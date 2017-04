Inför Hellas - Vicenza: De riktiga derbyt

Det riktiga derbyt som alla Hellasfans uttrycker saken. i Matti contro i mangiagatti - "de galna" mot "kattätarna".

”Vi har tolv poäng kvar att spela om och vi måste ta det med anda och rätt entusiasm. Det är ett derby, en rivalitet. Vi gjorde en kass prestation i Vicenza (0-1) men killarna är mognare och mer viljestarka nu än då”Mister Pecchia gjuter mod till den samlade journalisterna på Hellas träningscamp.Hellas Verona har nu börjat ladda om igen efter två tuffa bortamtacher - Bari och Perugia.Med fyra poäng i bagaget så ligger laget för närvarande en pinnen före Frosinone på platsen som betyder direktupflyttning. Frosinone åker ner till Salerno för att ta poäng från ett Play- off jagande Salernitana.Efter den stora dippen de tre tvåförsta månaderna har Gialloblú vaknat när våren kom i Mars. Bara en enda förlust under de de senaste två månaderna vittnar om en viss stabilitet. Problemet är att laget har haft problem att vinna sina "måstematcher". Mot Ascoli, Pisa och Spezia hemma är till exempel matcher som bara dragit in två av möjliga nio poäng.Sånt får stå en dyrt och gör skillnaden varför Hellas måste fortsätta kriga och att SPAL leder serien. Gialloblú får hela tiden lida för att det är laget alla vill slå och tyvärr har inte Pecchia kunna hantera den sitautionen under säsongen - eller ens nu för den delen.Han har helt enkelt behövt svinga mer i media, byggt upp en mer "vi mot dom" känsla än vad han hittills har gjort. Visst, de har kommit emellenåt , med lite anklagelser på domaren efter matchen men det har varit alldeles för svagt att nå till spelarna. Pazzini och Romulo har det. Franco Zuculini har det - i ren naturbegåvning. Men resten är i stort sett nya och har inte fått in Veronas tunga piazza i sig än.Man kan säga mycket om Mandorlini men just den delen var han stark på.Och nu har vi alltså ännu en match som bara måste vinnas.Spelarna måste ha menatlitet att det är ett derby men kylan att det är tre poäng som ska hämtas.Gästerna, som inte bara vill vinna för vinnandet skulle utan också för att undvka nedflyttning till C har haft ett litet momentum i och med ett tränarbyte. Efter förlusten för tre omgångar sen mot Pro Vercelii hemma så fick Bisoli sparken och Gubbios gamla tränare Vincezo Torrente.Han fick en fin start då han plockade en pinne nere i Abruzzo mot svårspelade Benevento och vann sedan hemma mot Novara med 3-1. Det Novara som klädde av Pecchias 4-3-3 i december med 4-0 på Bentegodi.Laget ligger just nu på kvalplats för att stanna kvar (i skrivande stund mot Brescia ) men bara en poäng tillgodo på Ternana som ligger på nedflyttningsplats.Sist de möttes var säsongen 2012/13 . Hellas Verona tog då steget upp till Serie:A och Vicenza kom fyra från slutet och ramlade ur.Hur matchen slutde då på Bentegodi? 1-0 till Lanerossi från Vicenza.