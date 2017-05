Inför Cesena-Hellas: Allt på en kort

"Siamo 4116"

”Vi är 4116” basunerar Hellas Verona officiella hemsida ut.Det är alltså så många som kommer att ta sig till bortakurvan på Stadio Manuzzi på torsdagkvällen för att se sitt lag försöka ta den åtråvärda poängen som krävs för att klara avancemanget tillbaka till Serie:A utan att gå via Play-off.För så är förutsättningarna. En poäng borta och Frosinone kan inte komma ifatt, hur mycket de än skulle vinna med mot Pro Vercelli hemma.I Italien gäller inbördes möten i första hand och Hellas har plus där tack vare en större seger (2-0 hemma. 0-1 borta).Mister Pecchia drar självklart de gamla vanliga flosklerna att laget är redo och vi måste vara fokuserade på uppgiften men han var irriterad att Hellas var i den här situationen nu och inte hade avgjort det redan i helgen hemma mot Carpi.”Vi har alltså haft 35 stycken skott på mål i matcherna mot Carpi men bara fått med oss två poäng”Nu blir det en nervös, gastkramande kamp i ett försök att inte förlora. Cesena kommer säkerligen söka revanch efter den förnedrande förlusten på Bentegodi i Januari, vilket för övrigt var ett av Hellas få ljusa ögonblick under den perioden.Det är heller inte det lättaste motståndet för tillfället för Verona. Lagen är de två absolut formstarkaste i serien de senaste sju matcherna.Bara en enda förlust har de tillsammans drafit på sig på fjorton matcher (Cesena förlorade hemma mot Novara med 1-0, vilket var helt avgörande att Cesena definitivt missade playoff).Men, om Hellas skulle förlora och Frpsinone vinna, vad händer då?Ja, med största sannolikhet blir det Play-off - men det kan bli så att de kan gå direkt upp i alla fall. Skulle Benevento och Cittadella förlora sina bortamatcher mot Pisa respektive Virtus Entella och Perugia bara ta en poäng hemma mot Salernitana så är Hellas Verona direktuppflyttade i egenskap av att de har tagit 10 poäng mer än det fjärde laget.Mycket energi läggs nu på att ta sig direkt vilket kommer göra det otroligt tungt ifall det inte infrias. Bl.a. har klubben fått igenom att en storbildskärm kommer att sättas upp på Piazza Brá i centrala Verona för att kunna följa matchen och även om livlinan att man fortfarande har chansen att gå upp efter en förlust så kommer det vara otroligt svårt och tungt att behöva ladda om.Laget kommer komma in med minusenergi medan de andra ser allt som en bonus.Mister kommer utan diskussion fortsätta med sitt 4-3-3 och inga avstängningar eller nya skador har han att ta hänsyn till (Cherubin, Albertazzi och F.Zucculini är borta sen länge).