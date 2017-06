Sommarmercaton: Uppdaterad 19/6: Héctor Moreno klar för Roma, Jean-Michaël Seri och Rick Karsdorp snart klara? Roma intresserade av Berardi och Ghezzal och Salah på väg till Liverpool?

Klara in

Klara ut

Clément Grenier

Klubb: Roma (på lån från Lyon)

Medborgarskap: Frankrike

Position: Mittfältare

Ålder: 26 år

(19/6) Roma utnyttjade inte sin köpoption på Clément Grenier så spelaren har nu återvänt till Lyon.

Ryktas in

Rick Karsdorp

Feyenoord

Medborgarskap: Holland

Position: Högerback

Ålder: 22 år

(19/6) Angelo Mangiante (Sky Sport); "Roma har nått en överenskommelse med Rick Karsdorp. Budet till Feyenoord är 12 miljoner euro plus bonusar, man förhandlar!"

Rykten har sagt att Rick Karsdorp redan är i Rom för att genomgå den medicinska undersökningen men det har dementerats från Trigoria!

Även Di Marzio dementerar detta men säger samtidigt att Roma är nära att stänga en övergång som ska ta Rick Karsdorp till Roma och att det nu skiljer väldigt lite mellan Roma's bud och Feyenoord's krav!

Källor från Nederländerna (Martijn Krabbendam från Voetbal International) menar att Rick Karsdorp's entourage är i Rom för att prata med Roma!"

Gianluca Di Marzio; "Roma pressar på för Rick Karsdorp och skillnaden mellan Roma's bud och Feyenoord's krav är nu enbart 2-3 miljoner euro!"



Jean-Michaël Seri

Klubb: Nice

Medborgarskap: Elfenbenskusten

Position: Central mittfältare

Ålder: 25 år

(19/6) TuttoMercatoWeb; "Jean-Michaël Seri är ett steg från Roma för en summa mellan 32-35 miljoner euro! Bara vissa detaljer återstår, Seri är nästan en Roma spelare för fem år framåt!"

François David (Twitter); Jag kan bekräfta att Jean-Michaël Seri är nära Roma. Spelarens agent är i Rom för förhandlingar med Monchi och man pratar om ett 4-års kontrakt!"Corriere dello Sport; "Mötet mellan Monchi och Jean-Michaël Seri's agent och entourage var positivt och man ska ha fått ett "ja" från spelaren i fråga! Nu måste man komma överens med Nice, som vill ha mer än 25 miljoner euro!Barcelona lurar dessutom i bakgrunden om man inte lyckas köpa Marco Verratti!"Nice ryktas försöka värva Giannelli Imbula från Stoke (som möjlig ersättare till Jean-Michaël Seri)!"Detta enligt både Alfredo Pedullá, L'Equipe, Calciomercato24.com, SportMediaSet och Calciomercato.com!SassuoloItalienHögerytter22 år(19/6) Sky Sport; Domenico Berardi är den enda spelare Eusebio Di Francesco uttryckligen frågat efter!"Corriere della Sera; "Monchi studerar alternativ till Domenico Berardi på grund av det pris Sassuolo satt på spelaren! Suso och Alejandro "Papu" Gómez är två alternativ som studeras!"La Gazzetta dello Sport; "Roma försöker sänka priset på Domenico Berardi genom att erbjuda två primavera-spelare!"La Gazzetta dello Sport; "Roma ger inte upp Domenico Berardi men Sassuolo kräver mycket pengar (35-40 miljoner euro)! Roma kommer dock göra ett försök efter några inledande förfrågningar. Roma varken kan eller vill betala 35-40 miljoner euro men om man kan förhandla ner priset och hitta andra lösningar (delbetalningar, spelare emellan etc) så kan det gå!"LyonAlgerietHögerytter25 år(19/6) Alfredo Pedullá: "Roma accelererar för Rachid Ghezzal och har intensifierat kontakten med spelarens entourage!"Jean-Michael Aulas (Lyon); "Rachid Ghezzal kommer att lämna Lyon!"SampdoriaColombiaHögerytter, anfallare26 år(19/6) Corriere dello Sport; "Roma intresserade av Luis Muriel! Spelaren är värderad till 15 miljoner euro!"BotafogoBrasilienMittback, högerback22 år(19/6) Roma ryktas vara ett steg ifrån Botafogo's 22-årige högerback Emerson Santos, spelare har ett kontrakt som går ut 31-12-2017 och Monchi ryktas ha funnit en överenskommelse med spelarens agent angående ett 4-års kontrakt värt 1,2 miljoner euro per år!Premium Sport; "Roma kan köpa Emerson Santos som kan spela både mittback och högerback för ett förmånligt pris då spelarens kontrakt går ut i december!"SampdoriaUruguayCentral mittfältare21 år(19/6) La Repubblica; Roma har lagt ett bud värt 10 miljoner euro för Lucas Torreira, Sampdoria vill ha det dubbla, 20 miljoner euro!"Sassuolo (Roma har en återköpsklausul)ItalienCentral mittfältare21 år(19/6) Gianluca Di Marzio; "Roma och Sassuolo är överens om en återkomst till den eviga staden för Lorenzo Pellegrini, bara det byråkratiska återstår innan man kan offentliggöra affären!"Manchester UnitedItalienHögerback, vänsterback27 år(19/6) Tancredi Palmeri; "Roma har kontaktat Man Utd angående Matteo Darmian!"

Ryktas ut

Lukasz Skorupski

Marco Tumminello

Luca Pellegrini

RomaPolenMålvakt26 år(19/6) Lukasz Skorupski's agent; "Spelaren vill spela kontinuerligt och kan säljas utomlands!"RomaEgyptenHögerytter25 år(19/6) Alessandro Austini (Il Tempo); Roma och Liverpool kommer stänga Salah-affären för minst 45 miljoner euro (möjligtvis 45 miljoner euro plus bonusar)! Den medicinska läkarundersöknkngen äger rum på tisdag eller onsdag!"Andra källor hävdar att det rör sig om 40 miljoner euro plus 5 miljoner euro i bonusar.RomaPortugalVänsterback(vänstermittfältare)26 år(19/6) Rui ryktas till Napoli och spelarens agent bekräftar uppgifterna om att Napoli vill ha spelaren.: RomaItalienAnfallare18 år(19/6) Spelaren kopplas ihop med Pescara.RomaItalienVänsterback(vänstermittfältare)18 år(19/6) Pellegrinis agent, Mino Raiola, har gått ut och sagt att många klubbar är intresserade av spelaren, men att han inte väntas lämna Roma. Luca har bland annat kopplats ihop med Sassuolo, Manchester City, Arsenal, Liverpool och PSV Eindhoven.RomaArgentina, ItalienMittback(högerback)21 år(19/6) Casasola som under den gångna säsongen var utlånad till Trapani väntas inte ingå i Romas trupp i den kommande säsongen. Argentinaren ryktas till Ascoli och Catania.