2017-02-23 19:00

Roma - Villarreal

0-1



Roma- Villarreal

Ett Roma som lagt skorna på hyllan tog emot ett Villarreal som var det bättre laget Euro League returen i Rom.



Första halvlek

Under de första tio minuterna tillätts Roma att ha mycket ytor på mittplan jämfört med

I den tionde minuten skulle Villarreal få matchen första chans efter att Roma inte lyckas försvara sig mot återkommande inlägg. Till sist hamnar bollen hos en gul spelare som ur dålig vinkel på volley slår en boll som ser rätt ofarlig ut men som hamnar i ribban.

Matchen första mål ska dock komma fem minuter senare när Vermaelen bjuder Borre Santos på ett drömmläge, efter en tafatt resning på en ofarligt inlägg. Denne spanjor gör inget misstag från nära håll och gör 1-0 till Villarreal. Vermaelen gör ett av sina många misstag iår och jag får lite vibbar från fjolårs Dzeko.

I den 30 minuten ska Roma skapa sin hittills bästa målchans när Peres bryter sig loss på högerkanten och slår en sånt där underbart långt,hårt,lågt och skruvat inlägg som söker sig mot borte stolpen och framrusande SeS. Tyvärr lyckas spanjorernas back få en tå på bollen och är rädda en kvitttering från Giallarossi.

Någon minut senare är det dags för vår brasilianska målvakt att sträcka på sig och göra en rikigt vass parad på ett närskott . 2-0 där och man hade varit nervös på riktigt.

Roma stod för en ganska dålig och fantasilös halvlek och det är inte många som jag vill ge godkänt, möjligen



?Andra halvlek

I den 51 minuten driver Perotti fram en boll och avslossar ett hårt skott mot Villarreal målet som tyvärr hamnar mitt deras målvakt. Roma borde i den 62 minuten haft en straff när Totti slår en friskspark på en Villarrealspelare som blockar skottet med handen.

Villarreal inleder den andra halvleken insprirerande och i den 69 minuten kommer man runt på kanten efter fint kombinationsspel och är extremt nära att göra 2-0 efter ett inspel. Bara några minuter senare hittar spanjorerna återigen en ytor bakom Romas backlinje men får som tur inte till något vidare skott.

De sista 20 minuterna är relativt händelsafattiga bortsett från Rudigiers mycket onödiga andra gult som sker på en offensiv hörna. Roma gör en dålig match och förhoppningsviss är detta en väckarklocka att de inte kan ställa in skorna mot något lag.



?Efter matchen

Att se Roma ställa in skorna och se så pass oinspererande bänk/rotation spelare är skrämmande. Att se pass oinsperarande rotation/bänk spelare som inte verkar vilja ta chansen när den ges var sorgligt att se. En sak jag t ex uppskattade med Iturbe var att oavsett hur dålig eller i vilken form han var så gjorde så sprang han alltid med eller utan boll. Det är något jag hade velat se mer av El Sharaawy t ex.

Roma-Villarreal Alisson

Thomas Vermaelen

Kostas Manolas

Juan Jesus

Bruno Peres

Leandro Paredes

Daniele De Rossi

Mario Rui

Diego Perotti

Francesco Totti

Stephan El Shaarawy



Avbytare

Edin Dzeko

Federico Fazio

Gerson

Radja Nainggolan

Antonio Rudiger

Mohamed Salah

Wojciech Szczesny

Andres Fernandez

Antonio Rukavina

Alvaro Gonzalez

Daniele Bonera

Jose Angel

Roberto Soriano

Rodrigo Hernandez

Bruno Soriano

Denis Cheryshev

Roberto Soldado

Santos Borre



Avbytare

Adrian Lopez

Cedric Bakambu

Mariano Barbosa

Samu Castillejo

Jaume Costa

Jonathan Dos Santos

Victor Ruiz



2017-02-26 01:47:06

Ett Roma som lagt skorna på hyllan tog emot ett Villarreal som var det bättre laget Euro League returen i Rom.