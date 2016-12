Höstsäsongen 2016 (del 2 av 2): Delneri fick fart på 120-åringen

Efter en trög inledning på säsongen 2016/17 fick Delneri chansen att styra upp Udinese. Men det var ingen lätt uppgift han hade framför sig.

Delneris första match som Udinesetränare såg på förhand ut att vara ett omöjligt uppdrag. Den nytillträdde Udinesetränaren tog med sig ett lag som hackat spelmässigt och som hade fyra raka matcher utan seger till en av de verkliga fotbollsmetropolerna i världen: Turin. Där väntade ett bortamöte med självaste Juventus.Men i matchupptakten syntes inte mycket av den osäkerhet som de flesta nog hade räknat med. Udinese klev in på Juventus Stadium och stod för en inspirerad inledning på matchen. En halvtimme in i drabbningen drog Udineses tjeckiske mittfältare Jankto till från straffområdeskanten och kunde till sin glädje se att bollen letade sig förbi Gianluigi Buffon och in i nätmaskorna.Udinese fortsatte att stå upp bra emot de senaste årens Serie A-mästare men trots att laget gjorde sin bästa match så långt in på säsongen kom motståndarna tillbaka. Efter två mål av Dybala slutade matchen i en ny Udineseförlust.Men det fanns hopp om framtiden i Udinese. Laget hade pressat de mesta mästarna både resultat- och spelmässigt. Man hade stått för en gedigen insats på planen och varit nära att ta poäng i årets svåraste bortamatch.Man kunde därför ta sig an den drygt 50 mil långa resan hem till Friulien med ett stärkt självförtroende. Hemma i Udine väntade därefter en tidig måstematch mot Pescara och efter en trevande matchupptakt gick Duvan Zapata omkull i offensivt straffområde och fick straff. Théréau klev fram och visade inga tecken på svagt självförtroende när han chippade in 1-0. Efter ytterligare ett Théréau-mål och ett från Zapata hade Udinese vunnit matchen med 3-1.Även den nästkommande matchen var viktig för att lägga bottenlagen bakom sig: Palermo borta. Och med ett nyvunnet självförtroende från de senaste matcherna inledde Théréau målskyttet på Sicilien. Den franske mittfältstalangen Fofana levde upp till förtroendet från sin nye coach genom att göra två mål och Udinese vann ånyo med tre mål mot ett.Detta nytända Udinese följde upp sina två segrar med oavgjorda matcher mot Torino och Genoa. Plötsligt såg de svartvitrandiga från Udine ut som ett stabilt Serie A-lag. Man hade fyra raka matcher utan förlust och hade endast förlorat en av de fem matcher som spelats sedan Delneri tog över på tränarposten.Man kunde helt enkelt sikta uppåt i tabellen.Men det är sällan som formkurvor tillåts fortsätta att peka spikrakt uppåt.Efter denna fina period åkte Udineser plötsligt på två raka förluster. Den Delneri-effekt som Udinese hade fått initialt såg ut att ha varit tillfällig. Spelet var visserligen bättre än vad det hade varit i början av säsongen, men ännu en gång är det poängen som räknas och tabellmässigt närmade sig nedflyttningsstrecket.Det var även efter dessa två raka förluster som Udinese skulle fira 120 år som klubb, när anrika Bologna kom på besök månadgskvällen den 5 december. Berättelsen om Udineses Serie A-höst 2016 är alltså tillbaka på det födelsekalas som den började vid i den första delen av säsongssammanfattningen.När så lagen gick ut på planen möttes de av en svartvitrandig inramning på Stadio Friuli. Över Curva Nrod vecklades två flaggor ut tillsammans med en budskapsbanderoll och kalaset kunde dra i gång. Men trots att självaste Antonio Di Natale följde matchen från en position på hedersläktaren lyckades inte spelarna leva upp till förväntningarna; spetsen saknades framåt och trots att Théréau, Zapata och inte minst Perica hade chanser att göra mål lyckades inte Udinese få in bollen.Bakåt gjorde Udinese däremot en stabil insats där. Man bjöd inte på mycket men eftersom man inte gjorde mål framåt såg ”kalasmatchen” ut att sluta 0-0.Det var då Widmer bröt sig loss och klev runt på högerkanten. Schweizarens inlägg nådde Danilo som med en konstspark på tilläggstid fixade ett sådant slut på Udineses födelsedagskalas som knappt ens går att dikta ihop. Udinese var tillbaka på det vinnande spåret och kunbde fira födelsedagskalas som vinnare.Laget fick även en rejäl självförtroendeboost att ta med sig till Bergamo och bortamatchen mot Atalanta. Där stod Udinese för en riktig kämpainsats. Man var stabila bakåt och visade hur viktigt det är att vara skärpt i avslutslägena. Zapata gav Udinese ledningen i slutet av den första halvleken när han vann bollen, höll sig på fötter och till slut forcerade in ledningsmålet.Matchen kan på många sätt symbolisera skillnaden på Udinese i början av höstsäsongen och Udinese i slutet av densamma. Plötsligt hade Udinese självförtroende, både bakåt och framåt. När chanserna kom fanns en plan kring hur man skulle gå till väga och en tro på såväl lagkamrater som möjligheten att faktiskt göra något av anfallet. Slutresultatet skrevs till slut till 1-3 sedan två av senhöstens succémän i Udinese, Théréau och Fofana, gjort var sitt mål.Segern följdes upp med en stabil hemmaseger mot Crotone innan Udinese kryssade borta mot Sampdoria i den sista matchen för år 2016.När det nu är jul- och nyårsuppehåll har Udinese avancerat till plats 10 i Serie A-tabellen. Man firar ledighet på tabellens övre halva, har 15 poäng ned till Palermo som ligger under nedflyttningsstrecket och har inte förlorat under hela december. Vem hade kunnat tro det när det blåste som mest och Iachini fick lämna Udinese i höstas?