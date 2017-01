Spallettis 3+3

Roma har imponerat med sina “nya” 3-4-2-1 uppställning under hösten och när Mohamed Salah lämnade för Afrikanska mästerskapen. De har bara förlorat en match av de senaste åtta och då var det 1-0 förlusten mot Juventus. Där så spelade även Roma 4-2-3-1 istället för den nu bättre fungerade 3-4-2-1. Här kommer jag gå igenom just funktionen av den nya taktiska formationen.

Spalletti tog över Roma efter Rudi Garcia så startade han med att spela 4-2-3-1 men över sommaren och hösten så har det blivit en mer 3-4-3 formation som kan lätta ändra sig till en 3-4-1-2 eller 3-5-2. Är det så att Spalletti själv har tvingats till att ändra sin formation på grund av skador? Mario Rui och Antonio Rudiger missade en stor del av höstens matcher. Emerson och Juan Jesus har fått vikariera åt Rui på vänsterbacks fronten men har inte riktigt varit bra i dåvarande 4-3-3 formationen. Man värvade in Bruno Peres som skulle springa sönder högerkanten men de löpningarna har uteblivit.



Roma ändrade om till en 3-4-2-1 formation så fick det mer fart på ytterbackarna som fick mer frihet till det offensiva spelet och har understöd. Peres var van och var som bäst innan i Torinos 3-5-2 då han var väldigt produktiv framåt såsom bakåt. Emerson som har spelat en liknande roll i Brasilien har vuxit in i rollen. Det tog ett tag för honom att komma in i det taktiska samt mentala. Han har pratat mycket om hur mycket Spalletti har pushat och instruerat honom. Även att han har fått träna en del på att kunna spela på högerkanten.

Formationsbytet och taktiska aspekten har hjälpt Roma att utnyttja truppens starka sidor till fullo. Inte minst med att vi har fyra eventuellt fem som spelar i mittförsvaret. Roma är även det näst bästa försvaret i Serie A.

Med en trio framför en annan trio är en vinnande formel till denna formationen. De Rossi, Nainggolan och Kevin Strootman som har sina positioner framför: Fazio, Rudiger och Manolas. Alltså blir central linjen tre+tre. Med de tre passningsskickliga mittfältarna som är väldigt bra på att fördela bollen så får de bra understöd av varandra i både en 3-4-3 och 3-4-2-1 uppställning.



Edin Dzeko har även fått igång sin roll i denna taktiska formation. Han ger oss alternativ på djupet då han drar motståndarnas mittbackar till sig som öppnar upp åt våra rörliga ytterforwards. Även kommer box-box mittfältaren och fyller på bakom Dzeko eller snett bakom. Oftast är det Nainggolan som tar den löpningen framför Strootman.

Spalletti vill ha passningar upp på höger eller vänster kant då han vill ha laget i en position där de kan göra något kreativt. Ifall spelaren tappar bollen så har vi “råd” att göra så, då vi har tre mittfältare som är på rätt sida. Samt att dessa bollar som kommer från De Rossi, Strootman eller Nainggolan är väldigt svåra för motståndarna att bryta i första läget. Fast Dzeko har en mer supporterande roll så har han stått för flest mål i Roma denna säsong och är uppe i 31 mål på 68 matcher i Roma tröjan.



Här så har De Rossi bollen vid mittplan. Bruno Peres slickar linjen för att få bredd på spelet. Strootman tar och springer in centralt för att finnas som passningsalternativ samt Nainggolan har två ytor att gå på medans Emerson håller sig lagom långt ut på andra kanten.

Här får Perotti bollen och har redan flertal alteranativ. Emerson löper på kanten. De Rossi finns spelbar och Strootman centralt. Det som händer är att Perotti väljer att spela bollen bakåt till De Rossi som sedan slår bollen i djupet till en rättvänd löpande Emerson. Här ser ni Juan Jesus som har kontroll över bollen och tar lite yta framåt. Dzeko och Peres är inte med på bild men Dzeko tar sig neråt och skapar djup i spelet medans Peres breddar. Emerson bredder på vänsterkanten. Paredes och Strootman visar sig tillgängliga på de ytor som finns i mitten av planen. Nainggolan släpar lite bakom för att sen reagera på vart bollen kommer hamna.



Bruno Peres har flera lösningar och vid det här anfallet så kommer även Nainggolans 0-1 mål. Han har yta att utmana ytterbacken 1v1. Även Shaarawy kan ta löpningen ut mot kanten för att sedan slå inlägg. Men Peres kommer slå en kortare passning till Paredes som lyfter in den till en löpande Nainggolan som gör ett fint volleymål. Diskutera gärna här under samt i forumet men håll bra ton på diskussionen.

0 KOMMENTARER 323 VISNINGAR 0 KOMMENTARER323 VISNINGAR JESPER LINDH

jesperhaugstad@hotmail.com

På Twitter: Jesper_lindh

2017-01-25 12:45:00

ANNONS:

Fler artiklar om Roma

Roma

2017-01-25 12:45:00

Roma

2017-01-24 13:20:00

Roma

2017-01-23 07:58:00

Roma

2017-01-22 10:59:26

Roma

2017-01-21 09:41:00

Roma

2017-01-19 23:28:00

Roma

2017-01-18 21:05:02

Roma

2017-01-14 17:08:17

Roma

2017-01-14 09:26:00

Roma

2017-01-08 09:52:00

ANNONS:

Roma har imponerat med sina “nya” 3-4-2-1 uppställning under hösten och när Mohamed Salah lämnade för Afrikanska mästerskapen. De har bara förlorat en match av de senaste åtta och då var det 1-0 förlusten mot Juventus. Där så spelade även Roma 4-2-3-1 istället för den nu bättre fungerade 3-4-2-1. Här kommer jag gå igenom just funktionen av den nya taktiska formationen.Här på Notizie Roma kommer det uppdateras med mindre nyheter angående klubben. Uppdateringen kommer ske kontinuerligt och självklart med pushar.Roma tog i söndags kväll sin tredje raka 1-0 vinst mot ett gästande Cagliari, i en sömnig tillställning.Serie A är tillbaka på Stadio Olimpico för första gången detta år och så även gamla Roma-bekanta spelare som Panagiotis Tachtsidis och Marco Borriello. Söndagens kvällsmatch står mellan två lag som senaste tiden visat både god form och målform.La Roma questa settimana handlar om allt möjligt som berör världens vackraste fotbollsklubb och vad som hänt under veckan. Denna veckan, bland annat ett nytt spännande samarbete..Roma avancerar vidare i Coppa Italia efter komfortabla 4-0 hemma mot Sampdoria. I nästa runda väntar Cesena som slog ut Sassuolo efter 2-1 på bortaplan.Roma kliver in i säsongens coppa italia på hemmaplan mot ett gästande Sampdoria som tog sig till åttondelsfinalen genom att slå ut Cagliari på hemmaplan.Kärt återseende på Stadio Friuli när Luciano Spalletti återvänder till Udine. Säsongens första möte slutade 4-0 på Stadio Olimpico efter att Perotti kommit in och satt fart på tillställningen. Lyckas vi plocka sex pinnar mot de svartvita denna säsong?La Roma questa settimana kommer att handla om allt möjligt som berör världens vackraste fotbollsklubb och vad som hänt under veckan. Först ut, bland annat Tottis legendariska selfie..Serie A är tillbaka efter juluppehållet och först ut för Spallettis mannar är Genoa på Stadio Luigi Ferraris. Detta är alltså sista matchen innan serien vänder och vad vore bättre än att inleda 2017 med en trepoängare?