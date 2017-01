Notizie Hellas: Mutu vill ha Pazzini

Här tar vi upp notiser - stora som små - rörande Hellas Verona säsongen 2016/17

"Det är 42 stycken som klarat slutprovet i att kunna bli legitimerad Sportdirektör på skolan i Coverciano"Så såg ett utdrag ut ur FIGC officiella meddelande den 30 November.Varfär meddelar jag det här?Jo, på grund av att en av eleverna som klarat provet är Luca Toni.Nu återstår bara det angenäma. Att sätta teorin i praktik.Kan tänka mig att president Setti har fortsatta planer för honom i klubben.Tragedin med Chapecoense har inte lämnat Hellas Verona oberört.Särskilt då Romulo som spelade för klubben 2009 innan han senare gick till Fiorentina Han skrev bland annat på Hellas Veronas hemsida"Jag har hört från Claudio Wincks far att sonen är i liv och mår bra men är naturligtviss chockad över händelsen och att hans lagkamrater har gått bort.Jag känner Nenem, Nivaldo och Winck väl och de räddades bara av inte bli uttagna i truppen för matchen.En fruktansvärd tragedi. Minns mycket väl när jag spelade där, många med spelarna som erövrade lokala Catarinensemästerskapet.Chapecoense spelade i brasilianska Serie:A och påmminer mycket om Hellas, bland annat med fantastiska fans som alltid är närvarande"Claudio Winck var i Hellas Verona så sent som förra säsongen och är bl.a. vän med Filip Helander Då, efter många turer, så är det klart. Romulo förlänger med Hellas Verona till 2019.Italo-brasilianaren har varit en följetong under sommaren då President Setti viljat göra av med honom då hans lönekuvert inte alls matchar Serie:B intäkter. Han var inte lika pigg som Pazzini att gå ner i lön utan väntade under sommaren för att se om det fanns några klubbar som var intresserade.Många var det men eftersom han fortsatt ville ha samma lön så backade många med tanke på hans skadestatistik.Stackarn blev uttagen till Prandellis VM-trupp 2014 men tackade själv nej då han kände att det inte var rättvist mot laget då han inte kunde gå för hundra procent.Hur mycket han får nu är dock osäkert men säkerligen har han gått ner minst 25% i lön och har troligtvis en bonus ifall laget skulle gå upp till Serie:A"Vi vill gärna ha Luca Toni kvar i klubben men man blir inte bra på administration bara för att man har varit en capocannoniere."Det var president Settis svar på att Luca ville vara kvar i klubben och göra något.Han stannade som ni vet och nu börjar Setti skicka honom på utbildning.Just nu är han nere i Florens på en Sportdirektörsutbildning som hålls av Settore Tecnico (under FIGC) i samarbete med A.DI.SE. (Associazione Italiana Direttori Sportivi).Det är de juridiska och det formella som genomgås under de 144 timmarna kursen håller på under en längre tid. Själva känslan får man träna upp själv genom erfarenhet.Jordbävningen har självklart inte undgått president Setti och Hellas Verona.Presidenten själv säger att han verkligen känner för de drabbade och har själv också varit i en liknande jordbävningssituation.Förutom privat donation har han också beslutat att för varje person som kommer till Bentegodi på lördag mot Latina kommer han skänka 1€.Det vill säga att minst 10.000€ kommer skickas till de drabbade då säsongskortsförsäljningen är nästan uppe i det och de räknas alltid in i antalet åskådare.Jan Andersson , Sveriges nya förbundskapten, drog för två veckor sen en bruttotrupp av spelare till nästa landslagsamling med bland annat Filip Helander i högen. Idag toh förbundskaptenen yt nettotruppen och pågen fick fortsatt förtroende och är bland de 23-spelarna som kan representera Sverige mot Holland den 6 september.Helander har varit i truppen förr men aldrig fått spela en A-landslagsmatch.Vi får hoppas att han debuterar - och gör det som Hellas-spelare. Men med tanke på att Serie:B kör samtidigt som landslaget så kommer han i alla fall vara borta minst en omgång om han är kvar.Snart 10.000 säsongskort sålda.Hellas Verona är nu uppe i 9586 stycken såld säsongskort och bör spräcka gränsen på 10.000 innan säsongen sätter igång.Den italienska semestern har sin peak den här veckan men folk börjar rulla hem till helgen och försäljningen lär få en skjuts innan premiären hemma mot Latina nästa vecka.Hellas Verona skulle nu på tisdag köra en stor presentation av truppen på Bentegodi.Hela spektaklet blir nu inställt pga av översvämningar på stadion tidigare i veckan.. Allt det elektrisk är nämligen helt utslaget och det fanns inte chanas för stadioansvariga att hinna ordna det. Det kan vara så illa att även Coppa Italia-matchen mot Foggia, som ska gå på fredag, måste skjutas fram.Till dagens datum har 8.011 Hellas Verona-fans beslutat att förnya sina årskort.President Setti lovade i våras att de tidigare abbonenterna skulle få rabatt på priset och det visar sig ha effekt.Nu är det två dagar kvar på kampanjen och kanske de når 10.000 innan det är slut