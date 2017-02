Villarreal - Roma 0-4: Dzeko-show sänkte den gula ubåten i första ronden

Ett oerhört effektivt Roma med en glödhet Dzeko i spetsen stod för en rejäl överkörning när man besegrade Villarreal på bortaplan med hela 4-0. En spelmässigt relativt jämn match där Roma nu har ett drömläge inför returen i Rom nästa vecka.

Asenjo; Gaspar, Musacchio, Torre, Costa; dos Santos, Trigueros, B Soriano, Castillejo; Bakambu, Sansone: 66´ Bakambu UT, Lopez IN. 67´ Castillejo UT, Cheryshev IN. 82´ Sansone UT, Borre IN.Alisson; Manolas, Fazio, Rudiger; Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; El Shaarawy, Nainggolan; Dzeko: 62´ El Shaarawy UT, Salah IN. 71´ Rudiger UT, Jesus IN. 90´ Nainggolan UT, Paredes IN.Spallettis Roma inleder matchen med en hög press och stressar hemmalaget första 10.12´ Rudiger hittar Emerson med en fin boll i djupled, Emerson lyckas fixa fram en hörna. En resultatlös sådan.Roma förlägger mycket av spelet på vänsterkanten därhar mycket boll.19´ De Rossi lyfter in en boll mot Dzeko som borde kunnat få skallen på bollen, istället rinner den ut till inspark.20´ Dzeko vänder bort två hemmaspelare utanför straffområdet men avslutet är löst och missriktat.24´ Fint väggspel av Villarreal utanför Romas straffområde som leder till att Castillejo får skottläge, skottet går dock en bit över.30´ Emerson sätter en fin boll i djupet på El Shaarawy som slår ett fint inlägg till Dzeko. Bosnierns nick går dock rakt på Asenjo som kan rädda utan problem.32´Taffligt försvarsspel från Castellejos sida leder till attvinner bollen och kliver inåt i banan. Brassen testar skott med högerfoten och bollen letar sig in klockrent i Asenjos vänstra kryss.36´ Slarvigt pass av Dzeko på egen planhalva leder fram till att Strootman tvingas fälla Castillejo tio meter utanför straffområdet. Tigueros frispark går dock rakt i muren.43´ Nainggolan provar volleyskott 23 meter över.44´ Nainggolan letar efter El Shaarawy i djupled, Gaspar river dock ner italienaren och matchens första varning är ett faktum.45´ Emerson driver fram längs vänsterkanten ännu en gång. Brassen tar sig hela vägen från egen planhalva in i straffområdet och testar vänsterbössan, skottet går dock rakt på Asenjo som kan rädda.Nainggolan bra i vanlig ordning. Emerson initiativrik på vänsterkanten. Defensiva trion stabila. De Rossi visar fin kvalitet på fasta situationer.52´ Strootman tappar boll till Bakambu som slalomsnubblar sig igenom hela Roma-försvaret. Kongolesen tappar dock balansen i avslutningsläget och avslutet går över.55´ Gaspar hittar in med ett inlägg som nickas mot mål, Alisson är dock med på noterna och räddar till hörna.57´ Bättre fart i matchen nu med böljande spel fram och tillbaka.60´ Trigueros testar skott utifrån, rakt på Alisson.65´Peres hittar nyss inbytte Salah i djupled, egyptiern spelar snett inåt bakåt tillsom visar ren och skär klass när han först grundlurar Musacchio innan han kallt placerar in 0-2.74´ Frispark i kanonläge för hemmalaget efter foul från Manolas. Sansone provar en fuling och lägger frisparken under en hoppande Roma-mur. Alisson lyckas rädda efter touch i muren.79´Nyss inbytte Juan Jesus lyfter fram bollen tillsom ligger precis i linje med backlinjen. Edin sliter sig loss från försvararen och dammar av en halvvolley som vi Asenjo och ribban letar sig in i nätmaskorna. 0-3.83´ekar över hela den spanska östkusten från 2000 röststarka romare på läktarplats.85´ Trigueros testar skott som symboliserar Villarreals torsdagskväll - 25 meter över.86´Dzeko gör sitt tredje mål i matchen, detta inom loppet av 21 minuter. Edin skarvar ett uppspel vidare ut till Nainggolan på högerkanten. Ninja hittar fint tillbaka in tillsom vänder bort försvararen och placerar in 0-4 med vänstern.89´ Peres får syna det gula kortet efter en onödig satsning.93´ Makkelie blåser av matchen och Roma vinner med förkrossandeRoma skaffade sig under torsdagskvällen ett drömläge att avancera vidare till åttondelsfinal. 4-0 borta mot Villarreal är imponerande siffror och Roma visade prov på ett stabilt spel över hela banan toppat med en sällan skådad effektivitet på de lägen som dök upp framåt. Villarreal stod för en okej spelmässig insats men även om man hade visst tryck i början på andra halvlek kändes det aldrig riktigt som att segern var hotad och Romlaget var minst en storlek för stor denna afton. Roma låg väldigt bra defensivt och de lägen som hemmalaget skapade var mestadels genom skott utifrån som inte vållade några större problem för Alisson i målet. Dzeko var givetvis grädden på moset denna afton då han stod för tre fina mål inom loppet av 20 minuter i andra halvlek. Nu ska det till en genomklappning deluxe för att Roma inte ska avancera vidare från detta dubbelmöte.Noterbart att Villarreal endast släppt inmål i La Liga denna säsong. Imponerande uppvisning av Spallettis Roma.Du är nu skytteligaledare i både Serie A och Europa League . Är du överraskad?"Nej, det är ingen överraskning för mig eftersom jag alltid har gjort mycket mål, det är bara förra året som var annorlunda. Det är den riktiga Dzeko som visar sig nu och jag jobbar för att bli ännu vassare"Kan Roma gå hela vägen i turneringen?"Vi måste vinna många matcher för att ta hem titeln och det är fortfarande en lång väg kvar. Detta första möte är inte över än och vi måste förbereda oss väl inför returen på Olimpico".Är det någon speciell du vill dedikera ditt hat-trick till?"Min dotter Una. Jag tar med mig matchbollen till henne!"Bollinnehav: 41 % -Skott: 13 -Skott på mål: 7 -Hörnor: 5 - 5Offsides:- 0Gula kort: 1 - 1- Tre mål från den stekhete bosniern är tillräcklig motivering. Gör precis det som han värvades för - mål på löpande band. Mål nummer 6, 7 och 8 i årets Europa League. En av Europas hetaste strikers för tillfället.Ett extra plus även till detillresta supportrarna som bjöd på skönsång matchen igenom och toppade det hela medi matchens slutskede.Returen spelas torsdag 23 februari kl 19.00 påi Rom.