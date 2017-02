Martin Hanzal lämnar nu flocken för ett liv i det vilda.

Hanzal till Wild för ett rejält utbyte

Det blir inget VM-spel för Martin Hanzal i vår. När Oliver Ekman-Larsson och andra Coyotes-spelare rullar in i Köln eller Paris kommer tjecken att vara kvar på nordamerikanska ishockeyrinkarna i ett försök att vinna Stanley Cup. Detta då han inatt blivit trejdad till Minnesota Wild.





Nu ska jag sluta ordbajsa och komma till saken. Trade deadline närmar sig med stormsteg och Coyotes är som så många gånger förr "sellers". Först ut att lämna var



Hanzal, som likt Stone sitter på ett utgående kontrakt, skickas norrut tillsammans med sin lagkamrat Ryan White samt ett val i fjärderundan 2017. Osexigt? Nej, vänta bara tills du får höra vad de får tillbaka: ett val i förstarundan 2017, ett val i andrarundan 2018, ett "conditional" val i fjärderundan 2019 (blir tredjerundare om de vinner en slutspelsrunda i år alternativt en andrarundare om de vinner två) och AHL-forwarden Grayson Downing.



Stora delar av hockeyvärlden, inklusive jag själv, anser att detta helt klart är ett överpris för en UFA-spelare som Hanzal. Men hey, det är bara att tacka och ta emot. Coyotes rebuild får ännu en boost och Minnesota ser starkare ut i sin jakt på klubbens första Stanley Cup-titel någonsin. Så det behöver inte nodvändigtvis finnas en förlorare i denna trejd.



Martin Hanzal har varit i Coyotes sedan 2007 och har på dryga tio år gjort 117 mål och assisterat till ytterligare 196 i den Sedona-röda tröjan. Om det blir någon ytterligare sejour i Arizona innan karriären är över för 30-åringen återstår att se, men skulle han inte skriva på ett nytt kontrakt med Wild innan sommaren har man såklart chansen att knyta till sig honom igen. Dock känns det ganska osannolikt då han lär gå efter de stora pengarna, vilka John Chayka och grabbarna inte lär vara beredda att ge honom.



nilsson-emil@live.se

På Twitter: @nilssonemil

