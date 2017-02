Kan man återigen få en se Curva på Stadio Della Roma? Drömmer jag eller kommer den att bli verklighet?

Stadio Della Roma- Fortsättning

Under fredagen höll ett möte där Roma fick ett godkännande att bygge en stadion sydväst om stadskärnan.



Under fredags kvällen hölls möten mellan borgmästare Raggi, byggherre Luca Parnasi och Romas klubbdirektör Mauro Baldissoni. Klockan 21:24 meddelade borgmästaren Virginia Raggi att en överenskommelse var nådd med AS Roma. Bara tre minuter senare skulle vår klubbdirektör bekräfta det med något i stilen med " Stolt över det nya projektet, detta är en historisk dag".

De tre tornen/skyskraporna som ska ha varit i fokus och vart en av de större hindrena för att bygga arenaområdet kommer att elimineras, något jag tycker är rimligt då Rom verkligen inte är en stad som man förknippar med skyskrapor. I samband med projektet kommer även bostadsområdet Decima säkras mot översvämmningar. I förslagen så ville man även förbättra infrastrukturen till stadion genom att bygga en ytterligare bro över Tibern och bygga till en station emellan Roma-Lido linjen. En linje som kan liknas vid Roslagsbanan i Stockholm. En ny bro över Tibern kommer inte att byggas i samband med arenan men kan tillkomma senare. Staden kommer dock modernisera och förbättra Roma-Lido banan i samband med bygget, vilket även ska innebära snabbare turer emellan Ostiakusten och staden Rom. En intressant parentes med Lidobanan och är att den startar i Piramide som ligger i det gulröda Testatccio och går hela vägen till staden där vår gode Daniele De Rossi växte upp, Ostia.



Kommentarer om arenan från politiker

Laura Caccia från Partito Democratico varnar för följande " Vi vet inte hur mycket detta kommer kosta Rom och romarna. Vilka offentliga arbeten kvarstår? Det ser ut som man försöker bygga en katedral i en ökenen, vilket är precis det vi försökte att undvika."



Senator Francesco Giro från Forza Italia tror på följande scenario " Detta är en överenskommelse som innebär att man startar om hela processen om arenabygge med en annan borgmästare än Virginia Raggi."

Francesco Giros svar tolkar jag som att han tror att överenskommelsen endast är en politisk bluff och som kommer innebära att Raggi snart avgår som borgmästare.



Kommentarer från Romalägret

James Pallotta säger följande " Detta har varit en lång väg precis som i många av de tidigare romfädernas kampanjer. Nästa steg i detta resa är framför oss. Jag vill först och främst tacka våra fans , de är bäst i världen. Sedan vill jag tacka borgmästare Virginia Raggi. Luca Bergamo och alla de andra regeringsledamöterna. Jag vill även tacka Luca Parnasi och hans team för deras hårda arbete.

Mest av alla vill jag tacka Mauro Baldissoni och hela Romas klubbledningen/styrelsen , både de i Rom och över havet tillsamans med spelare och tränare för klubben.

Detta är en minnesvärd och viktig kväll för Roma och vi ser fram emot att få bygga en arena som klubben och staden kan visa upp för hela fotbollsvärlden. "

Baldisoni säger såhär om tidsplanen " Håller vi oss för tidsplanen för bygget så kan arenan stå färdig på mindre än tre år." Han säger även i samma intervju till hemsidan att han tror arenan senast blir färdig till säsong 2021-2022, men man hoppas på att den står färdig redan 2019 eller 2020.



Egna tankar om arenan

2017-02-26

