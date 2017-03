Udinese – Palermo 4-1: Säsongens största seger

Udinese följde upp förra veckans seger med att ta ännu en övertygande vinst i söndagens hemmamatch.

0 KOMMENTARER 114 VISNINGAR 0 KOMMENTARER114 VISNINGAR JESPER KLINGNELL

2017-03-19 20:20:25

Efter förra helgens bortaseger mot Pescara har Udinese kunnat vara avslappnade och positiva i sin uppladdning för dagens match mot Palermo. Lite smolk i den friuliska glädjebägaren förra veckan var dock att målvaktsgiganten Orestis Karnezis blev skadad. Just på målvaktspositionen är dock Udinese väl rustade och de flesta kände sig förmodligen trygga när Simone Scuffet klev in mellan stolparna i matchen mot Palermo.Den unge italienaren fick dock ingen smakstart på matchen. Efter drygt tio minuters spel kom Palermos norske vänsterspringare Haitaam Aleesami fram på kanten. Han vek in mot mitten och fick fram bollen till lagkamraten Sallai. Denne kom in i Udineses straffområde och vräkte sig fram för att trycka in 0-1 för gästerna.Kort därpå hade Udinese en fin chans att kvittera, när De Pauls frispark nådde en omarkerad Zapata. Men Palermomålvakten Posavec klarade skottet. Även gästerna från Sicilien hade en fin möjlighet att göra mål när Morganella drog till med högern, men skottet gick just utanför Scuffets målbur.I stället kom Udinese fram i en omställning. Bollen gick till lagets specielle målskytt, Cyril Théréau, som stod en bit utanför offensivt straffområde. Fransmannen tittade upp och drog till ett hårt, lågt skott som letade sig in vid den vänstra stolpen. 1-1 stod sig sedan till pausvilan.I minut 60 fick Udinese en hörna och det uppstod en tilltrasslad situation i Palermos straffområde. Hetast på bollen var Duvan Zapata och det var 2-1.Åtta minuter senare stod samme Zapata för en av matchens finaste prestationer. Den colombianske anfallaren ryckte fram längs vänsterkanten och tog sig förbi sin försvarare. Han spelade in mot mitten mot den inhoppande lagkamraten Stipe Perica men han missade. I stället fortsatte bollen till Rodrigo De Paul som fann sig själv ståendes ensam med motståndarmålvakten i ett utmärkt läge. Skottet räddades men De Paul skyndade fram till returen. Och via ett lågt avslut med vänsterfoten kunde han öka på Udineses ledning.Palermo var dock inte chanslösa och Scuffet tvingades till en fin enhandsräddning när Diamanti drog till med en hård frispark. En kort stund senare fick Diamanti syna det röda kortet och matchen var i praktiken avgjord. Men Udinese hann göra ett mål till och det var Jakub Jankto som gjorde det. Tjecken fullbordade därmed ännu en fin insats genom att bli målskytt. I och med resultatet kliver Udiense upp på tolfte plats i Serie A-tabellen.Udinese följde upp förra veckans seger med att ta ännu en övertygande vinst i söndagens hemmamatch.Udinese stod för en fin och stabil insats på Stadio Adriatico. Efter ett par varianter på fasta situationer kunde Udinese även räkna in en säker seger.Udinese har en god möjlighet att ta poäng när man åker till adriatiska havskusten för ett möte med Serie A-jumbon. Man måste dock klara sig utan Seko Fofana.I en tuff tillställning så var Udinese närmast segern, men serieledande Juventus lyckades få med en sig en poäng mot ett taggat hemmalag inför fullsatta läktare.Serieledarna Juventus kommer på besök och får givetvis gälla som storfavoriter mot ett Udinese i svag form, men när ingenting talar för poäng så kanske det finns läge att skrällaTvå matcher och två förluster. Det är Udineses facit sedan nyår. Nu väntar dock en på pappret enklare uppgift, då Udinese reser till Toscana.Efter en trög inledning på säsongen 2016/17 fick Delneri chansen att styra upp Udinese. Men det var ingen lätt uppgift han hade framför sig.Det började ojämnt men efter ett tränarbyte vaknade Udinese. Det är dags att i två delar sammanfatta en höstsäsong som inleddes trögt med ett tidigt cuputtåg, men som efter ett tränarbyte slutade med såväl ett spektakulärt jubiléumsmål som en krigarinsats i Bergamo.Med tre raka segrar i ryggen ska Udinese avsluta höstsäsongen. Men om den svartvitrandiga fanan ska fortsätta att vaja i topp under julledigheten måste Udinese se till att inte låta släkten vara värst.En colombiansk bjässe och en hårt arbetande fransos. Den namnstarka forwardsduon visade vägen Udinese besegrade Crotone, men de hade god hjälp av sina lagkamrater.