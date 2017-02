Roma - Cesena 2-1: Derby i Coppa-semin!

Ett imponerande Cesena bjöd på bra motstånd i kvartsfinalen på Stadio Olimpico och såg ut att ta matchen till förlängning efter Garritanos kvittering. Med matchens sista spark avgör dock Totti och skjuter Roma vidare till semifinal.

Alisson; Manolas, Rudiger, Jesus; Bruno Peres, Paredes, Strootman, Mario Rui ; Perotti, El Shaarawy; Totti.Byten: 18´ UT: Perotti IN: Dzeko. 46´ UT: Juan Jesus IN: Nainggolan. 82´ UT: El Shaarawy IN: EmersonAgliardi; Perticone, Rigione, Ligi; Balzano, Koné, Vitale, Laribi, Renzetti; Rodriguez, Ciano.Byten: 57´ UT: Laribi IN: Garritano. 73´ UT: Ciano IN: Cocco. 85´ UT: Rodriguez IN: Panico.Spalletti mönstrade en stark elva. Detta till trots bjöd bottenlaget från Serie B på bra motstånd och såg ut att ta matchen till förlängning. Totti ville annat och frälste Roma från elva meter i den 97e (!) minuten.3´ Totti försöker med en lyftning fram mot El Shaarawy, leder till spelvändning och hörna för Cesena.7´ Rui och Totti i fint samspel på one-touch, avgörande passningen från Rui mot El Shaarawy blir dock för lång och rinner ut till inspark.9´ Rudiger hittar sånär fram till El Shaarawy med en lyftning över backlinjen.13´ Perotti jobbar fram en hörna som letar sig fram till Manolas som vänder om och drar till på halvvolley, metern utanför Cesenas högerstolpe.18´ Perotti tar sig för baksidan och tvingas till byte. Dzeko in.21´ Hörna för bortalaget. Cesenaskott styrs via Romaspelare i stolpen, ny, resultatlös, hörna för bortalaget.25´ Frispark från 35 meter på bortre ytan, Koné dyker upp och drar till på volley i stolpen. Nära för bortalaget.26´ Rodriguez kommer till avslut från långt håll, strax utanför. Busvisslingar på Olimpico.28´ Totti hittar in med ett fint inspel till Dzeko från högerkanten. Bosniern möter på ett och får se bollen gå strax över.29´ Bortalaget närmar sig ett ledningsmål. Inlägg från vänsterkanten nickas av Rodriguez och tvingar Alisson till en fin räddning. Hörna.39´ Rodriguez vinner en löpduell mot Manolas och är fri med Alisson som dock gör en fin räddning.44´ Laribi varnas efter att ha stämplat Rudiger vid mittplan.45´ Totti bjuder på magi när han sånär friställer Dzeko med en fantastisk volleyklack.0-0 efter första 45.45´ Nainggolan ersätter Juan Jesus.52´ Totti ordnar frispark från 25 meter. Skjuts i muren.54´ Nainggolan bidrar med energi och testar skott utifrån, lurigt skott som Agliardi lämnar retur rakt ut på. Ingen Roma-spelare där och hugger dock.55´ Roma med mer tryck nu än i första halvlek.60´ Fin aktion av Dzeko som bryter in från högerkanten och avlossar med vänstern. Skruvat skott som går tätt tätt utanför stolpen.61´ Totti bjuder på en patenterad volleyklack.63´ Rudiger hittar en fristående Dzeko i straffområdet, bosniern tar emot och avslutar snabbt, rakt på Agliardi. Nära.64´ Fint inspel mot Dzeko än en gång, bosniern avslutar strax utanför.68´! Äntligen utdelning för Dzeko. Roma ställer om snabbt via Strootman, Totti, Nainggolan. Ninja hittar El Shaarawy i djupet och italienaren frispelar Dzeko i höjd med straffpunkten. Edin gör inget misstag utan rakar in 1-0 till hemmalaget. Fint anfall.73´Försvarsmiss deluxe av Roma. Manolas och Alisson krockar och brassen tappar bollen rakt ut till Garritano som trycker in kvitteringen. 1-1 på Olimpico.77´ Frispark i Totti-läge. Il Capitano får fin träff och tvingar Agliardi till en vass räddning. Resultatlös hörna följer.97´ Magisk lyftning från Nainggolan fram till Strootman som rivs ner av Agliardi, straff Roma!97´Totti stänker dit 2-1 till Roma och semifinalplatsen är säkrad!Första halvlek: Oengagerat och ofokuserat hemmalag. Stabilt och fyndigt bortalag. De som väntade sig ett heltaggat och fokuserat Roma efter helgens förlust mot Sampdoria lär blivit besvikna. Roma bjuder på en slätstruken första halvlek i lågt tempo. För få passningsalternativ och alldeles för många misslyckade uppspel på chans. Bortalaget försvarar sig väl och sticker upp och skapar halvlekens farligaste chanser.Andra halvlek: Inleds något bättre av Roma utan att för den sakens skulle briljera. Nainggolan kommer in och bidrar med energi. Roma har mycket boll matchen igenom men utan fart så blir det sällan så mycket av det stora bollinnehavet. Gästerna ligger bra i försvaret och sticker upp då och då i farliga attacker. När Dzeko tryckte in 1-0 kändes det som att Roma skulle ta hem detta och kanske trycka in någon mer boll. Ett missförstånd mellan Alisson och Manolas bäddar dock för en kvittering och det är match igen. Efter detta fortsätter Roma att ha mycket boll och när matchen går mot förlängning lyfter Nainggolan fram bollen till Strootman som rivs ner av Agliardi. Totti kliver fram och tar sitt ansvar och skjuter Roma till semifinal och ser till så att våren förgylls med ytterligare två derbyn.I ärlighetens namn ingen bra match men Roma gör det som förväntas, avancerar vidare i cupen. Manolas såg väldigt omotiverad ut och frågan är ifall det inte bär av till de brittiska öarna i sommar? Kan nämnas att han under den första halvleken endast vann en av fem dueller. Peres har mycket i sig men får ut väldigt lite, brassen har drabbats av Iturbe-syndromet. Mittfältet kändes väldigt tunt idag och bidrog sällan med passningsalternativ, detta blev något bättre efter paus. El Shaarawy försöker skapa men får inte ut så mycket i slutändan. Dzeko kommer in och spelar bra och enkelt, gott att målen fortsätter rulla in för bosniern och även om han missar mycket så vet han definitivt hur man nosar fram en målchans. Totti bör spela mer under vårkanten, 40 år till trots så är det ytterst få spelare i världen som skapar så mycket för sina lagkamrater under matcherna. Bjuder dessutom på 5-6 fina klackar under matchen, ögongodis.Cesena står för en fin insats och kommer till Olimpico utan respekt och försvar bra och anfaller med finess.Nu väntar alltså dubbelmöte med Lazio , första matchen spelas 1 mars med retur 5 april.Domare: Fabio MarescaBollinnehav:- 37 %Skott:- 9Skott på mål:- 5Hörnor: 3 -Frisparkar:- 14Offside: 1 –Gula kort: 1 -Il Migliore: