Inför Hellas - Perugia: Nyckelmatch med backproblem

"Vi visade bra karaktär mot Bari, vi måste fortsätta så även mot Perugia på tisdag"

Mister Pecchia kunde inte var mer precis.2-0 borta mot Bari är otroligt starkt. Att göra det med en man kort gör det inte mindre beundransvärt.Hellas Verona gjorde helt klart sin bästa match det här året (2017 alltså) och gav hela Hellas piazza ett lugn som klubben inte varit i närheten av sen i december.Pecchia har varit hårt ansatt, inte bara av mig utan av i stort sett alla runt omkring honom. Spelarna har varit vilsna, journalisterna har varit frågande och fansen mer eller mindre frustrerade över misters brist på en plan B.Det tog tid men tillslut kastade han om lite på taktiktavlan. För några matcher sedan testade varianter på 5-3-2 och 4-3-2-1. Framgångarna var i stort sett plus minus noll och i matchen mot Bari gick han dock tillbaka till trygga 4-3-3. Helt plötsligt verkade bitarna vara där, Intesiteten från i höstas. Uppoffrande spelet och chanserna hade äntligen kommit tillbaka.Men nu är det dags att stäppa upp ännu ett steg. Barimatchen i all ära, Perugia är en riktig sexpoängsmatch. Visst, det skiljer mer än så mellan lagen men eftersom bästa trean kan gå direkt upp vid 10 poängs skillnad så kan den har enormt stor betydelse. Avståndet är nu nio poäng mellan lagen och för Perugia känns en seger viktigare än det gör för Hellas.Gialloblu kommer åka ner till Umbrien med en sargad backlinje. Bianchetti och Souprayen är den enda klara. Pisano, Caracciolo dras båda med skavanker och Ferrari blev utvisad sist och självklart avstängd efter det. Albertazzi och Cherubin är sedan tidigare helt borta. Boldor, som är backup där bak, är inte den mest stabila mittbacken. Alternativt är kanske att Pisano går in centralt med Bianchetti och Romulo flyttas ner till ytterbacksplatsen.Perugia har ett otroligt bra kollektiv det visade inte minst med segern borta mot Novara, som dominerade stora delar av matchen.Otroligt tajta och släpper väldigt få chanser. Bara 35 mål insläppta är i paritet med SPAL och Hellas i toppen.Pecchia kommer säkerligen ta sig ann Perugia med 4-3-3 igen. Frågan är om han ikväll kommer knäppa mig, journalisterna och många,många fans på näsan med att bevisa att hans taktik, trots allt, är den bästa för laget.