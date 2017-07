Hellas Matchtröjorna 2017/18

Då var tröjorna för kommande säsong presenterade.

Den här gången inte igenom spelare som visar upp sig utan en lite video utan olika fans.

Ja, Setti har titta lite i backspegeln även den här gången och landat på åttiotalet.







Vad tycker nI?

