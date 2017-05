Vinst eller andraplatsen i fara!

Det är dags att åka till Milano och den gamla klassiska arenan San Siro under söndagen för att möta AC Milan på bortaplan i en kvällsmatch. Nu gäller det att vinna eller se andraplatsen glida ur händerna även denna säsong och vi vet alla vad som hände när vi var tvungna att kvala till Champions League inför denna säsongen..

Det är dags för andra mötet med Milan denna säsongen och hemmamatchen i december vann vi med 1-0 och jag ser gärna en repris på den matchen imorgon igen. Återigen ska Vincenzo Montella försöka stoppa sitt gamla lag och det var i Roma som även hans tränarkarriär tog fart och därefter har det blivit Fiorentina och nu Milan. Det är egentligen Montella som jag fruktar mest i och med hans tränarstil och enligt min mening är en av de mer komptenta tränarna i Serie A trots sin ringa ålder. I övrigt tycker jag Milan har underpresterat återigen och det är något man har blivit van vid på senare år och trots detta så är den här matchen en av de svåraste bortamatcherna i hela Serie A. Jag har väldigt stor respekt för Milan även om de inte har varit med och slagits om topplaceringana sedan lämnade laget. Men det är ett lag som har väldigt fin historia och det sitter en vinnarmentalitet i väggarna och när det kommer till en match kan de egentligen slå vilket lag som helst i ligan. Däremot kommer man nog in rätt hungriga till denna matchen för att motbevisa sina tre senaste reslutat där man började med att kryssa i Derby della Madonnina och följde upp det med förlust mot Empoli och kryss mot Crotone. Roma däremot kommer in i denna match med en vinst, ett kryss och en förlust till denna match. Ingen har väl missat den blytunga derbyförlusten förra helgen som ligger närmast i minnet men veckan innan det så krossade man Pescara på bortablan och omgången innan det 1-1 mot Atalanta hemma på Olimpico. Roma har andraplatsen att försvara där nu Napoli skuggar med 1 poäng bakom och Milan jagar Atalanta uppe på femte plats och har i nuläget 5 poäng upp. För cirka ett år sedan mötes lagen senast på San Siro och då blev mötet 1-3 där bland annat Il Farone straffade sitt förra lag med ett mål och jag tacar heller inte nej till att se att det händer igen även om jag tror att det inte lär gå lika lätt denna gång. Det är, trots sina svaga resultat sista tre matcherna, ett starkare Milan vi ser i år än förra året och jag tror det egentligen bara är en tidsfråga tills vi får se dem slåss om Champions League platserna igen.Milan kommer in i slutet av säsongen med en hel del spelare borta och det är egentligen ingen optimal situation eftersom de jagar en femteplats och skulle behövt varenda spelare för att kunna utmana rejält. Man saknar Romagnoli, Abate, Bonaventura och Antonelli och alla dessa står på skadelistan. Men man saknar även den slovakiska landslagsmannen Kucka som är avstängd mot Roma. Man har alltså stora luckor att fylla både i backlinjen och mittfältet och det är frågan om Vincenzo löser detta pussel mot ett starkt lag som Roma där man har gått bet både mot Empoli och Crotone som båda slåss för sin överlevnad nere i botten.Roma måste se upp för Milans anfallsspelare för det egentligen där man är som starkast nu med alla skador och kan man inte få bort bollarna så lär det vina bollar mot Szczesny och då blir det svårt att få med sig tre poäng från Milano.Det är en lite sargad trupp som kommer till start efter förra matchen mot Lazio . Rudiger tog ett rött i slutet av den matchen och blir då automatisk avstängd denna match mot Milan men även Strootman är borta denna match och nästa mot Juventus . Det är väl egentligen ingen som missade att Strootman föll i straffområdet trots ingen beröring i derbyt vilket resluterade i att italienska fotbollsförbundet stängde av Strootman i två matcher och då går nu Paredes in i startelvan och det behöver inte betyda att det blir sämre kvalité i elvan men helt plötsligt ser bänken bra mycket svagare ut. Annars är det en hel trupp som går in i de sista matcherna för säsongen och det är bara Florenzi som fortfarande saknas med sin knäskada och vi lär inte få se honom på den gröna mattan förrän nästa säsong igen.Det känns som det är den här matchen som avgör hur resterande säsong kommer se ut för om man viker ner sig nu finns det risk att till och med tappa ner till en fjärdeplats och det är inget alternativ. Det gäller att spelarna går ut på San Siro och visar hjärta och visar vilken ära det är att få spela för världens vackraste fotbollsklubb. Det har sett alldeles för lojt ut sista tiden och det syntes speciellt i matchen mot Lazio där Bruno Peres joggar hem när Lazio kontrar in 1-3 och det är inte acceptabelt någonstans.Roma- Milan 1-0, 12 december 2016Milan - Roma 1-3, 14 maj 2016Roma – Milan 1-1, 9 januari 2016Milan – Roma 2-1, 9 maj 2015Roma – Milan 0-0, 20 december 2014Hemmalag (4-3-3) Tränare: Vincenzo MontellaDonnarumma; Calabria, Zapata, Paletta, De Sciglio; Fernandez, Sosa, Pasalic; Suso, Lapadula, DeulofeuBäste målskytt , Carlos Bacca 13 målRoma (4-2-3-1) Tränare: Luciano SpallettiSzczesny; Emerson, Manolas, Fazio, Juan Jesus ; De Rossi, Paredes; Stephan El Shaarawy, Nainggolan, El Shaarawy, DzekoBäste målskytt: Edin Dzeko , 25 målKällor: asroma.com, romanews.eu, whoscored.com, tvmatchen.nu, fotmob, gazzetta.it