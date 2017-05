Inför Inter – Udinese: Betydelselös match i mittens rike

Säsongen ska avslutas och för Udineses del väntar en bortamatch mot Inter. I en match där inget av lagen har särskilt mycket att spela för kommer blickarna främst att riktas mot de ungdomar som får chansen att visa upp sig.

Säsongen 2016/17 kommer inte att gå till historien som den bästa för Udineses del. Säsongen inleddes trögt med mediokert spel och få inspelade poäng. Det såg ut att kunna bli ett tufft år med kamp för att hänga kvar i högstadivisionen men efter ett tränarbyte fick Udinese ordning på spelet. Poängen kom som ett brev på posten och man lyckades undvika bottenstriden.



Förra helgen kunde man rent av ha klivit upp på den åtråvärda övre halvan, men efter att Udinesebekantingen Luis Muriel kvitterat Udineses ledning ligger tiondeplacerade Sampdoria nu tre poäng före Udinese. Udinese får alltså främst rikta in sig på att hålla Cagliari och Chievo bakom sig och att kanske kunna krångla sig förbi Sassuolo som ligger på elfte plats i årets Serie A.



Inte heller hemmalaget Inter har särskilt mycket att spela för. Laget ligger sjua i tabellen men kan inte komma i kapp den sjätteplacerade lokalrivalen Milan utan kämpar snarare för att hålla åttondeplacerade bakom sig. De blåsvarta vann i senaste omgången mot Lazio men hade dessförinnan åtta raka matcher utan seger (sex förluster och två oavgjorda).



Vad finns det då att se fram emot i en betydelselös match som denna? Jo, som vanligt i sådana här matcher kan man tänka sig att tränarna luftar några yngre eller oprövade förmågor. De senaste två matcherna har Udinesetränaren Delneri exempelvis låtit Simone Scuffet ta plats mellan stolparna. Målvakten som tidigare i karriären fått epitetet ”den nye Buffon” har under det senaste året fått se Karnezis stå de flesta matcherna men har nu i slutet av säsongen fått ett par chanser att visa upp sig på den högsta nivån. Nu får han en chans till att känna på Serie A-spel och man ska ha i åtanke att Scuffet endast är 20 år gammal.



Även den kroatiske talangen Andrija Balic väntas starta. Denne innermittfältare är även han född 1997 och värvades från Hajduk Split under januarifönstret i fjol. Han har fått en del chanser på slutet och om han lever upp till sin potential ska han kunna bli en sevärd Serie A-spelare.



I Inters trupp till söndagskvällens match finns också en del talangfulla herrar och i en match som inte betyder något kanske ungdomslandslagsmannen Andrea Pinamonti får några minuter?



Håll koll på

Nyckeln: I en för tabellen betydelselös match är det förmodligen viktigast att låta de spelare som är tänkta att vara kvar till nästa säsong få spela.



Matchen i matchen: Scuffet mot Handanovic.



Matchstatus: Lagen har inte mycket att spela för, vilket möjligtvis kan borga för en del yngre förmågor.

JESPER KLINGNELL

2017-05-28 14:19:03

