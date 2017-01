Charlie McAvoy kan hjälpa Bruins redan nästa säsong

Bruins Briefing #10

Då var det dags igen efter ett långt uppehåll med jul, nyår och en massa övertidsarbetande för yours truly. Boston har spelat en hel drös matcher, och kollega Jonathan Mäki förklarar läget väldigt bra i den här artikeln, läs gärna! Här följer lite mer statistik kring matcherna som spelats sen innan jul.

Resultat:

Boston Bruins 1-3

Carolina Hurricanes-Boston Bruins 3-2 overtime

Columbus Blue Jackets-Boston Bruins 4-3

Boston Bruins 2-4

Boston Bruins-Buffalo Sabres 3-1

New Jersey Devils-Boston Bruins 3-0

Boston Bruins-Edmonton Oilers 3-4

Florida Panthers-Boston Bruins 0-4

Carolina Hurricanes-Boston Bruins 4-3 overtime

St Louis Blues-Boston Bruins 3-5

Nashville Predators-Boston Bruins 2-1

Boston Bruins-

Boston Bruins-New York Islanders 0-4

Detroit Red Wings-Boston Bruins 6-5 overtime



14 matcher spelade har inneburit 15 inspelade poäng för Bruins. Notabelt är att man förlorar mot lag som man borde ta poäng mot om man vill till slutspel. Man har dock haft lätt för Florida och Buffalo vilket gör väldigt mycket nytta inom divisionen. Däremot så är läget prekärt med tanke på hur tabelläget ser ut med



Claude Julien är i strålkastarljuset nu, men jag har samma uppfattnign som Mäki, om man sparkar honom nu så gör man fel. Det är inte Julien som är problemet i Boston, det är materialet, framförallt när det kommer till bredden. Frågan är om man har kylan i lagledningen för att inte göra någonting och se hur långt det räcker, vilket är det man borde göra. Jag vill absolut inte se att man offrar draftval och prospects på rentals som dom senaste två åren där det lik förbannat gått åt helvete, om än med minsta möjliga marginal båda åren. Framtiden ser väldigt ljus ut när man kollar i pipelinen, läs gärna Mäkis



Med tanke på hur schemat för Boston ser ut framöver så kommer förmodligen säsongen i mångt och mycket utkristalliseras under dom närmsta 15 matcherna. Är man fortfarande med i slutspelsstriden då så har man gjort det väldigt bra i mina ögon med tanke på att många av motståndarna ligger i toppen av sina divisioner och hela



Ser vi till hur Boston presterat iår så bör man dock vara en bomb på väg att smälla om man går till den avancerade statistiken. Rimligtvis bör man göra fler mål än man gjort hittills då denna statistiken brukar jämna ut sig över en hel säsong. Eller vad sägs om detta:

Boston skjuter överlägset mest i NHL jämfört med vad man släpper till mot eget mål. 450 mer skott mot mål än släppta mot eget.



Nåväl, det återstår att se hur man fortsätter säsongen, den är på inga sätt körd än men en sak är säker och det är att effektiviteten måste förbättras avsevärt samtidigt som Tuukka Rask inte får tappa så mycket av det fina spelet som han visat upp hela säsongen fram tills dom senaste matcherna där puckarna har släptts in lite för enkelt flera gånger. Dessutom behöver man få bättr ehjälp från sina back-ups. Khudobin blev satt på waivers och skickad till AHL, McIntyre kallades upp men det är fortfarande så att man bara vunnit en match där Rask inte startat.



Behind the B fortsätter, som vanligt oerhört uppskattat att hänga med bakom kulisserna,



Tabellen Atlantic Division:

1. Montreal Canadiens 60 poäng

2. Ottawa Senators 52 poäng

3. Boston Bruins 52 poäng

4. Toronto Maple Leafs 50 poäng

5. Florida Panthers 49 poäng

6.

7. Detroit Red Wings 46 poäng

8. Buffalo Sabres 43 poäng



Wild Card:

1. New York Rangers 59 poäng

2. Toronto Maple Leafs 50 poäng

----------------------------------------------------------

3. Philadelphia Flyers 50 poäng

4. Carolina Hurricanes 49 poäng

5. Florida Panthers 49 poäng



Topp 5 NHL:

1. Washington Capitals 66 poäng

2. Columbus Blue Jackets 64 poäng

3.

4.

5.



Poängligan Boston Bruins:

1. Brad Marchand 45 poäng (17+28)

2. David Pastrnak 33 poäng (19+14)

3. David Krejci 29 poäng (10+19)

4. Torey Krug 29 poäng (4+25)

5. David Backes 22 poäng (11+11)



Poängligan NHL:

1.

2.

3. Evgeni Malkin (PIT) 50 poäng (21+29)



Busliga Boston Bruins:

1. David Backes 48 min

2. Adam McQuaid 47 min

3. Brad Marchand 44 min

4. Zdeno Chara 38 min

5. Brandon Carlo 31 min



Busliga NHL:

1.

2.

3.



Plus/Minus Boston Bruins:

1. David Pastrnak +14

2. Brad Marchand +6

3. Zdeno Chara +6

4. Adam McQuaid +4

5. Dominic Moore +3



CF%: (Antal skott du genererar mot mål jämfört med antalet skott du släpper till mot eget mål, minst 33 matcher spelade)

1. Patrice Bergeron 61,90% (1a NHL)

2. Brad Marchand 61,08% (2a NHL)

3. Colin Miller 59,78% (3a NHL)

4. Torey Krug 59,65% (4a NHL)

5. David Pastrnak 59,11% (5a NHL)



Plus/Minus NHL:

1.

2.

3.



Målvaktsstatistik Boston Bruins:

Tuukka Rask - 37 matcher, 91,9% - 2.11 GAA, 5 nollor



Anton Khudobin - 8 matcher, 88,5% - 3.06 GAA

Malcolm Subban - 1 match, 81,3% - 5.81 GAA



Kommande matcher:

Natten mellan 20-21 januari 01:00 Boston Bruins-Chicago Blackhawks

Söndag 22 januari 21:00 Pittsburgh Penguins-Boston Bruins

Natten mellan 24-25 januari 01:00 Boston Bruins-Detroit Red Wings

Natten mellan 26-27 januari 01:00 Boston Bruins-Pittsburgh Penguins

Natten mellan 31 januari-1 februari 01:30 Tampa Bay Lightning-Boston Bruins



