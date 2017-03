Inför Pescara - Udinese: Kan Udinese hitta formen?

Udinese har en god möjlighet att ta poäng när man åker till adriatiska havskusten för ett möte med Serie A-jumbon. Man måste dock klara sig utan Seko Fofana.

De senaste veckorna har Udinese befunnit sig i en poängmässig formsvacka. På de fyra senaste matcherna har det endast blivit en poäng. Denna enda pinne kom dock i den senaste omgången och den gjorde det mot självaste Juventus. Så det finns hopp i mörkret.Även spelet lovade gott mot Juventus. Udineses spelare kämpade hårt och bjöd inte på mycket. Laget stod helt enkelt upp på ett bra sätt mot seriesuveränen Juve. Men även om Udinese gjorde en fin insats förra veckan drabbades man även av ett tungt bakslag. Mittfältsdynamon Seko Fofana, som vuxit ut till en nyckelspelare under säsongen, tvingades utgå efter att ha skadat ankeln i en närkamp. Nu står det klart att skadan var så allvarlig att fransmannen missar resten av säsongen.Mittfältet kommer i stället med största sannolikhet att bestå av trion Badu, Hallfredsson och Jankto. Även Faraoni saknas på grund av en skada men i övrigt har Udinese inga större avbräck från matchtruppen.Vad man då förvänta sig av söndagens match? När lagen möttes i Friulien höstas vann Udinese komfortabelt med 3-1. Matchen var en av Delneris första som Udinesetränare men sedan dess har även Pescara bytt tränare. Sedan en knapp månad tillbaka har östkustlaget nämligen tagit in nygamle Zdenek Zeman som huvudansvarig. Med andra ord lär vi kunna förvänta oss en viss offensivlusta från det blåvita hemmalaget…Spelmässigt har dock Pescara inte direkt rosat marknaden under den här säsongen. Laget ligger sist i Serie A-tabellen, med tio poäng upp till säker mark. Om Delfini ska ha någon chans att hänga kvar i Serie A är det således hög tid att börja vinna matcher.I spelartruppen finns dock ett par intressanta namn. Ur en Udinesesynvinkel ska det inte minst bli spännande att se vad Valerio Verre går för. Mittfältaren som under ett par säsonger ägdes av Udinese är fortfarande bara 23 år och har mycket boll i sig. Även den gamle Udineseprofilen Simone Pepe återfinns i Pescaras trupp och det är alltid intressant att se honom på planen.Nyckeln: Har Udinese samma inställning som man hade mot Juventus ska det bli tre poäng.Matchen i matchen: Delneri mot Zeman.Motståndarprofilen: Simone Pepe.Matchstatus: Är detta Pescaras sista chans att haka på i kampen om en Serie A-plats?