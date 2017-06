Mercato estivo 2017: Viviani mot två försvarare?

Hellasredaktionen har kollen på så väl som officiella övergångar som de bästa och sämsta in och ut rykterna hos Gialloblú.

Klara in

Namn: kontrakt: fr. klubb: pris: kontr.tid: A.Gonzalez (f) från lån Avellino - - Brosco (f) från lån Latina - - Laner (mf) från lån Modena - - Viviani (mf) från lån Bologna - - Torregrossa (a) från lån Brescia - -

Klara ut

Namn: kontrakt: till klubb: pris: kontr.tid: A. Ferrari (f) från lån Bologna - - Boldor (f) från lån Bologna - - Helander (f) utköpt Bologna - - Troianiello (mf) kontr.lös - - - B. Zuculini (mf) från lån Man City - - Ganz (a) från lån Juventus - -

Ryktas in

Namn: Klubb: kontrakt: Pris: Sepe (mv) Napoli lån - Oikonomou (f) Bologna köp/lån/byte - A. Ferrari (f) Bologna köp/lån/byte - Romagna (f) Brescia köp/lån - Dimarco (f) Inter lån - Bellanova (f) Milan lån - Matiello (f) Juventus lån - B.Zuculini (mf) Man City köp - Cigarini (mf) Sampdoria lån - Mandragora (mf) Juventus lån - Cassano (a) - - - Kean (a) Juventus lån - Orsolini (a) Juventus lån - Avenatti (a) Ternana köp/lån - Garritano (a) Cesena köp/lån - Ciano (a) Cesena köp/lån - Cutrone (a) Milan lån -

Vi drar igång direkt och säger rykterna och vilka ledningen i Hellas Verona jobbar på just nu.Om man tittar på ingående så kan väl kanppast någon som hängt med i calciosnacket undgått atthar flörtat rejält med Hellas Verona. President Setti hade t.o.m ett snack med honom i vintras efter att han sagt upp sig från Sampdoria Sportchefen Fusco har dock varit lite mer jordad och diplomatisk och hyllat Fantantonio men sagt också att "tiden går..." i meningen att han kan ha passerat bäst-före-datumet för Hellas räkning. Han är dock inte helt avskriven.Annars är det mycket arbete mellan Fusco och hans företrädare Bigon. Det senare är som kanske bekant nu i Bologna och tog bland annat inochnär Hellas ramlade ur Serie:A. Nu är Helander utköpt av Bologna efter att ha varit där på lån men Viviani är tillbakaskickad till Gialloblu. Prsilappen är för hög för Bologna och Bigon försöker förhandla ner den. Då har vii paketet och - förhoppningsvis -som var utlånad till Hellas under våren och gjorde det så pass bra att han fick en plats i Venturas landslagstrupp mot San Marino (dock ingen speltid) och i U21 laget som spelar EM i Polen.Andra spelare som är intressanta för klubben är Inters högerytter. Han var den gångna säsongen utlånad till de nedflyttade Empoli.Men de går också på ett rejält Juventus spår. Tre spelare där är under lupp. Löfternaoch. Alla tre skulle behöva mer speltid för att lyfta sig.Intresse finns också förstås att lösafrån Manchester City premanent. Han lär aldrig nå en plats i Guardiolas trupp och det är egentligen bara frågan om rätt pris.På utgående så är det inte mycket rörelse förutom de då redan klara. Möjligt attkommer lämna efter en ganska skadedrabbad säsong.Vi listar upp snyggt vilka som är klara in och ut och vilka som ryktas in och ut.Källor: Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Hellas1903.it, Gianluca Virghini