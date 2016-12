Inför Sampdoria – Udinese: Kan Udinese gå rent i december?

Med tre raka segrar i ryggen ska Udinese avsluta höstsäsongen. Men om den svartvitrandiga fanan ska fortsätta att vaja i topp under julledigheten måste Udinese se till att inte låta släkten vara värst.

Julafton närmar sig men Udinese har delat ut julklappar till sina fans under hela december månad. På tre matcher i denna vintermånad har det blivit tre Udinesesegrar och faktum är att de svartvitrandiga endast har släppt in ett enda mål under dessa matcher.I helgen var det Crotone som fick känna hur det är att möta ett formtoppat Udinese. Då vann Udinese komfortabelt med och segersiffrorna skrevs till 2-0. Segern innebar att Udinese skaffade sig ett betryggande avstånd ned till nedflyttningsstrecket. Det skiljer nu 15 poäng mellan Udinese och de två lagen som ligger just under nedflyttningsstrecket.Om Udinese tar en seger även i kvällens bortamatch mot Sampdoria, och därmed förlänger segersviten till fyra matcher, skulle laget med största sannolikhet lyfta till en plats på den övre halvan. Vem hade kunnat tro det i mitten av oktober när spelet hackade och Udinese bytte tränare?Men det är inte bara formen som är god i Udineselägret. Även skadeläget ser bra ut inför matchen mot Samp. Coach Delneri har en så gott som fulltalig trupp till sitt förfogande. Heurtaux saknas visserligen men då Danilo är tillbaka efter avstängning lär det spela mindre roll. Kapten Danilo återtar med all sannolikhet sin plats i mittlåset bredvid Felipe.På mittfältet stod Hallfredsson för ett starkt inhopp mot Crotone. Islänningen kommer antagligen att behålla denna mittfältsplats och får förmodligen sällskap av en annan formman, Seko Fofana. Sedan Udinese bytte tränare har denne franske talang visat prov på ett stort spel och etablerat sig i startelvan.Det finns dock en tredje plats på innermittfältet att kämpa om. Den är förmodligen vigd åt Kums, men om Delneri vill balansera laget på ett annat sätt finns den evigt löpande Badu eller den tjeckiske talangen Jankto att tillgå. Ytterligare en fråga inför matchen är ifall De Paul får fortsatt förtroende i anfallet eller om Matos får en chans att visa vad han går för.Klart är i alla fall att det blir en tuff torsdagskväll i Genua för Udinese. Det brukar heta att släkten är värst när en spelare avgör mot sitt gamla lag, och många supportrar runt om i världen har konstaterat att det händer oproportionerligt ofta.Om så är fallet även denna torsdagskväll riskerar Udinese att åka på ett rejält bakslag. En stor del av Sampdorias anfallsspel lär nämligen kretsa kring Bruno Fernandes, Luis Muriel och Fabio Quagliarella. Alla tre med ett gediget förflutet i Udinese.I övrigt är Sampdoria ett svårberäknat lag. Blucerchiati har under säsongens första halva blandat och gett. Bland skalperna finns exempelvis segern i lanternaderbyt i oktober och en vinst mot Inter två veckor senare. Man kommer dock från två raka förluster.Nyckeln: Håll koll på tridenten av gamla Udinesespelare.Matchen i matchen: Hallfredsson mot Barreto.Motståndarprofilen: Bruno Fernandes.Matchstatus: Det skiljer endast två poäng mellan lagen och båda kommer att använda denna match som en språngbräda mot vårsäsongen.