Vad kostar det att missa Serie:A?

Hellas Verona står inför ångestladdat möte på Stadio Rigamonti i Brescia på söndag.

Förlust och Pecchia är i allra högsta grad i riskzonen att få kicken. Vid vinst så får han troligtvis köra hela säsongen ut.

Det är lite lätt ångest på Via Belgio just nu. Inte ens en seger hemma mot Ternana kan lugna nerverna.Och det borde inte det heller. Det klart formsvagaste laget i serien skulle bara köras över.Problemet är att det inte var på det viset. En missad straff för gästerna plus mister 100% Pazzini, två chanser - två mål, räddade Pecchias kostym - för den här gången.Jag har varit inne på det tidigatre men Misters allergi mot att ändra spelsystem kan verkligen bli hans fall. Som en åsna kör han in sin 4-3-3 i försvarsvägg efter försvarsvägg - utan ordentlig backup för kontringar emot sig. Caracciolo och Bianchetti är alla tiders i fasta defensiva positioner (skulle nog göra sig bättre i Serie:A utan massa kontringar emot sig) men mot motståndare i fart så är de rena säkerhetsriskerna.Just nu har Hellas inget att vinna - bara att förlora. Laget har satts upp som "klart" för Serie:A och allt annat vore ett fiasko.Men vad betyder det - i pengar - i fall Hellas skulle missa gå upp?Ja, som många kanske minns från förra säsongen så utlöstes en fin fallskärm för klubben när de åkte ur - €25miljoner närmare betsämt.Det var inte nog med det. Skulle klubben sen missa att gå upp den här säsongen får de ytterliggare €15miljoner.Värt att stanna kvar för det?Knappast.Enligt Hellas1903.it skulle Tv-avtal, bonusen, biljettförsäljning och andra mindre inkomster inbringa runt €20miljoner i Serie:BOm de skulle gå upp skulle TV intäkter, kommersiella avtal, biljetter och annat , i runda slängar ge €40miljoner (trots att bonusen uteblir).Det dubbla med andra ord. Inte ens den stegrande lönebilden vid avancemang kan äta upp det.Vi kan bara andas djupt hålla tummarna och lita på President Setti och hans känsla angående Pecchia för det kommer bli lång väg , fullt med vattenfyllda vårvädershål, till den sista omgången i Juni.