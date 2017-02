2017-02-07 20:45

Roma - Fiorentina

4-0



Postpartita Roma 4-0 Fiorentina

Kvällsmatch mitt i veckan och laget från Florens gästade Roms Stadio Olimpico i en match som på förhand såg ut att bli jämn men över 90 spelade minuter så stod Roma som vinnare med fyra mål mot noll. Med en doppietta från Dzeko så hamnar han i skytteliga ledning med 17 gjorda mål.

En liten ovan Serie A match som spelades en tisdags kväll på ett Stadio Olimpico där båda lagen hade en tuff match framför sig. Starka Kalinic missade matchen på grund av en skada och Khouma Babacar fick chansen från start. Inledningsvis så var det en jämnt. Fiorentina satte bra fart på bollen och hade kontroll på tempot i de första 25 minuterna. Första målchansen i matchen fick Chiesa då han kom nästan frispelad i djupled och lobbade över Szczesny. Tur så kom Fazio springades och han nickade undan bollen framför mål. Närmast efter det så var det Roma med två bra chanser. Båda två var från Bruno Peres som en gången sköt tätt utanför med vänsterfoten. Andra gången så slog Nainggolan ett superb pass till Peres som skjuter över en ståendes Tatarusanu. Första målet fick vi se komma i 38:e matchminuten. De Rossi slår en djupledsboll över Fiorentinas backlinje till Dzeko som tar ner bollen och lägger in den i mål. Målet kan man nästan tacka Carlos Sanchez för då han stod för en misslyckade "offsidefälla". Efter målet så var det händelsefattiga 12 minuter innan domare Irrati blåste för halvtidsvila. Efter första halvleken kunde man konstatera att Roma hade fått kontroll över matchen och var det bollförande laget. Fiorentina var inte sämre än i första halvlek men visade inga bevis på att de skulle öka en nivå och forcera en kvittering. På en hörna slagen av De Rossi så nickar våran gigant Federico Fazio in 2-0. Detta var De Rossis andra assist för kvällen. Efter ännu ett mål från Roma så sänker de inte tempot, snarare ökar på för ännu ett mål. Det blir lite griniga närkamper från båda hållen men inget som domaren inte hade koll på. 3-0 skulle också komma och det var på en kontring från Roma som Kevin Strootman hittar en ensam Nainggolan i boxen som tog ner bollen exeptionellt och petade in sitt mål för kvällen. Capitano Francesco Totti blev inbytt i den 80:e minuten och stod för en bra insats även då han bara spelade tio minuter och matchen var redan i stortsett avgjord. Mer mål skulle komma och 4-0 stod Edin Dzeko för i matchminut 84. Det var Dzekos 17:e mål i ligan och är nu skytteligaledare. Trots att Spalletti inte är en man som utnyttjar sina byten förrens sista minuterna av matchen så fick vi se våran fransman Clement Grenier i några ynka minuter. Det är inte svårt att komma in när man leder så stort som vi gjorde men han visade på bra teknik och kombinationsspel. Sammanfattning: Det blev inte en jämn match trots allt. Fiorentinas backlinje blev en mumsbit för våra offensiva spelare och det såg mer ut som att allt klaffade för Roma och ingenting för Fiorentina. Roma stod för fyra starka mål och bra defensiv då Fiorentina hade bara två skott på mål under 90 minuter spel.

Roma-Fiorentina Wojciech Szczesny

Kostas Manolas

Federico Fazio

Antonio Rudiger

Bruno Peres

Kevin Strootman

Daniele De Rossi

Emerson

Radja Nainggolan

Edin Dzeko

Stephan El Shaarawy



Avbytare

Alisson

Gerson

Clement Grenier

Juan Jesus

Bogdan Lobont

Mario Rui

Leandro Paredes

Ciprian Tatarusanu

Carlos Sanchez

Gonzalo Rodriguez

Davide Astori

Federico Chiesa

Matias Vecino

Milan Badelj

Maximiliano Olivera

Federico Bernardeschi

Khouma Babacar

Borja Valero



Avbytare

Sebastian Cristoforo

Sebastian De Maio

Ianis Hagi

Josip Ilicic

Fabio Maistro

Hrvoje Milic

Jan Mlakar



0 KOMMENTARER 99 VISNINGAR 0 KOMMENTARER99 VISNINGAR JESPER LINDH

jesperhaugstad@hotmail.com

På Twitter: Jesper_lindh

2017-02-09 13:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Roma

Roma

2017-02-09 13:00:00

Roma

2017-02-04 09:30:00

Roma

2017-02-02 09:18:00

Roma

2017-02-02 06:31:47

Roma

2017-02-01 16:59:00

Roma

2017-01-30 00:08:06

Roma

2017-01-29 09:54:00

Roma

2017-01-28 09:36:22

Roma

2017-01-26 22:49:00

Roma

2017-01-25 12:45:00

ANNONS:

Kvällsmatch mitt i veckan och laget från Florens gästade Roms Stadio Olimpico i en match som på förhand såg ut att bli jämn men över 90 spelade minuter så stod Roma som vinnare med fyra mål mot noll. Med en doppietta från Dzeko så hamnar han i skytteliga ledning med 17 gjorda mål.La Roma questa settimana handlar om allt möjligt som berör världens vackraste fotbollsklubb och vad som hänt under veckan. Denna vecka bland annat en fransk frisparksfot, Batigol, barriärer och nr 100 av Totti.Här på Notizie Roma kommer det uppdateras med mindre nyheter angående klubben. Uppdateringen kommer ske kontinuerligt och självklart med pushar.Ett imponerande Cesena bjöd på bra motstånd i kvartsfinalen på Stadio Olimpico och såg ut att ta matchen till förlängning efter Garritanos kvittering. Med matchens sista spark avgör dock Totti och skjuter Roma vidare till semifinal.Kvartsfinal i Coppa Italia när Roma ställs mot överraskningen Cesena på onsdagskvällen.Säsongens tredje möte med Sampdoria står för dörren under söndagen när Roma beger sig till Luigi Ferraris. Så sent som förra torsdagen möttes lagen på Stadio Olimpico i Coppa Italia, då tog Roma en solklar seger med 4-0. Räkna med ett revanschsuget hemmalag.La Roma questa settimana handlar om allt möjligt som berör världens vackraste fotbollsklubb och vad som hänt under veckan. Tumminello fortsätter leverera och Roma briljerar på Olimpico..Välkommen till Romas vintermercato.Roma har imponerat med sina “nya” 3-4-2-1 uppställning under hösten och när Mohamed Salah lämnade för Afrikanska mästerskapen. De har bara förlorat en match av de senaste åtta och då var det 1-0 förlusten mot Juventus. Där så spelade även Roma 4-2-3-1 istället för den nu bättre fungerade 3-4-2-1. Här kommer jag gå igenom just funktionen av den nya taktiska formationen.