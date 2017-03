Udinese 1-1 Juventus: Poäng med mersmak

I en tuff tillställning så var Udinese närmast segern, men serieledande Juventus lyckades få med en sig en poäng mot ett taggat hemmalag inför fullsatta läktare.

Efter ha sett flera svaga insatser den senaste tiden så kunde man inte hoppas på mycket när seriesuveränerna kom på besök, men det visade sig att ett utsålt Friuli (eller Dacia Arena som den officielt heter) och Juventus som motståndare var läkemedelt som behövdes, det var ett riktigt taggat Udinese som tog an sig matchen med frenesi. Utan Thereau så fick Perica chansen från start, med Fofana, Hallfredsson och Janktu centralt på mitten och den väntade backlinjen. Udinese visade sig vara det bättre laget i första halvlek, Juventus kunde förvisso fått en straff för hands men annars var det hemmalaget som tog tag i taktpinnen.



Zapata stormade fram i den 37:e minuten, trängde undan Bonucci och sköt in 1-0 mellan benen på Buffon, vilken styrka och en rättvis ledning. Tyvärr fick Fofana gå av med en fraktur i foten, fransmannen kommer missa resten av säsongen, ett stort avbräck inte bara i den här matchen men under hela våren då han varit vår bästa spelare genomgående.



I andra halvlek lyckades Juventus sällan få tryck, backlinjen hjälptes åt och hela laget jobbade stenhårt tillsammans, tyvärr räckte det inte hela vägen. Dani Alves filmning gav nämligen frispark, något Del Neri blev vansinnig på och blev uppvisad på läktaren för. Dybala slog in en stenhård frispark som Bonucci kunde nicka in och så var det 1-1 efter en timmes spel. Svagt agerande dock, på en fast situation ska vi inte släppa in något.



Men det blev aldrig någon forcering från Juve, istället var Danilo nära att nicka in ledningsmålet, men bollen gick tyvärr i stolpen, det fanns även lägen på ett antal kontringar, men antingen bröt Bonucci mästerligt eller så sjabblades lägena bort av en för ivrig Zapata och såldes fick vi nöja oss med en poäng. Med tanke på motståndet och lagets form så är det givetvis ett riktigt bra resultat, men med tanke på hur matchen såg ut så kunde man hoppats på mer.



Forza Udinese!



Spelarbetyg:



Karnezis 6

Stabil insats men lite passivt agerande vid målet, hade inte mycket att göra.



Widmer 6.5

Bra insats av schweizaren, flera fina brytningar.



Danilo 6.5

En grym glidtackling och överlag bra agerande, minus för målet men kaptenen var stark idag.



Felipe 6.5

Strong insats även av Felipe, höll Dybala och Higuain stången matchen igenom.



Samir 7

Brassen övertygar, ofta med framåt och stod för flera fina brytningar och blockeringar.



Fofana 7

En dynamo, som tyvärr fick lämna i första halvlek på grund av en fraktur i foten.



Hallfredsson 6

Har varit kritisk till Emil, men idag gör han ett gott dagsverk, lite slapp i markeringsspelet som vanligt men annars klart godkänd.



Janktu 6

Löpte matchen igenom, tröttande lite på slutet och tog några felbeslut men tjecken fortsätter visa att han hör hemma i startelvan



De Paul 6

Nog finns det mycket boll i De Paul, men får fortfarande för lite utav det.



Zapata 6.5

Mästerligt mål, jobbar oerhört hårt men slarvar också bort flera kontringar, därav "endast" 6.5,



Perica 6

Slet på, fick inte ut så mycket men en sexa för arbetsinsatsen är han värd.



Inhoppare:



Badu 6

Gedigen av insats av Badu som fick ersätta Fofana.