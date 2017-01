Roma - Sampdoria 4-0: Avancemang i Coppa Italia

Roma avancerar vidare i Coppa Italia efter komfortabla 4-0 hemma mot Sampdoria. I nästa runda väntar Cesena som slog ut Sassuolo efter 2-1 på bortaplan.



ställde upp med följande elva: (3-4-1-2) Alisson; Rudiger, Fazio, Jesus; Peres, De Rossi, Paredes, Mario Rui ; Nainggolan; El Shaarawy, DzekoByten: 62´ UT; Dzeko, IN; Totti, 67´ UT; El Shaarawy, IN; Perotti, 78´ UT; Mario Rui, IN; Emersonställde upp med följande elva: (4-3-1-2) Puggioni; Bereszynski, Silvestre, Regini, Dodo; Linetty, Cigarini, Djuricic; Fernandes; Budimir, MurielByten: 62´ UT; Budimir, IN; Schick, 68´ UT; Linetty, IN; Praet, 78´ UT; Dodo, IN; Pavlovic10´ Paredes sveper iväg en fantastisk kross till Peres på högerkanten, Peres bryter sånär in i straffområdet men backen hinner emellan och bryter till en resultatlös hörna.16´ Fazio slarvar på mittplanen och ger bort bollen till Muriel som hamnar i löpduell 1 vs 1 mot. Hur ska detta sluta hann man snabbt tänka. Lugnt, Jesus bryter och kan rensa bollen till inkast.22´ Rudiger slarvar än en gång i passningsspelet och hans inledning på matchen är ovanligt loj. Uppryckning Toni!24´ Debuterandefixar en frispark långt upp på vänsterkanten efter att inlägget tagit på Sampdoria-hand. Paredes har fint läge att slå en inläggsfrispark, argentinaren drar dock frisparken över ribban. Slarvigt.25´ Paredes revanscherar sig sånär efter den slarviga frisparken. Bollen studsar ut till Leandro strax utanför straffområdet där argentinaren får till eni ribbans underkant. Ruggigt nära 1-0.26´ Fernandes hotar på vänsterkanten, Fazio hinner fram och täcker ut bollen till en resultatlös hörna.30´ El Shaarawy drar till på volley efter pass från De Rossi. Faraonen ser dock ut att träffa med benskyddet och avslutet blir tamt rakt på Puggioni.31´ Matchen börjar ta fart och Mario Rui river ner dagens hittills högsta jubel efter en finpå mittplanen.32´ El Shaarawy slingrar sig fram längs vänsterkanten och kommer i skottläge. Avslutet är dock ruggigt tamt och än en gång rakt på målvakten.35´ Paredes håller sig framme och får till ett bra långskott som räddas till hörna.39´El Shaarawy slarvar med passning, bollen studsar dock via Sampförsvarare till Nainggolan som drar till direkt på volley från ca 20 meter. Bollen får en fantastiskt fin båge över Puggioni och drömmålet är ett faktum. På bänken sitter Totti och vevar med tröjan och garvar.42´ Roma kommer fram i ett fint anfall på högerkanten. Peres får bollen i djupet, hittar Ninja snett bakåt, klack från belgaren fram till El Shaarawy. Hade skottet varit något lägre hade drömmål nr 2 varit ett faktum, skottet går dock strax över ribban.44´ Dzeko har en fin sekvens där han tar emot bollen starkt och vänder ut bollen till El Shaa på vänsterkanten. El Shaarawy avslutar lågt, bättre än tidigare, och Puggioni räddar till hörna. Hörnan dimper ner hos Ninja utanför straffområdet. Tungt skott strax utanför.47´Halvleken hinner knappt börja innaninfinner sig i målprotokollet. Ett slarvigt Sampdoria-uppspel hamnar hos El Shaarawy som hittar Dzeko i djupet, bosniern vänder om och placerar inlågt med vänstern.51´ Muriel är nära att ta sig fram på högerkanten, brytning i sista stund av Roma-försvarare.53´ Rudiger bryter ett uppspel och följer med upp på högerkanten, inlägget håller dock korpenklass och slutar i inkast för bortalaget.54´ Inlägg från höger från gästerna, Bodimir når högst och nickar tätt över. Dock avblåst, korrekt, för offside.55´ De Rossi-hörna hittar skallen på Dzeko som sätter bollen i stolpen, på returen skjuter Rudiger rakt på målvakten som räddar till ny hörna.Sampdoria kommer i korta framstötar, dock utan att skapa några farligheter.58´ Dzeko avslutar från strax utanför bågen, tätt utanför med vänstern.60´ De Rossi skänker bort bollen på mittplan. Sampdoria ställer om och Budimir avslutar i bra läge, skottet dock utanför. Nära reducering där.61´Istället för reducering så ställer Roma om och sätter spiken i kistan. Dzeko frispelarsom med en mycket vacker lobb sättertill hemmalaget.69´ Inbytte Perotti lyfter fram en pass tillsom avslutar rakt på Puggioni.70´ Fernandes med farligt inspel från höger, rensas till ny hörna av Peres.72´ Rudiger med slarvigt uppspel. Leder till omställning och mål för Samp, dock avvinkat för offside. Korrekt.Sampdoria har något mer boll nu, fortfarande utan att skapa de där vassa chanserna.76´ Perotti lirar till Ninja, som hittar Totti i bra läge. Skottet från Il Capitano går dock rakt på målvakten.77´ Slarvigt pass av De Rossi som sätter Muriel i 1 vs 1 med Jesus. Det vet vi dock hur det slutar,hinner ikapp och täcker bort Muriel, bollen till utrusande Alisson.83´ Perotti flyter fram längs vänsterkanten och curlar bollen strax utanför stolpen. Nära.90´Perotti dansar fram längs vänsterkanten på nytt och lyfter in ett fenomenalt inspel tillsom skallar in sitt andra och Romas fjärde mål för dagen.Roma avancerar vidare tillefter att ha besegrat Sampdoria med 4-0. Som siffrorna visar var det aldrig något snack om saken. Efter en tempofattig och nonchalant första halvtimma kom hemmalaget igång och skapade ett par heta chanser i första halvlek. El Shaarawy kommer till ett par lägen, avsluten är dock på tok för tama från italienaren. Paredes gör en fin första halvlek med ett par fina genomskärare och två vassa skott. Där framförallt kanonen i ribban var värd ett bättre öde. Stabil första halvlek där Ninjas kanonvolley är halvlekens behållning.Det tidiga målet från Dzeko i andra halvleken ger Roma ytterligare trygghet och det är aldrig något snack om vilka som ska avancera till kvarten. Budimir har förvisso ett fint läge att kvittera precis innan Roma gör 3-0, detta var dock ett av få lägen som gästerna skapade. Allt som oftast var det en Romaspelare emellan i Sampdorias framstötar. Perotti gör ett fint inhopp och kommer in och dansar fram längs vänsterkanten. Trots att han 11 gånger av 10 viker inåt i banan så lyckas han ta sig förbi motståndarna gång på gång. Totti kommer in och sprider magi med sin magiska touch. Mario Rui gör en fin debut i Roma-tröjan och Spalletti har nu två bra alternativ att tillgå på vänsterplatsen. Fin inläggsfot vid flera tillfällen. Dzeko får återigen göra mål vilket måste kännas skönt efter en mållös period. Även El Shaarawy bjuder på ett fint mål.Domare: Gianpaolo CalvareseResultat: 4-0 (1-0)Bollinnehav: 54 % - 46 %Skott: 19 - 10Skott på mål: 10 – 3Hörnor: 10 - 5Frisparkar: 14 – 6Offsides: 2 - 2– Syntes kanske inte så mycket i andra halvlek men gör som alltid ett stort jobb i mittens rike. Fantastisk balja i första halvlek som följdes upp med 4-0-målet på nick. Radja är i fin form för tillfället och hittar även nätet.