Pescara - Udinese 1-3: Jankto ledde laget till tre poäng

Udinese stod för en fin och stabil insats på Stadio Adriatico. Efter ett par varianter på fasta situationer kunde Udinese även räkna in en säker seger.

Knappt hade matchen sparkat i gång förrän hemmalagets mittback Stendardo började halta. Han pekade uppgivet på foten och efter att tappert ha försökt springa av sig smärtan tvingades han kasta in handduken efter bara 6 minuter.Det var dock det mest intressanta som hände matchupptakten. Spelmässigt började lagen trevande och de kände på varandra. Även om Pescara var inne i Udineses straffområde ett par gånger lyckades de inte komma till något farligt avslut. I stället arbetade sig Udinese in i matchen och knappt 20 minuter in fick man en hörna.Hörnan slogs kort men väggades omgående tillbaka till Jankto. Tjecken tog ett par kliv bakåt innan han slog ett fint inlägg med sin vänsterfot. I straffområden nådde Duvan Zapata högst och med en fin skarvnick satte colombianen matchens första mål.Halvleken fortsatte med ett Udinese som kunde slappna av och spela stabilt, medan Pescara som, som behövde gå framåt, spelade utan självförtroende.Peescaratränaren Zeman försökte få i gång sitt lag i paus genom att byta in Muntari på mittfältet. Men bytet gav inte önskad effekt utan Udinese tog tag i taktpinnen när lagen klev in för andra halvlek.Och resultatet lät inte vänta på sig. Fem minuter in i halvleken fick Udinese en frispark just utanför Pescaras straffområde. Och de vitklädda bjöd på en spegelvänd ”Brolin-variant”, när Hallfredsson passade bollen på utsidan om muren. Där kom Jankto springandes och från den vänstra målområdeskanten drog till. Bollen letade gick förbi målvakten och in vid den bortre stolpen.En stund senare stod Udinese för ett riktigt fint anfall. Cyril Théréau drog upp anfallet och spelade till vänster där matchens förgrundsfigur Jankto kom springande. Denne tog några kliv framåt och passade tillbaka till Théréau som kom framstormande i det offensiva straffområdet. Fransmannen försökte placera sitt skott mot den bortre stolpen men fick se bollen ändra riktning på en Pescaraförsvarare. Men han var förmodligen inte särskilt besviken över det när han fick se att studsen ställde Pescaras målvakt och att bollen gick i mål. 3-0 och matchen var avgjord.En kort stund senare kom Samir framrusande mot offensivt straffområde. Vänsterbacken drog till med den sortens självförtroende och optimism som finns hos ett lag som leder stort men skottet gick utanför.Med drygt tio minuter kvar tvingades Udinese stjärnmålvakt Karnezis utgå efter en handledsskada. In kom ungdomslandslagsmannen Scuffet men han fick inte försvara lagets nolla. Efter att en lagkamrat slagit en felpassning utanför eget straffområde fick Muntari bollen och med ett distinkt, lågt och välplacerat skott tryckte han in reduceringen. Resultatet 1-3 stod sig sedan matchen ut.Jodå, Udinese visade upp en bra inställning och gjorde en finfin insats.Delneri manövrerade ut Zeman.Jankto! Tjecken har varit på gång den sista tiden och i dag var han riktigt bra. Belöningen: ett mål och två assist.Udinese: Karnezis (Scuffet, 79); Widmer, Danilo, Angella, Samir; Badu, Hallfredsson (Kums, 70), Jankto; De Paul, Duvan Zapata, Thereau (Gabriel Silva, 73)Pescara: Bizzarri; Zampano, Stendardo (Fornasier, 6), Bovo, Biraghi; Verre (Muntari, 46), Bruno, Memushaj; Benali, Cerri, Mitrita (Kastanos, 64)