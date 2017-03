Roma-Napoli

Helgens Big Match och Derby della Sole slutade med en 2-1 förlust för Roma mot ett Napoli anförda av Mertens. I den 93 minuten var Roma en stolpträff ifrån att hämta upp ett 2-0 underläge till 2-2. Matchen kommer även att analyseras och diskuteras i Romareds nya podd.

Tabelltvåan och tabelltrean skulle mötas i helgens " Big Match". Båda lagen hade med sig en förlust i bagaget från veckans Coppa Italia. Napoli ställde upp med en rätt väntad startelva, med utandag Rog på mittfältet. Roma i sin tur gick ifrån sitt 5-3-2 eller kalla det 3-5-2 till ett 4-2-3-1 som startade säsong med.Ett Napoli som enligt mig spelar vackraste fotbollen i årets Serie A . Spelare som Zielinski, Hamsik, Insiegne, Callejon, Diawara och Mertens måste uppskattas oavsett klubbtillhörighet.Roma inledde de första tio minuterna med ett kontakt och något lägre försvarspele än vad vi har varit vana att se den senaste tiden. Efter 20 minuterna började man dock att trycka upp laget och vinna mer boll mot ett djupledshungrigt Napoli som hela tiden hotade offensivt med sin bollskickliga trion Callejon-Insiegne- Mertens. I matchminut 25 får Callejon till ett distanskott som till en början ser farligare ut en vad det visar sig vara i efterhand, då det hamnar utanför Szczesnys högra stolpe med en god marginal. Napolis 1-0 mål såg jag tyvärr inte då min stream strulade vd det tillfället.Strootman fick i den 32 minuten ett gyllende läge att göra 1-1 när han vinner en duell inne i Napolis straffområde. Men tyvärr avslutar han med ett allt för högt skott.I 38 minuten borde Mertens blivit två målsskytt, efter att domaren felaktigt dömde bort hans mål. Målets döms bort efter att Mertsns knappt sprungit in i den 2-3 huvuden längre och mer muskulöse Fazio som ramlar otroligt lätt och blir liggande på plan, när Mertens säkert avslutar 2-3 sekunder senare. Napoli går in i halvtid med ett enligt mig välförtjänst 1-0 efter varit de som vårdat bollen allra bäst.I den 47 minuten bryter sig Radja fram med boll på sitt karakteriska sätt och avslossar ett skott strax utanför straffområde, som dock blockas ut till hörna av en slängande napolitanare. Bara två minuter senare skulle Napoli öka sin ledning till 2-0 efter Merten petar in ett lågt och fint inlägg av Insiegne. Man kan ifrågasätta Fazio spel utan boll och markering av Mertens i samband med målet, då denna helt ostört får lägga in bollen i tomt mål. Roma visade sig dock inte ha gett upp matchen och Spalletti gör två byten som kort efter målet då han tar in Salah och Peres till förmån för Fazio och SeS som inte hade någon vidare dag på jobbet. I den 51 minuten gör Reina en mycket kvalicifierad räddning på curlat skott av Perotti som bryter sig in från sin vänsterkant.Napoli ytterst nära att göra 3-0 och därmed punktera matchen i den 53 minuten ,på en kontring där Rudigier tillslut glidtacklar bollen tät utanför stolpen. Dzeko skulle i den 61 minuten springa sig fri efter att ha brytit en passning, men hamnar i allt för dålig vinkel varifrån han skjuter utanför.I den 68 minuten når ett långt inlägg B.Peres som visar att han inte är någon anfallare med sitt avslut, som hamnar högt över. Roma har nu hittat ett momentum och trots spelar ett rakt och aggresivt anfallspel där de flesta av uppspelen slås mot en djupledslöpande Salah. Man reducerar sånär till 2-1 i den 77 minuten efter ett Salah avslutar ett fin romakontring, med ett skott som går tätt utanför . I den 83 minuten lurar Napolis Rog hela Romaförsvaret på och kommer fri mot vår polske målvakt som dock räddar friläget. Salah skulle få ett ytterligare fint läge i den 85 minuten som var värt ett bättre öde när han springer sig fri och avslutar i Reinas högra stolpe. I den 89 minuten reducerar till slut ett hårt kämpande Roma efter att Perotti spelar in en boll snett inåt bakåt till Strootman som avslutar med en placerat skott i Reianas högra stolpe. Målet får såväl publiken och laget att tända till och i 92 minuten och 93 två strålande lägen göra 2-2. I den 93 minuten räddar Reina tre poäng till Napoli genom en sjuk enhandsräddning på ett skott som ändrar riktning och som tillslut tar i ribban. Roma höll på att stå för en heroisk inhämtning de sista 6 minuter, men hade inte turen och den rätta skärpan framför mål som krävdes idag.Napoli var enligt mig det bättre laget till 75 minuten och såg ut att ha rätt bra kontroll på Roma, man får inte heller glömma att det borde stått 3-0, då Mertens blev helt felaktigt avsblåst i första halvlek. En Mertens som enligt mig är ligans för tillfället bästa spelare.Roma visade idag en otrolig moral och grinta som man bör ta med sig till nästa match mot Lyon. Med lite tur hade man kunnat få med sig en poäng från denna match.Bästa romaspelare idag var enligt mig en Perotti som skapade en hel del oreda för Napoliförsvaret . Spallettis valde kanske fel taktik med i facit i hand, men man ska inte heller glömma att han byten höll på att ge Roma en poäng. Jag trodde att Roma skulle ge upp efter Napolis 2-0 mål och tappa humöret helt vilket skulle rendera i 1-2 röda kort, som vi sett många gånger förr.