RomaPodden #1 Zeman+Totti=sant?

Romaredaktionen har satt sig ner och börjat diskutera frågor som rör allt som har med vår kära klubb att göra. Det är allt från konkreta diskussioner till rena spekulationer som både är på en allvarlig nivå men även med en viss oseriös ton.











» Klicka här för att lyssna Detta är en podcast som kommer komma ut en gång i veckan och i veckans podcast rör vi arenabygget, matchen mot Inter, kommande matchen mot Napoli och sedan även tränare, sportchef och spelartrupp i stort. Hoppas ni får en trevlig stund och att ni njuter lika mycket som vi gjorde när vi spelade in det.?

3 KOMMENTARER 435 VISNINGAR 3 KOMMENTARER435 VISNINGAR REDAKTIONEN

2017-03-01 12:00:00

Romaredaktionen har satt sig ner och börjat diskutera frågor som rör allt som har med vår kära klubb att göra. Det är allt från konkreta diskussioner till rena spekulationer som både är på en allvarlig nivå men även med en viss oseriös ton.Här på Notizie Roma kommer det uppdateras med mindre nyheter angående klubben. Uppdateringen kommer ske kontinuerligt och självklart med pushar.Den som är ute efter glödheta derbyn ska rikta blickarna mot den eviga staden de kommande två månaderna. Tre derbyn utspelar sig med Stadio Olimpico som skådeplats under denna period – först ut rond 1 i Coppa Italia-semifinalen. Roma tifa Roma!Två formstarka topplag drabbar samman i kvällens heta drabbning på ett slutsålt Giuseppe Meazza i Milano. Matchen har alla förutsättningar att bli ytterligare en italiensk klassiker. Italiensk fotboll när den är som bäst på bästa sändningstid.Ett Roma som lagt skorna på hyllan tog emot ett Villarreal som var det bättre laget Euro League returen i Rom.Under fredagen höll ett möte där Roma fick ett godkännande att bygge en stadion sydväst om stadskärnan."Äntligen!" vill nog många ropa ut nu. Överenskommelse är gjord mellan Roma och Borgmästare Raggi om stadiobyggetLa Roma questa settimana handlar om allt möjligt som berör världens vackraste fotbollsklubb och vad som hänt under veckan. Denna vecka, Edin Dzeko i topp, brassar mot landslagsdebut och kommande Europa League-motståndare..Roma avancerade vidare i Europa League efter en fram för allt imponerande seger på El Madrigal där Villarreal besegrades med hela 4-0. Gårdagens retur på Olimpico slutade 1-0 till spanjorerna men Roma är alltså vidare med totalt 4-1. Under fredagen är det dags att lotta åttondelsfinalerna. Förutsättningarna är följande.Returerna i 16-delsfinalerna i årets upplaga av Europa League ska i veckan spelas av. På sina håll finns det på förhand jämna matcher där båda lagen har goda chanser att gå vidare. Torsdagens match i Rom är inte en av dessa.