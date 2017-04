We're back baby!

Boston is back baby!

För första gången sen 2014 kommer vi att få se Boston Bruins spela slutspelsmatcher, det står klart efter nattens omgång där man mötte Tampa Bay!





Nattens möte mot



En fotnot: Patrice Bergeron slog sitt egna rekord inatt också. Han vann samtliga (!) 17 tekningar han tog. Hade förutom det 19 minuters istid varav 3 i boxplay, 6 skott på mål och en take away, leading by example.



Brad Marchand fick vi dock inte se mer än till slutet av första perioden då han ännu en gång stod för en ful grej. Han spearade Jake Dotchin i skrevet och fick rättmätigt matchstraff. Han har ett hearing under morgondagen där hans öde bestäms. Avstängning eller inte? En sak är säker, saknas han i flertalet matcher blir det nog inget långt slutspel för Bruins oavsett.



Jakob Forsbacka-Karlsson skrev på ett entry level-kontrakt och har nu tränat med klubben. Det är ganska höga förväntningar på svensken som alltså går direkt från college till Bruins. Immigrationspapperna är ännu inte i ordning, därav ingen debut än, frågan är hur stor impact han kan ha redan nu i detta laget? Ska bli oerhört spännande att se när han får göra debut om inte annat!



Till slut: ÄNTLIGEN är Boston Bruins tillbaka i slutspelet! Allt härifrån är bara en bonus. Häng med på resan vetja! I match nummer 80 för säsongen så står det nu alltså klart. Boston Bruins har säkrat sin plats i slutspelet och oj vilken lättnad det är för hela organisationen, alla spelare och inte minst oss fans som väntat på detta i tre år. Efter två raka år med otroliga besvikelser i slutet på varje säsong så får vi nu äntligen vara med och leka bland dom stora grabbarna igen. Förra säsongen missades slutspelet med noll poäng. Man hade 38 vinster under ordinarie tid och förlängning, Detroit hade dock 39 vinster i samma kolumner vilket gjorde att dom tog den sista slutspelsplatsen. Året innan dess var det två poäng som skilde mellan Boston och Pittsburgh som då tog den sista platsen. Men den här säsongen står det alltså redan (!) klart att Boston säkrat sin plats i 2017 års slutspel när det dessutom återstår två matcher där man nu kommer att kriga om placeringarna och hemmafördelen i första rundan.Nattens möte mot Tampa Bay kunde gått hursomhelst på förhand. Senast lagen möttes vann Tampa med 6-3 och startade på allvar sin jakt mot slutspelet. Efter den matchen hade många tvivel kring Bostons vara eller icke vara på slutspelsplatsen. Tuukka Rask hade fått utstå kritik för sitt spel, skulle han, precis som hela laget, kollapsa ännu en gång i slutspurten? Man visade att man var män och inga pojkar efter det. Fem raka segrar inför nattens match där Tuukka stått i fyra av dom och hållt nollan i en. Khudobin har även han visat att han pallat trycket efter mycket om och men då han blev bombarderad av Chicago i söndags men lyckades vinna den matchen åt sitt lag ändå och tog därmed sin sjätte raka vinst. Man vann nattens match med 4-0 vilket betyder att Tuukkas statistik sina senaste fyra matcher sen förlusten mot Tampa Bay är 97,2% och två hållna nollor. Snacka om att visa att man är bäst när det gäller!En fotnot: Patrice Bergeron slog sitt egna rekord inatt också. Han vann samtliga (!) 17 tekningar han tog. Hade förutom det 19 minuters istid varav 3 i boxplay, 6 skott på mål och en take away, leading by example.Brad Marchand fick vi dock inte se mer än till slutet av första perioden då han ännu en gång stod för en ful grej. Han spearade Jake Dotchin i skrevet och fick rättmätigt matchstraff. Han har ett hearing under morgondagen där hans öde bestäms. Avstängning eller inte? En sak är säker, saknas han i flertalet matcher blir det nog inget långt slutspel för Bruins oavsett.Jakob Forsbacka-Karlsson skrev på ett entry level-kontrakt och har nu tränat med klubben. Det är ganska höga förväntningar på svensken som alltså går direkt från college till Bruins. Immigrationspapperna är ännu inte i ordning, därav ingen debut än, frågan är hur stor impact han kan ha redan nu i detta laget? Ska bli oerhört spännande att se när han får göra debut om inte annat!Till slut: ÄNTLIGEN är Boston Bruins tillbaka i slutspelet! Allt härifrån är bara en bonus. Häng med på resan vetja!

