Inför Hellas-Cesena: Dags att kora vintermästarna

Sista matchen för året avgör vilka som kommer bli vintermästare i Serie:B.



Ja, självklart är det de tre poängen som är absolut viktigast när matchen sätter igång kl. 20.30 på fredagkvällen men det psykologiska aspekten att vara vintermästare ska inte underskattas.Det har nämligen varit så att bara en enda gång sen Serie:B startade med 22 lag som vintermästaren inte gått till Serie:A.Laget som inte klarade av det var Mantova säsongen 2005-2006. De hamnade tillslut på en play-off plats och förlorade kvalet mot Torino.Så det senaste tolv årens segrare har mästarna gått upp.Juventus, Lecce, Sassuolo, Palermo , Carpi och Cagliari vann alla serien. De fyra sista de senaste fyra åren. Bologna och Torino kom tvåa och Livorno och Novara gick upp via play.off.De som kommer tvåa finns det sämre med statistik på men utfallet är garanterat inte lika gynnsamt.Nu när det ska avgöras om det så står Hellas Verona och Frosinone på samma poäng men Hellas leder tack vare att de vann den inbördes matchen tidigt i höstas.Det var under den eran Gialloblú kändes oslagbara och laget är nog tacksamt att det möttes då. Matchen var jämn och Hellas kunde gå segrande tack vara en väldigt givmild domare. De två straffarna som Pazzini verkställde var allt annat än korrekt - även sett med gulblå ögon.Efter att Pecchias pojkar åkte på raka knockouter (Novara 0-4, Cittadella 1-5) så har längtan efter ett uppehåll aldrig varit större.Från att ha känts oslagabara till att inte kunna uträtta något konstruktivt är en fälla som svår att komma ur. Känns som om hela klubben längtar efter en mini ritiro för att samla trupperna.Frågan är vad som är mentalt bäst för laget. Att ha serieledningen eller att ligga mer på rulle om man vill "börja om från början".Som sagt, listan över lag som misslyckats som vintermästare är inte lång. Bättre att inte ha den pressen på sig när ligan startar igång igen i slutet på januari?Truppen:Hellas har hela säsongen haft problem med sitt försvarspel. Många har underpresterat och saken blir inte gynnsammare nu när den tryggaste i backlinjen - Caracciolo - är skadad.Lägg då därtill att Albertazzi och Cherubin redan är borta och Pisanos och Marescas mittbackspel har varit rent uselt.In kommer nu i stället Boldor. En back som Hellas fick "på köpet" när Viviani for till Bologna.Tonelli har varit närmare startelvan i Napoli än Boldor varit i Hellas för att belysa vilket förtroende han haft hos Pecchia i höst.Nu är läget som det är och Mister måste bita i det sura och köra rumänen tillsammans med Bianchetti.