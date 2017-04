Pescara - Roma 1-4: Poker inför Monchi

Roma reste till kuststaden Pescara i hopp om att kunna utöka avståndet ner till jagande Napoli till fyra poäng. Så blev också fallet när nye sportchefen Monchi fanns på plats för första gången. Cirka 3000 romanisti hade rest de 20 milen från huvudstaden och stod för skönsång matchen igenom från bortasektionen.

Radja Nainggolan firade sitt 250e framträdande i Roma med att göra sitt 10e mål för säsongen.

framträdande i Roma med att göra sitt mål för säsongen. El Shaarawy stod för första gången under sin karriär för tre assist under samma match.

under samma match. Dzeko var hundraprocentig i passningsspelet under sina 71 minuter på planen.

i passningsspelet under sina 71 minuter på planen. Romas offensiva spelare var rejält på hugget denna afton, lite väl heta ibland då man sprang offside sju gånger.

Hemmalagets karismatiskeställde ut följande elva på banan, 4-3-3:Fiorillo; Zampano, Coda, Bovo, Biraghi; Coulibaly, Muntari, Memushaj; Benali, Bahebeck, CaprariByten Pescara:46´ Bruno --> Muntari67´ Verre --> Coulibaly80´ Fornasier --> CodaFöljande spelare fick chansen från start i4-2-3-1:Szczesny; Rudiger, Manolas, Fazio, Emerson; Strootman, Paredes; Salah, Nainggolan, El Shaarawy; DzekoByten Roma:71´ Grenier --> Dzeko80´ Jesus --> Emerson82´ Perotti --> ParedesMatchen på Stadio Adriatico skulle komma att visa vilken enorm klasskillnad det är på toppskiktet i Serie A och botten i densamma. Roma dominerade matchen från start till mål och det var endast en fråga om när första bollen skulle hamna i mål. Salah spräckte nollan direkt i matchinledningen men målet dömdes bort på grund av offside. Rätt eller fel låter jag vara osagt då det kändes som Salah låg i linje med försvaret vilket gör det extremt svårt för assisterande att hänga med. Romas tryck mot Pescara-målet fortsatte sedan halvleken igenom och stundtals kändes det som att Roma lirade kvadraten utanför delfinis straffområde. Matchens första mål skulle dock dröja till slutet av första halvlek men när det väl kom så kom det dubbelt upp. Strootman rakade in El Shaarawys inspel efter att hemmalagets försvarare inte hängt med i svängarna. 2-0 kom bara minuten senare genom Nainggolan som enkelt kunde stöta in bollen efter fin assist av Dzeko. Läget såg ut att rinna ut i sanden när Salahs passning mot Dzeko stack iväg men bosniern hann upp bollen och assisterade kapten Ninja. En bekväm ledning för de gulröda att ta med sig till pausvilan.Andra halvlek inleddes som den första avslutades. Det dröjde bara tre minuter innan Emerson, Nainggolan och El Shaarawy kombinerade fint och den sistnämnde spelade fram Salah som satte trean. Drygt tio minuter senare var det dags igen, hat-trick i assist för den tjugofyraårige italienaren när han osjälviskt friställde Salah som inte gjorde något misstag. 0-4 på resultattavlan. Edin Dzeko jagar som vi alla vet skytteligatiteln och det märktes när spelaren klev av planen mållös efter 71 minuter. Grenier ersatte och bosniern var allt annat än nöjd med att behöva kliva av Stadio Adriaticos gröna matta 20 minuter innan full tid. Känslan vid bytet var att det var onödigt av Spalletti att byta ut Dzeko då spelare som Strootman och Nainggolan skulle må gott av lite vila inför derbyt. Ser man dock till spelschemat så kan man förstå Spalletti att han vill ha sin främste målskytt fit for fight för vad som komma skall och att ha Dzeko målkåt inför derbyt kan visa sig vara guld värt. Benali tröstmålade sent för hemmalaget efter tafatt försvarsspel, Jesus och Manolas… Nonchalant och tråkigt för Szczesny att inte få lägga ytterligare en nolla till samlingen.Sammanfattat så gör Roma en bra insats mot ett mediokert Pescara. Chanser till fler mål fanns och hade skärpan varit på topp så hade vi fått säsongens största seger för. Fyra mål framåt är dock inte fy skam och Roma kommer till söndagensmed sex raka segrar i bagaget.Salah trycker upp bollen i krysset från nära håll, assisterande domaren vinkar dock för offside och drömstarten uteblir.Salah sätter fart och spelar fram El Shaarawy vars låga skott räddas av Fiorillo.Rudiger slår ett mycket fint lågt inlägg på bortre stolpen där El Shaarawy sånär kan stöta bollen i mål.Paredes lyfter in en elegant boll till Ninja som löper in i straffområdet, fin nedtagning på bröstet och volley stenhårt i ribban. Definitivt värt ett bättre öde.Paredes ligger bakom ännu ett anfall när han spelar fram El Shaarawy som lirar i sidled tillsom rakar in 0-1 i fritt läge.Salahs passning mot Dzeko är för lång men bosniern jobbar in bollen och spelar snett inåt bakåt tillsom stöter in 0-2. Två psykologiskt viktiga mål för Roma som dominerat första 45.Fint samspel mellan Emerson, Nainggolan och El Shaarawy där sen sistnämnde spelar framsom elegant curlar in 0-3.Hat-trick i assist av El Shaarawy. Italienaren spelar framosjälviskt och egyptiern sätter Romas fjärde mål för dagen. 0-4.Hemmalaget reducerar efter slarv i Roma-försvaret.stöter in 1-4 från nära håll.Biraghi slår en fin frispark mot Szczesnys vänstra kryss, stolpen räddar polacken denna gång.Slutsignal. 1-4 på Stadio Adriatico.Intressant fakta44´ 0-1 Strootman45´ 0-2 Nainggolan48´ 0-3 Salah60´ 0-4 Salah83´ 1-4 BenaliOh bastardo biancoblu!Roma tifa Roma