Roma Cagliari 1-0

Roma tog i söndags kväll sin tredje raka 1-0 vinst mot ett gästande Cagliari, i en sömnig tillställning.

Första halvlek:

Den första halvleken kan man på ett kortfattat sätt säga att

3-5-2-systemet är enligt mig ett bra system men inget optimalt i de lägen där Roma möter lag som backar hem och låter Roma vara spelförande. Då man enligt mig har en mittback för mycket till bekostnad av en offensiv ytter jämfört med 4-3-3.

Halvlekens bästa målchans fick Dzeko i den 30e minuten efter att De Rossi frispelat honom med en lång svepande boll. Avslutet från Dzeko är tamt och hamnar mitt på målvakten och borde förvaltats bättre. Tanken i denna stund var om vi inte fick se ett målmiss-återfall av Dzeko?



Andra halvlek

Början av andra halvleken skulle likna den första där Roma hade mycket boll utan att skapa allt för mycket framåt.

Runt den 50e matchminuten börjar Roma slarva i passnings- och positionspelet vilket leder till att Cagliari pressar och hotar Roma intensivt i några minuter.

I den 55e minuten ska Roma dock ta ledningen med 1-0 genom Dzeko som stöter in ett långt och flackt inlägg från Rudiger, detta efter att haft en Cagliarispelare hängandes över sig.

Efter målet skapar Roma främst några halvchanser och där någon av dem borde renderat i mål . Den stora chansen kommer i den 83e minuten efter att den för dagen duktige Emerson slår ett inlägg mot vår bosniska diamant som nickar bollen i ribban.



I den 93e minuten åker Joao Pedro på ett direkt rött kort efter en mycket ful kapning på Strootman.

2017-01-23 07:58:00

