Hellas-Vicenza 3-2: Mållös

Ett derby att minnas....





Tjugo tusen på läktarna. Verona startar upp med 1-0 för att få det kvitterat efter halva första halvlek.Kattätarna tar sen ledningen i början på andra genom en hörna.Vcenza kontrollerade matchen och har ett friläge att döda matchen i den 82:aBessa kvitterar i den 88:e minuten med en mörsare.Romulo stänker in en volley i den 95:e minuten.Stadio Bentegodi EXPLODERAR!Aldrig, aldrig ,ALDRIG upplevt ett sånt tryck på stadion.Kan inte sammanfatta matchen bättre än de här bilderna...Highlights av matchen...* * *Trycket på Stadion några minuter efter slutsignalen (You´ll never walk alone i slutet)...* * *De lokala Veronakanalen OCH Vicenzakanalen i stereo...