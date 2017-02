Lite mer jubel den senaste tiden från Beantown, men håller det i sig?

Bruins Briefing #12

Efter att man sparkade Claude Julien har Boston fyra raka vinster. Frågan är om Bruce Cassidy har fått ordning på problemen man haft tidigare eller om detta är en naturlig effekt av en "ny" röst i omklädningsrummet som kommer ebba ut ju längre tiden går?

Resultat:

Toronto Maple Leafs 5 - 6

Boston Bruins-San Jose Sharks 6 - 3

Boston Bruins-

Boston Bruins-

San Jose Sharks-Boston Bruins 1 - 2 efter förlängning



Det var efter den där försmädliga förlusten mot Maple Leafs som det stora beslutet kom. Cam Neely och Don Sweeney använde sig av det sista verktyget man hade förutom att sparka sig själva för att rädda säsongen. Man meddelade Bostons tränare Claude Julien att hans tjänster inte längre var önskvärda i klubben efter ett decennium. Man tog inte in någon ny tränare utan man lät istället den assisterande tränaren Bruce Cassidy ta över som interimcoach. Och hittills kan vi ju se positivt på det hela, men som jag skrev i ingressen, är det en naturlig reaktion att något såhär stort händer från spelarnas sida eller är det en förändring som kommer ge långsiktiga resultat för organisationen? Som Sweeney sa på presskonferensen så kommer man ge Cassidy chansen att visa vad han går för under resten av säsongen och efter att man utvärderat det så kommer man ta beslut om man ska fortsätta med detta ledarskapet eller ta in en ny coach som finns på marknaden.



Men som sagt. Det är inte vilka lag som helst som man tagit vinster mot sen coachbytet. Två raka mot San Jose är starka papper. Vancouver lyckades man besegra med ett sent mål i slutminuterna och det var imponerande med tanke på att Khudobin stod i målet och fick ta den blott andra segern för laget när man ställt sin andremålvakt i mål. Man slog dessutom ärkerivalerna Montreal på hemmaplan för första gången på 5 år där man förlorat 9 raka innan denna matchen. Det var dessutom en solklar seger där Tuukka Rask höll sin 36e nolla i karriären och med tanke på hur otroligt stora problem både han och laget haft mot Montreal och



Nu har man alltså fyra raka vinster sen coachbytet men trots detta ligger man utanför slutspelsplats. Det ser dock något ljusare ut tabellmässigt då dom allra flesta lagen kommit ifatt Bruins i matchantal då man haft sin "bye-week" och trots att man bara var några poäng före innan så har lagen bakom inte gått rent och gått förbi med så mycket poäng som dom kunnat. Man tog alltså två raka vinster mot San Jose under den här perioden, där den senaste i the Shark Tank var en övertidsvinst som Brad Marchand avgjorde via ett friläge.



Fortsättningen av serien ser dock väldigt tuff ut och man fortsätter sin roadtrip med möten mot lag som man haft väldigt svårt för dom senaste åren, tex Ducks inatt, Kings och



Senaste avsnittet av



Som ni ser så är tabellen otroligt jämn fortfarande och efter fem raka bortavinster har



Tabellen Atlantic Division:

1. Montreal Canadiens 72 poäng

2.

3. Toronto Maple Leafs 67 poäng

4. Florida Panthers 66 poäng

5. Boston Bruins 66 poäng

6. Tampa Bay Lightning 62 poäng

7.

8.



Wild Card:

1. New York Rangers 78 poäng

2. Florida Panthers 66 poäng

----------------------------------------------------------

3. Boston Bruins 66 poäng

4. New York Islanders 66 poäng

5.



Topp 5 NHL:

1.

2.

3.

4.

5.



Poängligan Boston Bruins:

1. Brad Marchand 59 poäng (25+34)

2. David Pastrnak 48 poäng (25+23)

3. David Krejci 39 poäng (14+25)

4. Torey Krug 37 poäng (5+32)

5. Patrice Bergeron 34 poäng (14+20)



Poängligan NHL:

1.

2.

3.



Busliga Boston Bruins:

1. Adam McQuaid 60 min

2. David Backes 54 min

3. Brad Marchand 50 min

4. Zdeno Chara 42 min

5. Brandon Carlo 41 min



Busliga NHL:

1.

2.

3.



Plus/Minus Boston Bruins:

1. David Pastrnak +13

2. Brad Marchand +10

3. Zdeno Chara +5

4. Patrice Bergeron +4

5. Peter Cehlarik +2



CF%: (Antal skott du genererar mot mål jämfört med antalet skott du släpper till mot eget mål, minst 43 matcher spelade)

1. Patrice Bergeron 61,56% (1a NHL)

2. Brad Marchand 60,76% (2a NHL)

3. Colin Miller 59,58% (3a NHL)

4. David Pastrnak 58,95% (4a NHL)

5. Torey Krug 58,90% (5a NHL)



Plus/Minus NHL:

1.

2. Brooks Orpik (WSH) +32

3.



Målvaktsstatistik Boston Bruins:

Tuukka Rask - 47 matcher, 91,4% - 2.24 GAA, 6 nollor



Zane McIntyre - 7 matcher, 86,0% - 3.95 GAA

Malcolm Subban - 1 match, 81,3% - 5.81 GAA



Kommande matcher:

Natten mellan 22-23 februari 04:30 Anaheim Ducks-Boston Bruins

Natten mellan 23-24 februari 04:30 Los Angeles Kings-Boston Bruins

Söndagen den 26 februari 18:30 Dallas Stars-Boston Bruins

Natten mellan 28 februari-1 mars 01:00 Boston Bruins-Arizona Coyotes



