Romas skicklighet som bidrog till nollan. I denna match visade det sig tydligt att rotation kan medföra positiva förändringar. El Shaarawy såg väldigt pigg ut i första halvlek och utmanade gång på gång och lyckades dessutom hitta nätet. Paredes gjorde inte bort sig och hade ett par fina fasta situationer som ledde till farligheter. Grenier ville lite väl mycket i första halvlek men har fin blick för spelet och kan definitivt användas för att låsa upp försvar framöver. Att Totti inte fick någon speltid ryktas bero på att il Capitano dras med ryggproblem, Spalletti är därmed förlåten för denna gång. På det stora hela en stabil match med tre poäng, tre gjorda mål, hållen nolla och Grenier som det mest positiva.- Fransmannen fick under söndagen debutera från start i den gulröda tröjan. Bra spelsinne, fin passningsfot och gott slit på mitten kryddat med en läcker assist till ledningsmålet.Dzeko stod för sitt 30e mål totalt denna säsong, 20e i ligaspelet.Mål: 22' 0-1 El Shaarawy, 75' 0-2 Dzeko, 91' 0-3 Peres(4-2-3-1) Fulignati; Morganella, Cionek, Andelkovic, Aleesami; Gazzi, Chochev; Sallai, Henrique, Embalo; NestorovskiByten: 45′ UT: Embalo IN: Diamanti, 74′ UT: Henrique IN: Lo Faso(3-4-1-2) Szczesny; Rudiger, Fazio, Juan Jesus ; Peres, Paredes, Grenier, Rui; Salah, Nainggolan; El ShaarawyByten: 64′ UT: Grenier IN: Dzeko, 72′ UT: El Shaarawy IN: Strootman, 81′ UT: Salah IN: De RossiForza Roma!