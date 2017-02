2017-02-19 18:00

Roma - Torino

4-1



Roma-Torino 4-1: Romaseger efter en bestämd och stabil insats.

Ett formstarkt Roma följde upp veckans fina insats mot Villarreal med en ytterligare stabil insats mot tabellnian Torino. Matchen slutade 4-1 och segern var egentligen aldrig hotad trots att Juan Jesus och Vermaelen spelade tillsammans i ungefär en kvart.

Första halvlek:

I den nionde minuten väggspelar sig Dzeko med hjälp av Radja till ett skottläge utanför straffområdet. Dzeko förvaltar läget på det bästa sättet genom att placera in den i Harts högra hörn 1-0.

Åtta minuter senare ska

Efter 20 minuten börjar Torino etablera ett anfallsspel och får ner Romas försvar utan att för den skull hota allt för mycket. Romaförsvaret anförda av Fazio har under hela första halvllek bra koll Torinos bomber Belotti, som försöker hitta luckor i djupled.

Innan halvlekspausen ska Torino dock skapa två kvalificerade, den första genom den spännande ynglingen Lukic som får till en fin träff på volley som går tät utanför Wojteks högra stolpe. Det andra läget hamnande hos hos ex-romanistan Falque som blev frispelad av Baselli, utan att lyckas få någon vidare kontroll på bollen.

Känslan i den första halvleken var att Roma i princip kontrollerade matchen och fick den ditt de ville. Roma anföll mycket längs kanterna med en viss framgång och ställde om spelet blixtsnabbt. Radja tillsamans Salah var ofta de som startade igång kontringarna med sina snabba fötter. Halvlekens bästa spelare enligt mig var Salah och den som gjorde en mest besviken var B Peres som inte riktigt hade koll på sina fötter.



Andra halvlek:

De första tio minuterna av andra halvlek kontrollerades av ett Roma som inte var allt för sugna på att ta några större risker framåt. I den 50 minuten skulle Paredes stå för sin första kreativa aktion för dagen när han slog ett högt och flackt inlägg mot Dzeko som tar ner bollen på bröstet och avlossar ett hårt skott, som tyvärr går högt över mål. I den 65 minuten står Paredes för matchen prestation när han med en sträckt vrist avlossar ett stenhårt skott längs marken som hamnar tät intill stolpen, helt otagbart och oerhört vackert. Jag läste att någon på forumet approximerade skottet till en hastighet mellan 90 & 100 km/h, vilket enligt mig inte är helt orimligt. Ett fantastiskt fotbollstekniskt mål ger 3-0.

Känslan efter målet var att matchen var avgjord och Spalletti väljer att byta in Vermaelen och Totti i matchminut 74 respektive 82.

Torino skulle reducera till 3-1 i den 83 minuten genom Maxi Lopez som springer sig fri i djupled efter att Romas backlinje med b la inhoppande Vermalen inte lyckas ställa honom offside. En formstark Radja skulle punktera matchen med 4-1 efter ett välplacerat skott i straffområdet. Framspelaren var ingen mindre än Totti.



Tankar efter matchen:

Roma visar denna match att man är oerhört starka hemma och börjar hitta målproduktionen igen efter att ha gjort något för få mål i januari enligt mig. Känslan är att Roma har distinktare framåt och stabilare bakåt jämfört med i höstas. Det är kul att se att såväl Dzeko som Radja fortsätter att göra mål samt att Salahs form verkar vara på väg upp igen.





Statistik:

Bollinnehav: 57 % - 43 %

Skott: 16 - 9

Skott på mål: 7 - 5

Hörnor: 5 - 6

Roma-Torino Wojciech Szczesny

Kostas Manolas

Federico Fazio

Juan Jesus

Bruno Peres

Leandro Paredes

Kevin Strootman

Emerson

Radja Nainggolan

Edin Dzeko

Mohamed Salah



Avbytare

Alisson

Daniele De Rossi

Stephan El Shaarawy

Gerson

Clement Grenier

Bogdan Lobont

Mario Rui

Joe Hart

Davide Zappacosta

Lorenzo De Silvestri

Emiliano Moretti

Antonio Barreca

Marco Benassi

Sasa Lukic

Daniele Baselli

Iago Falque

Andrea Belotti

Adem Ljajic



Avbytare

Afriyie Acquah

Arlind Ajeti

Danilo Avelar

Lucas Boye

Tommaso Cucchietti

Samuel Gustafson

Juan Iturbe



2017-02-20 09:30:00

