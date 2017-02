Mercato inverno: Få in - få ut.

Det var inte direkt någon större fart på Fusco i Januari, men det hade han braskat om innan.

Fyra spelare in - och fyra ut blev facit när bokslutet gjordes häromdagen.

Inkommande:(Man.City) - Klassisk lovande defensiv mittfältare från Argentina som aldrig blommade ut. Har nu hunnit bli 23 år och får fortsätta sin gavetta i Serie:B efter att inte fått mycket speltid i spanska div:2 laget Rayo Vallecano under hösten.Att ha Manchester City på visitkortet har nog mer satt käppar i hjulen än hjälpt. Hoppas han får en kickback i Hellas tillsammans med sin brorsa Franco Zuculini . På lån med utköpsklausul. Bologna ) - 22-årig mittback som har haft svårt att slå sig in i Bologna (där gamla Hellasbekantingarna Maietta och Helander huserar). Kommer in som back-up då Cherubin och Albertazzi är borta pga av skador. På lån utan klausul.(Latina) - "If you can´t beat them - buy them" . 26-åringen (fyller idag - 3 feb) gjorde 1-0 mot Hellas i ritornoupptakten. Några dagar senare hade Fusco värvat den före detta Roma -fostrade mittbacken. Han gör sin femte raka säsong för Latina och aldrig varit utanför Serie:B gränser. I dealen ingick dock att han skulle avsluta säsongen i Latina. Köpt för €400.000Lämnade:(Sudtirol) - 20-årig mittback som varit med i A-truppen några matcher utan att få spela. Lånas nu ut till Lega Pro,- 36-åringen avslutar sitt kontrakt i en överenskommelse med Hellas Verona . ,(Bari) - 30-årige mittfältarens utfrysning har varit total då kontraktsförhandlingarna brytit samman. Sean Sogliano plockar nu in honom - ännu en gång.(Queens Park Rangers) - Den polske landslagsspelaren lönades ut i Augusti. Nu har QPR köpt ut den 24-årige högersprintaren. €2miljoner fick Hellas för affären.Ingen större rörelse i mercatogrytan för ledningen på Via Belgio. De sitter ölugnt i båten och litar på truppen.Personligen tycker jag att laget skulle mått bra av en back-up med en ytterback. Just nu har vi bara tre stycken - om man räknar in Romulo - vilket är svagt. Visserligen kan Bianchetti dra sig ut till nöds, men då står vi kort centralt.Sen kan man verkligen fundera på värvningen av en 26-årig Latina-spelare om man bygger ett lag för Serie:A och inte ta honom direkt.Då måste det vara någon som klubben verkligen vill ha och bygga vidare på.Något som verkar ha retat sportchefen Fusco var att Frosinone snodde Modena-löftet Besea framför honom. Enligt sportchefen hade de ett första tjing på honom i samband med Luppi-affären i somras."Modena har inte hållit vad de lovat" dundrar han på pressträffen häromdagen. Vet inte om det var ett sätt att skyla över den ganska svaga fönstret eller om det verkligen ligger något i det.Också La Gazzetta dello Sport gav lågt betyg (5,5) till Hellas mecato. Däremot lovvordade de klubbens kanske främsta konkurrenter om Serie:A platserna. Frosinone fick 7,5. Spezia och SPAL fick båda 7.Nu är det betyget på mercaton - inte på hur trupperna ser ut. Hellas ses fortfarande som de som har den starkaste truppen och har enligt Transfermarkt ett spelarvärde på drygt 25,30 miljon € och ett snitt på dryga 1 miljon € per spelare.