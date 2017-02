Roma - Stadio på gång!

"Äntligen!" vill nog många ropa ut nu. Överenskommelse är gjord mellan Roma och Borgmästare Raggi om stadiobygget



Det kommer att vara på den ursprungliga platsen - Tor di Valle - men 50% av ursprungsmodellen av den nya arena kommer att ändras, bl.a. kommer de tre tornen inte att byggas.



Sen kommer bara 40% av businessparken att genomföras, det också med den högsta standarden för miljön - allt för att skydda området runt omkring.



"Låt oss kalla det nya projektet 2.0" sa Virgina Raggi på sin facebooksida.



Mötet som hölls i går kväll på Campidoglio representerades av Virginia Raggi från kommunen och Mauro Baldissoni från Roma.

Presidenten James Pallotta, som skrikit ut "katastrof" om inte bygget skulle bli av tyckte inte det var så viktigt utan hade rest hem till USA.



2017-02-25 12:53:00

