Inför Hellas-Carpi: Avgörande i egna händer, men...

... inte idag. Om allt klaffar kan Hellas vara klara i eftermiddag men det är många komponenter som ska slå igenom.



Men innan vi fortsätter med det så en underbar noits:



"Härliga nyheter att Curva Sud öppnar igen. Det är funamentalt med ett sånt stöd i en så här viktig match."

Ja, Mister Pecchia var belåten att FIGC drog tillbaka sin avstängning av curvan som de fixk efter matxhen hemma mot Vicenza då kontrollanter hade hört att två Vicenzaspelare hade fått apljud emot sig. Nu hade inte så många andra hört det (inklusive undertecknad) och, överraskande, så sköt diciplinkommitén upp avstängningen för att göra en grundligare undersökning.Hellas Verona står idag kanske för en helt avgörande match om att gå upp direkt.Det är nämligen så att skulle de vinna och Frosinone inte vinna borta mot Benevento så är de klara. Anledningen är att de skulle skilja tre poäng men Hellas är starkare i inbördes möten, vilket fäller avgörande, och har därmed råd att förlora sista matchen mot Cesena Men inte nog med det. Skulle både Hellas och Frosinone vinna skulle Gialloblú kunna vara klara.Det på grund av att Serie:B har en regel som säger att skiljer det 10 poäng eller mer mellan trean och fyran så går trean direkt upp.Då är de beroende av att Cittadella och Perugia båda inte vinner sina matcher i eftermiddag. De scenariot är nog inte så troligt då båda lagen har formsvaga lagen Vicenza och Latina att möta.Egentligen ska vi väl heller inte gå händelserna i förväg. Hellas Verona måste vinna mot Carpi för att bli klara uidag och det är nog så svårt,Formmässigt så har i Mastini repat sig ordentligt och laget är just nu ligans forstarkaste sett till de senaste fem matcherna.Men det har Carpi tätt efter sig i den formtabellen och även om de ligger på säker playoffplats så har de all anledning att jobba på så att Hellas och Frosinone inte sticker iväg och går upp direkt.Vi har också mörka ögonblick från förra säsongen i mötena med laget. Vi klarade 0-0 borta men åkte på en smärtsam förlust hemma med 2-1, vilket då , inte bara i praktiken utan också i teorin, betydde att ödet var beseglat och Serie:B var ett faktum.Det var då Kevin Lasagna presenterade sig och skuvade in en frispark som betydde 2-1 till gästerna.Han gjorde för övrigt också Carpis mål när de möttes senast i höstas. Då slutade matchen 1-1 efter att Pazzini kvitterat.Lasagna är ju självklart också med idag...Mister Pecchia kommer självklart fortsätta med sitt 4-3-3 system där Bessa centrala spel kommer bli nyckel för Hellas. Hans form är lysande just nu och har varit klart bäst i laget de två senaste matcherna.Nu gäller det bara också att tridenten där framme blommar upp mer, speciellt Pazzini. Lagkaptenen har inte alls varit dålig men mållukten har stagnerat lite, vilket är ett måste mot ett tajt Carpi.Laget kommer i alla fall få bra hjälp av publiken. Runt tjugotusen personer beräknas komma och President Setti har jobbat hårt för att få stödet. Han har b.a. sänkt priserna på biljetterna till bara 5€ på vissa platser och sen gav han fri entre till de som följde med på bortaresan mot Entella. Allt det här var i den vevan diciplinkommiten hade stängt Curvan. Nu när den öppnas igen så kommer de antagligen gå tillbaka till sina vanliga platser.Nu är det bara hoppas att laget tar emot allt stöd på bästa sätt och kanaliserar ut det planen samtidigt som det håller huvudet kallt.Då, då kanske vi kan sluta drömma redan vid femtiden...