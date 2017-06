Utlånad spelare sammanfattning

En mindre sammanfattning om det mer intressanta utlånade spelarna



Juan Iturbe - Torino



Juan Iturbe är ett namn som många kopplat ihop med ordet “flopp”. Hans utveckling har stagnerat och känns som han trampar vatten. Dock har hans utlåning till Torino varit mer nyttig för honom än utlåning till Premier League och Bournemouth. I Torino var han mer en rotationsspelare och gjorde fler inhopp än starter. 23-åringen startade fyra matcher för Torino och gjorde 12 inhopp i Serie A. Ett mål och tre assist blev det för Iturbe. Man kanske inte kan beskylla Iturbe för den mindre förväntade speltiden i Torino men konkurrensen med Andre Belotti, Adem Ljajic, Iago Falque, Josef Martinez och Lucas Boye.







Seydou Doumbia - Basel



Panikvärvningen (?) av Doumbia blev inte en större succé hos oss. Han var inte bättre eller sämre än resten av laget men själva glöden kändes som att den aldrig fanns där. Utlåning tillbaka till CSKA Moskva blev rätt val inför säsongen 15/16 men sex månader senare blev han utlånad till Newcastle. Sommaren 2016 var Basel intresserade utav 29-årige tjänster. Ett säsongslån i Schwiez och 21 mål på 34 matcher senare är väl inte ett dåligt facit. Men har de svårt att se Doumbia tillbaka i Rom och Roma tröjan då han har berättat om hånen och buropen som Roma fansen gav honom under första halvåret i huvudstaden.









William Vainqueur - Marseille



En mer anonym värvning av Roma när den bollvinnande mittfältaren köptes från Dynamo Moskva 2015. Fransmannen var mer av breddspelare hos oss och täckte oftast upp efter De Rossi och Keita när de var skadade eller liknande. I ett flertal matcher så blev han inbytt för att stänga matchen hemåt och säkra. Inför säsongen 2016/17 så lämnade han för Marseille på lån och där har han spelat 33 matcher för klubben. Han har inte gjort något mål men stått för en assist framåt. Men enligt källor så ska Vainqueur trivas i Marseille och skulle gärna vilja stanna. Ser inte honom utmana om en startplats i mittfältet i Roma men återstår att se.









Federico Ricci - Sassuolo



Sassuolo har varit ett "hem" för ex Roma spelare eller utlåningar. Di Francesco har gjort ett bra jobb med att få in yngre spelare i truppen och även ge dem speltid. Federico Ricci har varit in och ut ur startelvan. Han medverkade i 31 matcher i Sassuolo tröjan, därav 10 starter och 14 inhopp. Två mål hann han göra för klubben och de båda gjordes under hösten. Under våren så har formen dippat lite och blivit mer inhopp än starter. Är fortfarande en spännande spelare men måste ta rätt steg för att utvecklas ytterligare.













Lukasz Skorupski - Empoli



Har i stort sett gått ut och sagt att han vill ha speltid. Hos oss skulle han vara en riktigt bra andra målvakt efter Alisson. ( Nu när Szczesny ryktas bort) Trots riktigt stark säsong bakom sig kunde inte Skorupski håll kvar Empoli i Serie A. Kommit flera rykten om att han har fått bud från mittenlag i Italien samt utomlands.



Ervin Zukanovic - Atalanta



Varit anonym i ett strålande och talangfullt Atalanta. Caldara,Massiello och Toloi har intill alltid gått före Ervin. Bergamo laget har använt honom som mittback i sitt 3-4-3 men med bara 14 starter och 5 inhopp har han inte imponerat. Har svårt att se Zukanovic stanna hos oss nästa säsong då han inte håller tillräcklig med klass. 30 åringen ryktas bort från Roma redan innan denna utlåning med utköpsklausul.



Ezequiel Ponce - Granada



Ponce värvades in som talang till Primavera laget men har inte slagit igenom alls. Han blev utlånad till Granada över den här säsongen och har "bara" gjort 2 mål på 25 spelade matcher. ( 10 starter och 15 inhopp). Den blott 20-årige Ponce har fotbollen i sig men har ännu inte visat upp sig tillräckligt för att konkurrera med någon i Romas A-trupp.



Umar Sadiq - Bologna

En spännande spelare som gjorde det bra i Roma tröjan innan utlånet. Visst han spelade inte mycket under vårsäsongen men från Roma håll var det riktigt roligt att se ännu en ung spelare få chansen. Även om det inte var några längre stunder. Umar blev utlånad till Bologna över säsongen. Där har han varit riktigt blek. Statstiken ljuger inte efter bara en start och sex inhopp så har inte han spelat mer i ligan denna säsong. En mer spännande spelare än Ponce på forward positionen.



Daniele Verde - Avellino



Daniele Verde. Den korte ytteranfallaren som charmade oss med sitt starka inhopp mot Palermo 2015. Efter de så fick han beröm från flera håll att vi har släppt fram ännu en talang. Men speltiden uteblev och utvecklingen likaså. Efter två mindre utlåningar till Frosinone och Pescara så har han gjort bättre ifrån sig i Avellino som han var utlånad till i år. Åtta mål har 168cm långe Verde gjort på 23 starter och 9 inhopp i Serie B. Trots han inte har öst in mål så har han stått för bra insatser och fem assists. Känns mest troligtvis en försäljning av Verde i sommar tyvärr. Rykten säger att lag i Spanien är sugna på att låna in / köpa honom permanent. Närmaste namnet ska vara Leganes.